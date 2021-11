La presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, Elisenda Paluzie, ha afirmat que hi ha un risc que ERC i Junts per Catalunya retornin a una política autonòmica "com si res no hagués passat": "Que Esquerra i Junts aparquin aquestes divisions, algunes personals, i que no tornem a una política autonòmica". En una entrevista al 'Cafè d'idees' amb Gemma Nierga, ha posat d'exemple l'aparent normalització que mostra la taula de diàleg que, ha dit, no permet abordar el temes de fons.

"Retornem al pre 2012?" Paluzie ha assenyalat que pactar els pressupostos de la Generalitat pel 2022 amb PSC o els Comuns seria un símptoma que no s'està avançant en la unitat independentista: "Com si res no hagués passat, retornem a l'autonomisme o reprenen el camí iniciat el 2012 malgrat les dificultats?". Paluzie ha afirmat que aquest és el debat de fons amb l'acord de pressupostos. “☕ Elisenda Paluzie considera que voler pactar els #Pressupostos2022 amb PSC o Comuns seria "un símptoma que no estem avançant en la unitat estratègica" | @epaluzie



"És obvi que la CUP defensi la seva posició ideològica" Paluzie ha defensat la posició de la CUP d'avantposar els seus posicionaments ideològics en el debat de pressupostos, donat que no hi ha cap full de ruta cap a la independència: "Si fos militant de la CUP, en un horitzó que no hi ha la independència és obvi que defensi la seva posició ideològica. No estem el 2016-2017 que hi havia una proposta de referèndum". “☕ Elisenda Paluzie veu "lògic" que, sense full de ruta per a la independència, la @cupnacional defensi les seves posicions ideològiques pels #Pressupostos2022 | @epaluzie @assemblea



