El nombre de dones federades en algun esport a Catalunya és molt inferior al dels homes. Tanmateix, hi ha esports on participen més dones que homes. Els casos més evidents són el del vòlei i l'hípica, amb més del doble de dones federades que homes, o la gimnàstica, on la diferència és catorze vegades més. Aquestes circumstàncies també es donen de manera similar a la natació sincronitzada. Pau Ribes és primer participant masculí en aquest esport a Catalunya i ha fet història en una disciplina originàriament destinada al sexe femení.

Contràriament, cada vegada hi ha més noies que participen en esports tradicionalment considerats per als nois -com el futbol o el bàsquet-. Un d'ells és el rugbi que encara té molt camí a recórrer en aquest sentit. A Catalunya només hi ha un únic equip femení de formació en aquesta disciplina: l'Inef Lleida.

Pau Ribes, a contracorrent des de petit Guanyador de quatre medalles de bronze al Campionat d'Europa, Pau Ribes fa natació sincronitzada des dels set anys. "A l'hora d'informar-me'n sobre l'esport, resulta que només participaven dones", afirma l'esportista a 'En Línia'. Tot i que d'entrada va ser molt xocant per a tothom, ell ja feia natació al CN Granollers i un cop fet el pas endavant la gent que l'envoltava no li va posar impediments. El 2015, quan tenia dinou anys, la Federació Espanyola li va trucar per representar la selecció de natació sincronitzada amb Gemma Mengual a la prova de rutina lliure mixta, gràcies a la modificació de la normativa a escala internacional per admetre la participació de nois. "Va ser un somni fet realitat. No m'ho imaginava en aquell moment perquè em trobava molt estancat. Per temes de normativa i burocràcia no podia participar en cap altre campionat", explica Ribes. Pau Ribes RTVE Catalunya Tot i els avenços, encara no s'ha normalitzat del tot la presència masculina a la natació sincronitzada. El nedador està actualment lluitant per l'acceptació internacional en l'àmbit olímpic en un context on les xifres masculines en aquesta disciplina van en augment: "A Espanya hi ha entre 35 i 40 nens federats. Quan vaig començar estava jo sol. No és gaire, però és un gran pas i cada vegada hi ha més nois arreu del món."

L'Inef Lleida, equip femení pioner al rugbi de formació català Així com la presència masculina a la natació sincronitzada ha sigut quasi inexistent fins fa pocs anys, hi ha esports on es succeeix el contrari i la presència femenina és minoritària. Un exemple és el cas del rugbi, on es registren 5.739 federades per 32.011 federats. L'Inef Lleida és l'únic equip de rugbi de formació a Catalunya exclusivament femení. Actualment, està participant en una competició formada per equips masculins i mixtes. El principal motiu que convida a David Carreras, director esportiu de l'Inef, a lluitar per una competició íntegrament femenina de rugbi es deu al fet que "el rugbi mixt està bé perquè les noies poden jugar, però vist a mitjà i llarg termini té certes mancances. L'esport mixt és una fórmula igualitària, però no és equitativa. Les noies juguen en les mateixes condicions que els nois, però no hi ha res més equitatiu que les noies puguin jugar contra les noies", comenta Carreras. Gimnasia RTVE Catalunya