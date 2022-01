"Estoy con el corazón roto. Don Chete conmigo fue un ángel toda la vida. Él me quiso mucho y yo a él. Siempre que iba a Guadalajara venía a mis conciertos y lo único que me consuela el alma, en este momento, es que cada vez que nos veíamos le decía lo importante que era para mía", dice Ricky Martín. "Sus palabras se suman a la gran oleada de comentarios y mensajes que inundan las redes sociales para decir adiós a Vicente Fernández. "Se me parte el corazón… Se fué uno de mis referentes, hoy lloramos los amantes de tu gran legado, de tu voz, de tu familia… ¡DEP Maestro!", añade David Bustamante.

“Querido Vicente. Gran cantante, gran señor y gran amigo! Siempre te recordaré con mucho afecto!

Raphael. #VicenteFernandez pic.twitter.com/dqN47sNufg“ — �������������� (@RAPHAELartista) December 12, 2021

David Bisbal dice: "Descansa en Paz, siempre serás enterno, y por supuesto seguirás siempre siendo el Rey!" Paulina Rubio se despide así del maestro: "Sigues siendo el REY… . Sabemos que hoy hay una gran fiesta en el cielo. Hasta Siempre Chente. Tu música vivirá por siempre en todos nosotros". Y en el mismo tono se despide Luis Fonsi. "Hay días en los que la luz brilla un poco menos porque nos abandona una estrella. Ha sido un placer comparti tiempo, vida e historia con una de las leyendas más grandes que ha conocido la música". Alejandro Sanz se une así al dolor por la muerte de su amigo: "Día triste, sin palabras. La historia de la música Mexicana llevará siempre tu nombre Vicente, amigo, eres y serás EL REY por siempre. Tu legado será historia. Mi abrazo a todos los suyos".

Adiós a 'El Rey' Y de un rey a otros reyes. Raphael dice: "Querido Vicente. ¡Gran cantante, gran señor y gran amigo! ¡Siempre te recordaré con mucho afecto!". Julio Iglesias recuerda las veces que han compartido escenario. "Mi queridísimo Vicente: Contigo se va la voz más universal que ha dado la música mexicana. Qué bonito y emocionante era cantar a tu lado. Todos sabemos que tu voz se queda en el alma de millones y millones de gentes que te aman, siempre serás nuestro Rey. Quiero enviar a tu mujer y a tus hijos queridísimos mi más sentido pésame. Qué grandeza Alejandro que heredarás la maravillosa voz de tu padre". “Descansa en Paz, siempre serás enterno, y por supuesto seguirás siempre siendo el Rey! pic.twitter.com/1YLLoGQB8L“ — davidbisbal (@davidbisbal) December 12, 2021 José Luis Rodríguez 'El Puma' bucea en los recuerdos y comparte imágenes de ambos juntos. "Lo más importante cuando un espíritu de esta magnitud deja el cuerpo, es el legado que permanece en nosotros los que quedamos. El Charro de México, una de las voces más representativas de los últimos tiempos del folklore mexicano, mi querido Vicente. Te adelantaste, tal vez para preparar lugar para los que te seguiremos. Fuiste, eres y seguirás siendo Grande. Sé que estás en este momento en el regazo del Señor". Carlos Rivera: "Se nos ha ido nuestra última GRAN LEYENDA de la música mexicana. "El Rey" Vicente Fernández. Seguro que ha llegado al cielo cantando mariachis para darle serenata a nuestra Virgen de Guadalupe", sentimiento al que se suman otros artistas como Ricardo Montaner: "Ha partido a la eternidad don Vicente Fernández ,su legado infinito seguirá sonando en los corazones de millones. Hombre amable y considerado con sus colegas. Paz don Vicente ,paz a su entrañable familia". Vicente Fernández, la voz de la ranchera