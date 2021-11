David Cid: "No vetaríem mai cap formació d'esquerres"

El portaveu d'En Comú Podem al Parlament, David Cid, ha criticat la "política de vetos" entre les esquerres i ha defensat que la seva formació no les defensaria mai en el context de les negociacions dels pressupostos de la Generalitat pel 2021. "Si Jèssica Albiach fos la presidenta de la Generalitat, no vetaríem mai cap formació d'esquerres", ha sentenciat durant una entrevista al 'Cafè d'idees' amb Gemma Nierga.

En aquesta línia, el portaveu d'En Comú Podem ha ressaltat que no entén que el suport de la CUP sigui incompatible amb el PSC.

A més, ha afegit que aquest dimecres el president de la Generalitat, Pere Aragonès, va traslladar als comuns que es reuniria amb el cap de l'Oposició al Parlament i president del grup parlamentari dels socialistes al Parlament, Salvador Illa, però que no contemplava un acord amb el partit socialista "Nosaltres no juguem a la política de vetos".

David Cid diu que al projecte de pressupostos catalans els manca ambició.

Cid ha considerat "raonable" fer aquesta consulta perquè "el territori pugui opinar si es creu que és un projecte que Catalunya necessita o no".

Sobre el projecte dels Jocs Olímpic d'hivern , ha fet valdre que el Govern inclogués una consulta després que la CUP ho demanés com una de les condicions per donar suport als pressupostos .

David Cid ha demanat que s'aparqui el projecte del Hard Rock dels pressupostos de 2022, tot i que ha rebutjat fer-ne una "línia vermella" per donar el suport als comptes.

"La partida del Hard Rock no pot estar al pressupost"

"El Govern està assegut a la taula de diàleg"

El portaveu d'En Comú Podem ha defensat que el Govern de la Generalitat aposti pel diàleg i la negociació: "Està assegut a la taula de diàleg en l'aposta per una negociació entre Catalunya i l'Estat i no en la via del conflicte".

David Cid confirma que al gener hi haurà una nova reunió de la taula de diàleg, que la relació "és fluida" i que l'únic que els faria enrere és que Pere Aragonès abandones la via del diàleg.