Conocemos en Documaster aspectos menos conocidos de Isabel II, la monarca que más años ha reinado en el mundo. Su vida durante infancia, en el capítulo La reina en época de guerra, nos descubre a una persona muy cercana a ella, tanto como para ser su institutriz desde pequeña hasta su adolescencia. Alguien que la disgustó profundamente, como ha sido el caso de Meghan Markle.

Isabel II conoció a Markle ya mayor, puesto que su nieto Harry tardó años en sentar cabeza. Desde que la norteamericana fue acogida en la familia, son muy conocidas la imágenes en las que participa junto a la reina en sus compromisos, en las que ambas se muestran alegres y sonrientes. En esos momentos, casi nadie intuyó el desastre, como tampoco fue el caso que vemos en Documaster.

Marion Crawford quería ser maestra. Nacida el 5 de junio 1909 en Gatehead, Escocia, se preparó en diversos centros de enseñanza: su ilusión era ayudar como psicóloga infantil a los niños más pobres. El destino quiso que hiciera todo lo contrario. Fue quien educó a las princesas Isabel y Margarita de Inglaterra durante sus primeros años.

1950, el año en que Crowford traicionó a las niñas

Sin obligaciones laborales, una bonita casa y tiempo, los siguientes tres años Marion Crawford decidió no echar a perder los momentos vividos junto a la famillia real. Puso negro sobre blanco aspectos sobre Isabel y Margarita, sus padres o familiares. Escribió anécdotas, situaciones agradables, momentos de tristeza durante la guerra, cómo se desarrollaba el dia a día de las niñas, la relación con sus padres, las excursiones, viajes...

Y lo publicó. El libro se tituló Las princesas. Salió en 1950 y naturalmente fue un gran éxito en ventas, pero la familia real le retiró la palabra y, como hemos avanzado, debió abandonar su hogar.

El libro de Marion Crowford, en su edición inglesa, con ella y las princesas en la portada rtve

En las casas reales se considera alta traición hablar de lo que se ha visto, oido o vivido en un puesto de trabajo en las propiedades reales. Pero, ¿qué escándalos rebeló Crowford sobre los Windsor? En realidad, ninguno. Se limitó a expresar cómo se había sentido y a qué se dedicó durante los años en que fue institutriz de los Windsor.

Fue la primer persona que habría las puertas a determinadas formas de comportamiento en una familia que guardaba con gran recelo su intimidad y la de sus hijas. Los 17 años que ella ejerció como compañera de juegos, lecturas e inicio al mundo de la adolescencia y el amor para Isabel y Margarita, quedaron borrados de un plumazo del corazón de la familia real.

Una de las páginas del libro dice: 'Un día me enteré de que el rey Jorge V y la reina María', abuelos de las princesas, 'venían a tomar el té. Era un hecho muy inusual. La família real se visita muy pocas veces y si lo hacen es en grupo y porque hay una coronación, un bautizo, una boda o un funeral. Eso sí, se mandan un montón de notas por escrito'.

También desvelaba que Isabel era más limpia y ordenada, incluso algo obsesionada con su aspecto. Llegaba a levantarse de noche para cerciorarse de que su atuendo para el día siguente estaba listo.

Como igualmente marginaron a la antigua institutriz la nobleza y la alta sociedad, no podría volver a ejercer su trabajo. Empezó a escribir en prensa, pero sus crónicas tampoco le granjearon el afecto que buscaba. Un golpe muy duro para ella y para lo que le quedaba de reputación profesional fue la publicación de dos columnas que redactó sobre las jornadas de carreras de caballos en Ascot y el Trooping The Colour. ¡Salieron cuando estos actos se habían cancelado por una huelga de trenes!

Quién fue muy dura con Marion Crowford fue la madre de las niñas, futura Reina Madre. Cuando publicó el libro la calificó de loca. En secreto, le mandó unas cartas en las que le hablaba de lo sucedido: 'Has sido maravillosamente discreta todos los años que estuviste con nosotros'. Decía que debía rechazar el dinero que le ofrecían a cambio de sus articulos sobre la casa real: 'Debes resistir el atractivo del dinero estadounidense y de los editores que insiten y decir no, no, no, a las ofertas para escribir artículos sobre algo tan privado y precioso como nuestra familia'.

Parece ser que algunas propuestas sí llegaban de Estados Unidos. Había quien culpaba al marido de Marion, George Buthlay. No se equivocaban: Buthlay consideraba que todo lo que sabía su esposa les daría un buen rédito. Gracias un contrado firmado por él, la pareja se embolsó 85.000 dólares.

Buthlay y Crawford se retiraron a Aberdeen. La familia real pasaba por su puerta camino a Balmoral. Jamás se detuvieron.

Crowford murió en un asilo cerca de Aberdeen tras quedar viuda, sufrir depresión e intentar suicidarse. La casa real no envió flores a su funeral. Isabel II se ha negado a referirse a ella en público durante décadas.