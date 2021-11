Pere Aragonès obre la negociació dels pressupostos als comuns

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, s’obre ara a “asseure’s a parlar” dels pressupostos de l’any vinent amb els comuns. Un gest, al que s’havia resistit fins ara, que arriba després de l’anunci de l’esmena a la totalitat de la CUP i que no ha agradat gents als seus socis de Govern. JxCat li ha demanat explicacions durant la sessió de control al Parlament.

Aragonès manté l'aposta per la CUP però s'obre a sumar els comuns als pressupostos | Laura Herrero

En paral·lel, el govern manté la negociació oberta amb els cupaires. El president català i el conseller d'Economia, Jaume Giró, s'han reunit al mateix Parlament amb l'equip negociador dels cupaires. La formació anticapitalista ha traslladat aquest dimarts al Govern un document en què exigeix, entre d'altres, la retirada de la inversió a projectes com el Hard Rock, el Circuit de Catalunya, la retirada de la candidatura dels JJOO d'Hibern, l'increment dels impostos a les classes altes i un nou referèndum.

"Parlem-ne, seiem i mirem la possibilitat d'ampliar la majoria que va permetre la investidura amb una majoria més àmplia per poder facilitar aquest pressupost". Aquest ha estat l'oferiment que el president del Govern ha fet als comuns durant la sessió de control.

"️ SESSIÓ DE CONTROL AL PARLAMENT | Pere Aragonès convida els comuns a negociar una millora dels #pressupostos, però "sense excloure els partits de la majoria d'investidura"

— RTVE Notícies (@rtvenoticies) November 17, 2021

Tot plegat, després que la líder d'En Comú Podem, Jéssica Albiach, hagi expressat que vol ajudar a millorar els comptes. La proposta d'Aragonès no ha agradat al seu soci. El líder de JxCat al Parlament, Albert Batet, li ha retret que "s'obri a majories no acordades" i ha cridat a "no desaprofitar la majoria independentista més gran de la història" a la cambra: "Necessitem pressupostos, però també estratègia compartida".