Per què l'actual onada no ens hauria de fer (tanta) por?

Abans d'acabar l'any la xifra de contagis setmanals de covid 19 a Catalunya (la més fiable per evitar fluctuacions indegudes i distorsions del calendari) se situarà per sobre de la registrada l'estiu passat en plena cinquena onada, que fins ara marcava el rècord de casos registrats. En xifres de variació diària ja fa uns quants dies que aquesta onada ha superat totes les anteriors, i aquesta setmana les infeccions notificades en un sol dia s'han situat durant 5 dies per sobre de les 10.000. És el que ha obligat les autoritats sanitàries a tornar a dictar restriccions durant aquestes festes de Nadal, a recuperar la mascareta a l'exterior i a reiterar la crida a la prudència.

“�� DADES #COVID19 | Catalunya supera el milió dos-cents mil casos confirmats acumulats des de l'inici de la pandèmia. Es registra un nou rècord de contagis notificats en dissabte, malgrat l'efecte Nadal. La pressió hospitalària creix però es manté continguda | @RTVECatalunya pic.twitter.com/2Gkyrh3LUu“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) December 26, 2021

Que la incidència estigui pels núvols hauria de ser molt preocupant si no fos perquè les vacunes estan fent de manera molt eficaç la feina per la qual van ser dissenyades, tot just ara que es compleix un any de les primeres injeccions. Com s'aprecia al gràfic inferior, a mesura que la pandèmia ha anat evolucionant, un increment d'infeccions no ha comportat automàticament un augment d'hospitalitzacions i morts, sinó més aviat el contrari.

Des que disposem de vacunes i la població, sobretot la més vulnerable, està protegida cada cop l'afectació del virus és menor. Només cal comparar la primera onada del març de 2020 amb la de l'estiu o l'actual. Amb una incidència molt menor (encara que en aquell moment hi havia moltes dificultats per diagnosticar) la xifra de defuncions va ser molt més alta.

Una altra manera més clara de comparar les magnituds més habituals entre diferents onades (casos, visites a primària, ingressos i defuncions) és normalitzant el valor de les variables, és a dir, traslladar tots els valors registrats al llarg de la pandèmia a una escala única entre 0 i 1, on el zero representa el valor més baix registrat durant aquests gairebé dos anys i l'u el més alt.

D'aquesta manera podem comprovar com l'onada actual encara no registra xifres rècord però va camí, per exemple, de marcar un nou màxim de casos diagnosticats. També està creixent amb molta força la xifra de visites que han d'atendre els centres d'atenció primària, tot i que encara no s'ha assolit el màxim de finals d'octubre de l'any passat (segona onada).

El més interessant i esperançador és veure com les magnituds que testimonien les conseqüències més greus de la covid (ingressos i defuncions) van en aquesta sisena onada molt per darrere d'onades anteriors. El gràfic corrobora que els primers compassos de la pandèmia, al març i abril de l'any passat, van ser els més devastadors.

Va ser aleshores quan es va registrar la xifra rècord d'ingressos a Unitats de Cures Intensives i víctimes mortals causades pel virus. La situació actual, sortosament, no té res a veure i els pacients crítics són ara una quarta part dels que hi havia en el pitjor moment i la mortalitat s'ha reduït de manera dràstica.

Lliçons apreses durant la pandèmia Si hi ha una crítica recorrent que s'ha fet a les administracions durant aquests gairebé dos anys és la poca capacitat de seguiment i rastreig dels casos per evitar la propagació del virus. Cada vegada que hi ha hagut una explosió d'infeccions el sistema sanitari s'ha vist desbordat i s'ha mostrat incapaç de fer un seguiment adequat dels brots. En aquesta onada també està passant però a diferència de les anteriors la capacitat de processar proves ha augmentat de forma significativa. Tant és així que aquests dies s'estan fent una quantitat de proves PCR i tests d'antígens ràpids rècord i el sistema funciona a un ritme mai vist anteriorment. I si no se'n processen més és perquè no n'hi ha. Es pot comprovar a la dreta del següent gràfic. Tant la quantitat total de proves per 100.000 habitants (taxa PCR/TA) com el nombre total de proves ràpides està en màxims de tota la pandèmia, i la quantitat de proves PCR s'hi està apropant. Un altre factor que demostra la millora de la capacitat de detecció és l'evolució de la positivitat de les proves efectuades. Segons els epidemiòlegs, una xifra alta de positivitat és símptoma que la circulació del virus és alta i s'estan deixant de detectar infinitat de casos. Actualment aquest valor està molt per sota del que es registrava a l'onada de l'estiu passat, amb una xifra de casos similar.