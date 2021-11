La CUP decideix esmenar la totalitat dels pressupostos de la Generalitat

La consulta interna a les bases de la CUP del cap de setmana s’ha tancat amb una majoria del 63% en contra de permetre la tramitació parlamentària dels pressupostos de la Generalitat per 2022. Malgrat tot, la formació anticapitalista manté oberta la negociació fins al matí de dilluns 22 de novembre, quan es tanca el termini per retirar les esmenes.

El 63% de les bases de @cupnacional aprova presentar una esmena a la totalitat dels #Pressupostos2022. Malgrat tot, la majoria manté la voluntat de seguir negociant amb el Govern



De moment, el Govern es resisteix a explorar una alternativa a la majoria que va facilitar la investidura de Pere Aragonès i aquest dimarts a la tarda ha protagonitzat una primera reunió per concretar les demandes dels cupaires.

L'executiu català en tindria prou amb l'abstenció del PSC, que ja s'ha pronunciat a favor que els comptes tirin endavant, o bé dels comuns que han reclamat una negociació per millorar el text, a canvi. L'executiu català manté que "encara hi ha temps" per seguir negociant i insta als cupaires a "rectificar".

El Govern avisa la CUP que l'esmena a la totalitat dels #presssupostos2022 posa "en perill" la majoria de la investidura.

@patriciaplaja: "Encara hi ha temps. Continuarem negociant. Poden rectificar".



Reguant defensa una "triple esmena" La diputada de la CUP, Eulàlia Reguant ha explicat al Parlament que la negativa als pressupostos és "una triple esmena a la relació amb l'Estat i el PSOE, a les polítiques socials", que considera que responen a "un model sociovergent", i una esmena "a uns pressupostos continuistes", ja que són "clarament insuficients" en sanitat i habitatge. “�� ÚLTIMA HORA | La @cupnacional manté la voluntat de seguir negociant els #Pressupostos2022 fins dilluns.



Eulàlia Reguant: "Una esmena a la totalitat també es pot retirar"

➕ Info: https://t.co/YCp3AoruJW pic.twitter.com/AvGKn7yIP4“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) November 16, 2021 La diputada anticapitalista ha assenyalat que en les pròximes hores es reuniran els òrgans de coordinació parlamentària de la CUP per a definir quins "elements" podrien "desencallar" la situació i propiciar que es retiri l'esmena a la totalitat abans que es voti. Entre les qüestions que podrien facilitar-ho hi ha la candidatura als Jocs Olímpics d'hivern i l'aposta per l'ampliació de l'aeroport del Prat. No obstant això, ha advertit: "Negociar a la baixa l'acord d'investidura no és una bona solució".

Negociar fins al 22 de novembre La consulta de les assemblees obertes de la CUP preveia fins a tres votacions. La primera demanava si volien presentar una esmena a la totalitat dels comptes de la Generalitat - finalment ha rebut el 63% de suports dels 509 participants - o si s’abstenien. A la segona votació, en cas que d'optar per presentar esmena, el 68% dels militants han decidit continuar negociant fins al dilluns dia 22 de novembre quan es tanca el termini per poder retirar les esmenes a la totalitat. La diputada de la CUP, Eulàlia Reguant, durant la intervenció al Parlament ACN La tercera votació preguntava a la militància si, en cas d’abstenir-se i no presentar esmena, consideren que l’acord amb el Govern és insuficient per l’aprovació definitiva o si ja estan satisfets amb l’actual acord. Darrera proposta del Govern per evitar l'esmena a la totalitat de la CUP