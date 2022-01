Hector Berlioz nació el 11 de diciembre de 1803 en La Côte-Saint-André, hijo de un médico. En su infancia, la música no fue algo en lo que mostrara un especial interés, si no que fue creciendo poco a poco dentro de él. Su padre le mandó a estudiar medicina, pero acabó abandonando sus estudios para estudiar en el Conservatorio de París. Se rodeó de los principales exponentes del romanticismo en Francia en todas las ramas del arte, pero principalmente escritores.



Desde los 20 años de edad comenzó a componer seriamente, siendo algunas de sus primeras obras conocidas óperas o corales, aunque estas no se conservan. En los años 30 del siglo XIX ya publica algunas de sus obras más importantes, con 27 años estrena su Sinfonía Fantástica, su obra más conocida por lo innovador de la composición. Con este tipo de obras marca un carácter programático en sus creaciones, basadas frecuentemente en literatura como punto de partida.



Durante su vida fue más conocido como director que como compositor. Sin embargo, fueron bastantes sus apoyos entre la intelectualidad y los músicos coétaneos, como Paganini, que le pidió encargos. Su estilo bebía claramente de Beethoven y grandes figuras del primer romanticismo. Su influencia se encuentra en compositores algo posteriores, como Wagner, pero fue a mitad del siglo XX cuando se hizo un mayor esfuerzo por revivir su música por parte del director inglés Colin Davis.



Se le considera el mayor exponente del romanticismo musical francés por muchos autores. Tanto sus sinfonías como sus obras corales, de cámara o sus piezas solistas se aprecian como grandes obras del canon romántico en la actualidad.



Descubre la música y la vida de Héctor Berlioz en este interactivo monográfico con los programas de Radio Clásica por su aniversario.