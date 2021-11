Mentre les bases de la CUP acaben de decidir si finalment continuen negociant els pressupostos de la Generalitat, la resta d’actors polítics marquen perfil propi. El principal protagonista del Govern, el conseller d’Economia, Jaume Giró, els ha demanat responsabilitat. Això sí, a banda de dirigir-se als anticapitalistes, també ha començat a mirar-se de reüll l’oferta de PSC i comuns perquè els comptes tirin endavant.

En les hores de descompte abans de coneixer el posicionament de la CUP sobre les darreres propostes de l'executiu català, els anticapitalistes han seguit endurint els missatges contra el Govern.

Les assemblees obertes de la CUP han votat aquest dilluns si presenten una esmena a la totalitat o bloquegen la tramitació dels comptes després de reunir-se tot el cap de setmana. En total, s’han fet tres votacions. La primera demanava si volen presentar una esmena a la totalitat i no possibiliten la tramitació del compte o si s’abstenen. La segona, en cas que votin per presentar emsena, si prefereixen continuar negociant o no. I la tercera votació preguntava a la militància si, en cas d’abstenir-se i no presentar esmena, consideren que l’acord amb el Govern és insuficient per l’aprovació definitiva o si ja estan satisfets amb l’actual acord.

Durant la rèplica, la diputada de la CUP, Eulàlia Reguant, ha tornat a posar en dubte que siguin uns pressupostos més expansius , ni tant redistributius, ni fassin polítiques transformadores. Reguant ha recordat, de fet, que projectes com els de Hard Rock, aixequen la sospita dels moviments immobiliaris a interès de grans corporacions com la Caixa.

El conseller d'economia, Jaume Giró, demana als grups que "no obstaculitzin" el tràmit parlamentari dels pressupostos. "Valorin si ens mereixem un endarreriment que no ens podem permetre".

Davant d’aquest escenari, el conseller d’Economia, Jaume Giró, ha presentat el detall de les xifres pressupostàries del seu departament al Parlament on feia una crida a la responsabilitat per "no bloquejar els comptes". Giró ha advertit que el país no es pot permetre “enraderir més” els pressupostos . De fet, durant la intervenció també ha estès la mà a socialistes i comuns animant-los a negociar la millora en els aspectes que creguin necessari.

Miquel Iceta es mostra "preocupat" per les condicions de la CUP per aprovar els pressupostos i li recorda al Govern l'oferiment del PSC. "A mi m'agraden els pressupostos del sí"

A banda del que decideixin les bases de la CUP, el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha tornat a estendre la mà a ERC i JxCat per negociar els pressupostos. En una conferència al Tribuna Barcelona, el ministre de cultura ha admès que segueix amb certa preocupació les condicions que posen els cupaires i avisa que rebutjar els projectes Barceona World o els JJOO d’hivern seria un error per la recuperació econòmica de Catalunya.

ERC manté que la CUP és el seu soci prioritari

Tot i les ofertes de socialistes i comuns, la negociació, està en stand by. Ningú mou peça fins saber la decisió de la CUP, però els socis de Govern comencen a plantejar-se seriosament el no de la cup. La portaveu republicana, Marta Vilalta, insisteix que fins que no sàpiguen la decisió de la CUP, el seu soci prioritari, no exploraran altres vies. De la seva banda, la portaveu de JxCat, Elsa Artadi, sosté que la responsabilitat “en primer terme” és del president de la Generalitat.

La presidenta de l’Assemblea Nacional Catalana, Elisenda Paluzie, ha defensat al Cafè d’Idees de Ràdio 4 i La 2 que, sense un full de ruta per la independència, els anticapitalistes defensin les seves posicions ideològiques. Paluzie, ha afirmat que hi ha un risc que ERC i Junts per Catalunya retornin a una política autonòmica "com si res no hagués passat": "Que Esquerra i Junts aparquin aquestes divisions, algunes personals, i que no tornem a una política autonòmica".