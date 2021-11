(CANCIÓN) # Vente pa Madrid. # Vente, Joselín...

# Vente pa Madrid... # Sabes que allí no puedes vivir. #

Mejor dejarlo como ayer, mejor dejarlo como ayer.

No están locos y saben lo que quieren.

Son Ketama y con ellos todo es posible.

Ketama tiene un estilo... inconfundible, único.

Una de las bandas más innovadoras...

Tienen un arte que se les salía por los poros.

Innovaron en lo musical, pero también en lo personal.

Cuando dije de casarme con una paya, me querían matar.

-Y me dijo que... ella iba a hacer todo lo posible porque...

Por quitarme de en medio, así me lo dijo, así de claro.

Pero, luego, ¿sabes lo que pasa? Que me ha ganado la rubita...

-Claro... -La rubita me ha ganado.

Herederos del duende los Habichuela, su éxito fue imparable.

Antoñito Carmona... el famoso.

La familia Habichuela para mí significa "mi familia".

Eran chicos jóvenes, guapos... y llamaban mucho la atención.

Si hubiera sido celosa, cómo voy a aguantar si se tiraban encima...

Su alegría de vivir, los llevó a triunfar y ser anfitriones

de artistas de la talla de Tom Cruise o Lenny Kravitz.

¿Me vas a explicar en qué momento somos mejores amigos

de Lenny Kravitz y no me había enterado?

(TARAREA LA SINTONÍA AFLAMENCADA DE "MISIÓN IMPOSIBLE" )

Y el tipo se ponía ahí... a bailar, un tío con arte.

-Todo el mundo... "Hombre, Tom" y se quedó Hombretón.

Tras 20 años juntos, deciden separarse

El grupo es como un matrimonio. -Además, la convivencia no es fácil.

(CANTA) # Dime por qué # te siento tan lejos...

Cuando dejé Ketama, me pegué un año... solo.

Pero la inesperada enfermedad de Antonio volvería a unirles.

Oye, tía, me acabo de enterar que tu padre está en coma...

Eso sí fue... tremendo, tremendo.

Pedía mucho a Dios... que me lo dejara.

(CANTA) # Yo sigo despacito, # sé que llegará...

Y ahí retomamos Ketama y empezamos a hacer un tema...

Y a los cinco segundos de arrancar el tema... empezamos a llorar los tres.

Pero como niños pequeños, o sea... (ANTONIO RÍE)

No estamos locos y sabemos lo que... lo que queremos, ¿no?

(CANTA) # No estamos locos # que sabemos lo que queremos... #

(Sintonía del programa)

(Guitarra flamenca)

(Ovaciones y aplausos)

(TODOS CANTAN) # No estamos locos # que sabemos lo que queremos...

# Vive la vida # igual que si fuera un sueño...

El secreto de Ketama...

El secreto de Ketama es estar en el momento oportuno

y hacer algo nuevo...

De repente, pasamos de vender 10 000 copias

vender... un millón de copias.

Nos llamaban artistas para abrirles los conciertos... a ellos.

(TODOS CANTAN) # No estamos locos # que sabemos lo que queremos...

# Vive la vida # igual que si fuera un sueño... #

Nos dicen a las 12 de la noche...

Hay la posibilidad de que... mañana

vayamos de teloneros de Prince, pero resulta

que él quiere ver mujeres en el escenario.

-Abrimos una furgoneta y les decimos a las gitanas que estaban allí:

"Oye, que vamos a tocar con Prince... en el Vicente Calderón".

Y se quedan las gitanas así y dicen... "¿Quién es Prince?".

En mi casa sí se escuchaba la música de Ketama, por supuesto que sí.

Es una familia que nos conocemos de toda la vida.

A mí me inspiró Ketama, cómo no me va a inspirar, claro.

Me inspiraron muchísimo.

Me han acompañado, me siguen acompañando...

Me sé las canciones de memoria y los admiraba muchísimo.

(CANTA) # Vive la vida # igual que si fuera un sueño...

Bueno, yo creo que los Ketama han sido y serán,

siempre, uno de los grandes grupos de este país.

(Música de Ketama)

Y Ketama son un referente máximo, esas dos guitarras

y esa voz de Antonio... para mí...

Yo creo que pasarán a la historia de la música.

(Música de Ketama)

(EL CAMBORIO) El público es el que manda, no sé porqué...

La gente se volvió loca y a nosotros nos aceptaron.

(CANTA) # Yo sé que algo pasará...

(JOSEMI) De repente, hacíamos así... Antonio se callaba

y la gente... cantaba el estribillo

del instrumental... (TARAREA MELODÍAS DE KETAMA)

(CANTA) # ¡Sabor...! #

Era como un sueño, ¿no?

Y la gente... te veía por el barrio, por Campamento...

"Coño, tío... qué bien, qué de puta madre lo que está...

Lo que os está pasando".

(Ovación y aplausos)

¡Hombre...! Antoñito...

Carmona. -¿Qué pasa?

El famoso. (AMBOS RÍEN)

Soy Juan Carmona, me llaman El Camborio.

Este es mi hermano Antonio...

Mi primo José Miguel que está durmiendo.

(CANTA) # Querido primo, yo te digo...

# Vente pa Madrid. # Quiero que vengas... #

Mucho antes de que los Ketama tocaran la gloria,

sus padres los guitarristas Juan y Pepe Carmona,

abandonan su Granada natal para instalarse en Madrid,

en busca de una vida mejor.

Bueno, "Vente pa Madrid" no se puede caer del set canciones de... Ketama,

eso fue un homenaje a esa tierra que nos acogió tan bien,

viniendo de Granada y donde pudimos hacer, cada uno, nuestra profesión,

pues, lo más dignamente posible, ¿no?

(EL CAMBORIO) Somos una empresa familiar

de gitanos... donde la familia es lo primero.

Bueno, la familia y la música.

(CANTA) # Vente pa Madrid, compare...

# Vente pa Madrid, # vente Joselín... #

Atrás quedó una vida llena de necesidades

y un vínculo eterno con Granada,

la cuna del arte donde se alimentó Ketama,

la saga de la que forman parte: los Habichuela.

Aquí no necesitas calefacción, aquí hace frío...

En el verano y calor en invierno.

Bueno, los Habichuela son...

Una dinastía flamenca muy respetada y muy respetuosa.

Y que ha ido formándose desde lo más pequeño,

desde la miseria... hasta arriba.

(CANTA) # Vente pa Madrid, # vente Joselín...

# Vente pa Madrid... #

(JUAN C.) Mi padre era el mayor... tocaba y pasaba el platillo.

Y con eso, se mantenía la familia porque él era el mayor.

-Hola... (MARIOLA Y LUCÍA FERNANDA) ¡Hola!

-Hola, qué tal... -Muy bien.

(MARIOLA O.) Cuéntale cuando llegaste a los Habichuela, fuiste la primera

que llegó a la familia que vivían en las cuevas.

-Yo llegué... pues mira, me pidieron

con el abuelo y, claro, mi familia no quería, era artista...

Vivía en una cueva...

-En una cueva en Sacromonte, ¿no?

-No, fuera del Sacromonte. -Pero en una cueva.

-Era en una cueva.

Entonces, claro... -No se podía ni barrer, era polvo.

-No, no... pues, figúrate, cómo era la cueva.

Yo entré a la cueva y lo primero que me...

Que me pusieron, tuvieron que enlosar la cueva,

porque era todo arena... -Ella dijo: "Quiero un suelo".

(RIENDO) Un suelo... -Un suelo.

-Entonces, dice mi suegro dijo: "Como están ya casados,

vamos a ponerles un suelo".

(Música de Ketama)

(JUAN C.) Nos fuimos a vivir a la cueva,

porque se iban haciendo habitaciones cavando.

Entonces, empezaron a cavar, hicieron otra habitación

donde estaba mi madre, mi padre y yo.

(CANTA) # Vente pa Madrid, # pero que vente, vente pa Madrid. #

Y ahí me llamó mi hermano Juan que era el patriarca que vino primero

y llegué a Madrid, yo asustado, un crío...

Y, nada, pues, mi padre, al parecer, se vino con un hatillo...

Sin maleta. Entonces, dice que mi tío Juan

al verlo llegar a la estación le dijo... "Pero ¿y la maleta?".

-"Dame la maleta"...

Y me daba vergüenza.

De sacar la maleta, porque era una bolsa de plástico.

(JUAN H.) Yo me fui a la estación a recibirlo

y cuando yo lo vi con la bolsilla a cuesta, me dio pena...

(CANTA) # Vente pa Madrid...

# Vente pa Madrid... #

(Ovación y aplausos)

(EL CAMBORIO) Y de ahí compró un piso pequeño de unos...

Tendría 25 metros.

(ANTONIO C.) Me acuerdo que la cocina,

la cocina estaba aquí, ¿no?

Y el baño estaba al lado... (RÍE)

Que estaba uno haciendo sus necesidades y el otro cocinando.

El servicio era como... así, o sea, tendría un metro.

Nada más que estaba lo que es la taza del váter y un lavabo chiquitillo.

Y de ahí se empezó a traer a toda mi gente.

En un sitio de 25 metros... Pues había diez personas.

Estaban unos encima, casi casi unos encima de otros.

Y la llegada de mi padre fue de sustituto de mi tío Juan.

-Me mandó llamar a suplirle...

Porque se fue a la feria mundial de Nueva York.

-Así... -A ver...

(Guitarra flamenca)

Desde que llegan a Madrid, los Carmona no paran de trabajar

por todo el mundo y para todo el mundo.

Todos quieren saborear el arte de los Habichuela.

¡Eso es!

A mi padre lo veía muy poquito.

Era un hombre muy ocupado...

Era un hombre que, siempre, estaba de gira.

(Guitarra flamenca)

Entonces, abuela, cuando tú estabas embarazada de mi padre...

¿El abuelo estaba trabajando fuera?

-Claro... estaba trabajando fuera...

Cuando yo di a luz, le mandé una foto...

-Le mandaste una foto. -Le mandé una foto.

"Pero, Mati, qué foto me has mandado, ¡ay, qué niño más feo!".

(LAS TRES RÍEN)

-Eso es muy de nuestra familia. -Digo... "que no...".

-Eso es muy nuestro. -"Que el niño no es feo".

Se lo enseñó a todos los artistas.

-Luego, ya no había quien lo aguantara, todas locas con tu hijo.

-Anda que no...

(CANTA ENRIQUE MORENTE) (EL CAMBORIO) A nivel internacional,

él presumía mucho, se encontraba muy...

Como diciendo "He estado tocándole a Kennedy".

De hecho, tiene una...

Una foto con él.

Y tiene una carta que le mandó...

Kennedy dándole las gracias por acudir a la fiesta.

(MATILDE) Cuando entró en la Casa Blanca...

Dice... "Cuando yo vi al presidente

y vi a toda esta gente haciéndome el saludo...

A nosotros...". -Era Kennedy el presidente.

(ANTONIO C.) Pero como te lo digo... como te lo digo.

El Beni de Cádiz... iban allí, iban al Pardo lo que fuera...

Iba mi padre tocando la guitarra, no sé si era mi tío Pepe, también,

y ya al cabo de no sé cuántas fiestas pues ya...

Claro, ya... había confianza...

Con el Caudillo.

Y él le decía... le decía...

"Bueno, Paquito... y ya mi padre..."

Mi padre y mi tío Pepe...

Se le ponían las caras blancas...

Al Caudillo cómo lo vas a llamar Paquito.

Mi padre que tenía que meter las manos

en hielo de la "panzá" de tocar que se había pasado siete horas tocando.

Era un crac... era un tío que era un crac.

(CANTA) # El del viejo abrigo...

# Su calle, su casa...

# Su portal de siempre, # de la triste plaza y siempre

# dando vueltas a la cabeza. #

# Su corazón se dobla # a nada interesa.

Cuando voy por Granada, por ahí no me dicen:

"Ahí va el de Ketama o Antonio Carmona...".

Sino que dicen: "Ahí va el hijo de Juan Habichuela".

Eso me da mucho orgullo.

(CANTA) # Me encanta, # me encanta, me encanta...

# Cuando suena tu guitarra, # cuando me canta y me baila. #

Años después del viaje que cambia el destino de una saga familiar,

el alzheimer se lleva los recuerdos del alma de la familia.

El 30 de junio de 2016,

la guitarra de Juan Habichuela enmudece para siempre.

Hasta para tener esa enfermedad tan mala,

tenía gracia, se echaba unos bailes...

Se echaba unos bailes... cogía,

cogía el... se ponía a torear... y no veas, le daba bien... "vamos".

Y yo le hacía... (MARCA COMPÁS)

Y él hacía así...

A hacer cosas con un mantel que cogía.

(CANTAN FLAMENCO)

(Jaleo flamenco)

(EL CAMBORIO) Yo luchaba conmigo mismo, porque era mi padre

y quería hacerle entender las cosas...

Pero ya era imposible, porque... ya no estaba él.

Estaba su cuerpo.

Echo mucho de menos su guitarra, escuchándola en la casa todo el rato.

Tocaba la guitarra y echo de menos su guitarra y su cariño.

Sus manos... me acuerdo de sus manos,

yo le agarraba mucho las manos, me emociono si hablo de él.

(Guitarra flamenca)

(Música de Ketama)

Era un hombre muy cariñoso y...

Que disfrutaba mucho de la música, también.

Tenía un sonido de guitarra que nunca más lo he escuchado.

-Hombre... -Uf... con la guitarra.

-A esta no la puedo dejar yo nunca, esta es...

¿Qué guitarra es esa? -Esta, mi segunda mujer.

(Música)

¡Mi suegro era una barbaridad! ¡Era un señorazo!

Era un gitano elegante, limpio... sus manos perfectas;

como la canción que dice "siempre elegante",

la de "Me encanta" que dice mi marido.

¡Era un señorazo!

(Suspiro)

# El del viejo abrigo, su calle, su casa.

#Y el portal de siempre, de la triste plaza.

#Y siempre dando vueltas a la cabeza.

# Su corazón se dobla, a nadie interesa.

# Siempre elegante... #

Le prometió que no le pasaría nada hasta que no...

Hasta que no terminase la canción.

Y el mismo día que terminó la canción

y se la pudo cantar,

aunque no fuera el padre consciente de lo que estaba pasando,

se murió. Y debió ser un momento...

Hermoso, porque pudo ofrecerle esa canción.

Yo creo que es muy bonito poder...

Derramar tu arte en esos momentos de la vida en los que...

Sufres. Y hacer un homenaje a tu padre...

# ¡Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta,

# cuando suena tu guitarra, cuando me canta y me baila! #

Y estaba terminando el tema y digo: "¡Aguántame, aguántame, papi,

que lo voy a terminar y lo vas a oír terminado!". Y se lo puse.

Metimos los jaleos, las palmas, todo sin ganas... imagínate.

Y cuando, nada más llegar... ¡se fue!

Nada más llegar de grabar el tema...

¡Es una maravilla tenerte de padre!

Dios te conserve mucho a ti... a ti y a tus hijos.

A mí se me fue un cacho, se me fue un cacho...

De mi... de mí, cuando mi padre se fue.

(Aplausos)

Porque era mi colega, era mi amigo; me reía, podía hablar con él

de cualquier cosa. No nos cortábamos y hablábamos de cualquier cosa.

Y cuando se perdió mi cuñado Juan...

¡Yo eso no... no puedo!

¡No puedo!

(Arpegios de guitarra)

¡Echo mucho de menos el día a día! ¡El día a día!

Y echo mucho de menos las anécdotas que me contaba

del flamenco; echo mucho de menos las coquinas cómo las hacía...

Echo mucho de menos las conversaciones...

Pero, bueno, tengo la cosa de que, si Dios quiere, lo veré.

Porque yo creo en Dios y creo que lo veré, ¡esa es mi ilusión!

Yo me llevo, con orgullo, haber tenido

un pedazo de padre como Juan Habichuela

y... de haberlo cuidado hasta el último momento de su vida,

que se me quedó aquí en la habitación donde él vivía.

Así que ese orgullo lo tengo aquí.

# ¡Me encanta! ¡Y el flamenco tiene un nombre,

# Juan Carmona tú te llamas! # -¡Esa voz!

# ¡Me encanta, me encanta, me encanta,

# me gusta la melodía

# que sale de su guitarra! #

(Notas de guitarra)

La muerte de Juan Habichuela

no es la primera que toca de cerca a los Ketama.

20 años antes, la desaparición de Antonio Flores

deja huérfanos a los Carmona, para quienes era como un hermano.

Bueno, la familia Habichuela para mí significa mi familia, ¿no?

Mi madre y mi padre ya trabajaban con ellos

cuando se iban de conciertos,

se iban por ahí... entonces, bueno, siempre hemos estado emparentados.

# Si tú no estás en mi presencia,

# no hay matices ni hay... #

Y Antonio estuvo muy, muy... pegado con mi hermano Antonio

y, bueno, él ha sido para nosotros, para Lolita y para mí, ha sido

como un consuelo de verlo a él y de acordarnos de mi hermano.

# Una pena en el alma que a Alicante se había ido... #

(ROSA VILLACASTÍN) Con Antonio Flores,

no solo la parte sentimental como hermano,

tenían muchísimas cosas en común como artistas.

(MARTA ROBLES) Los dos eran muy artistas, eran gitanos,

los dos presumían de su arte, de su etnia, de su música,

de su modernidad... porque eran absolutamente modernos.

(EL CAMBORIO) Recuerdo que Antonio Flores...

Disfrutamos con él muchísimo porque...

Le hemos tenido mucho cariño y le tenemos cariño a esa familia.

# Querido primo, yo te digo... (COROS) ¡Vente pa Madrid!

# Porque aquí estamos mi compadre Antonio...

# Y mi primo José Miguel. (COROS) ¡Vente pa Madrid!

# ¡Pero que ven, ven, ven, ven, vente, vente! #

En mi disco "De akí a Ketama", lo grabamos en el 95.

Y de repente los invitados eran Antonio Flores y Antonio Vega.

La compañía me decía: "¡A ver si no van a venir!".

# ¡Compadre! (COROS) ¡Vente pa Madrid!

(EL CAMBORIO) ¡Fíjate a los que elegimos para "De akí a Ketama"!

Porque nos decían: "Esos dos no vienen".

Y ese día, fueron los dos primeros que llegaron.

Antonio se clavó como un señor ahí.

En aquella época iba con una moto,

iba vestido con un mono, con una melena

impresionante, era un tío muy bien parecido.

# ¡Yo lo siento! #

Venía a casa y es que Antonio no dormía.

Estaba todo el rato, se ponían a tocar y nada más que querían tocar.

¡Todo el rato componer, tocar...!

Que, la verdad, es que estaban muy, muy unidos,

sobre todo en el último año de Antonio.

(Ovación)

¡Antonio Flores! -¡Son unos monstruos aquí todos!

Se fue un genio, cuando se fue Lola.

Y...

Lo penoso es cómo se fue luego Antonio, a los 15 días.

Yo recuerdo en el tanatorio,

salir... andar un momento con Lolita

y verla chillar...

¡Desgarrador! O sea...

Uno de los peores momentos que...

Que he podido pasar con una persona allegada.

Cuando enterraron a Antonio,

había gente por todos los lados, todos los lados...

Se recibían mogollón de llamadas... yo, a mí,

Antonio ha sido un icono musical increíble para los flamencos,

para los que no somos flamencos, para los rockeros y para todos.

(Música de piano)

(ROSARIO) Antonio se portó también muy bien con mi padre,

lo cuidó muchísimo y... y le consolaba

la pena que teníamos... nos consoló muchísimo Antonio a nuestra familia.

# Si pudiera sembrar los campos que arrasé,

# si pudiera devolver la paz... #

El Pescaílla, el pobre, cuando se fue Antonio,

decía: "¡Antonio!", lo llamaba y quería que estuviera ahí.

De repente lo confundía con su hijo...

Era más gitano que ningún gitano que viviera en una chabola.

Era bueno, era noble...

Sobre todo era noble. Nunca decía... tenía sus prontos pero,

nunca iba a rebuscar las cosas.

No hacía... no era malo, no era malo, era una persona buena.

Era una persona muy buena.

# Prometo ver la alegría,

# escarmentar de la experiencia,

# ¡pero nunca, nunca más usar la violencia! #

(TARAREA)

Sobrevivir a los ochenta... hay gente que sobrevivió y gente que no.

A Antonio se lo devoraron los excesos.

Los excesos y la droga.

Pero yo también creo que Antonio era una persona...

Emocionalmente muy, muy intensa

y, bueno, sufrió mucho las pérdidas.

¡Entró la droga... a saco!

¡Pero a saco! Sin saber... hizo, hizo mucho daño

y nos confundió mucho.

(JOSEMI) En ese momento,

hubo mucha gente que se quedó en el camino.

Y era gente con muchas cosas que decir...

¡Con muchas cosas que decir!

Y nosotros pues, afortunadamente, estamos aquí aún, ¿no?

Ketama nace en 1984, de la mano de Pepe Habichuela,

en el madrileño barrio de Campamento.

En una época en la que juventud, calle y tiempo libre

era una mezcla demasiado peligrosa.

¡Dale, dale!

(TOCA LA GUITARRA)

(JOSEMI) Mi padre es un personaje único,

desde que se levanta hasta que se acuesta; tiene 76 años.

Y él se pone a descubrir a los jóvenes valores

y aprende... y le gusta investigar.

¡Bien, gorrión! -¡Ahora!

¡Ahora sí que no!

De nuevo, familia y música son lo primero para los Ketama.

El arte, el cariño y la guitarra de Pepe Habichuela hacen el resto.

(EL CAMBORIO) A mí, el que me hizo artista fue mi tío Pepe,

Habichuela. Pepe Habichuela

me veía a mí por allí golfeando, por Campamento,

y una de las veces se cansó y me dijo: "¡Ven aquí!

Vente a mi casa que vas a coger la guitarra".

Entonces, en séptimo de EGB le dije a mis padres que quería currar.

¡Y el disgusto de mi madre... madre mía!

¡Madre mía! Mi madre me metía

en Inglés, en Judo, en mecanografía...

Con tal de que me preparara, ¿no?

Y yo nada más que estaba con la música, con la música...

Yo recuerdo que estaba en el colegio y estaba mirando nada más el reloj.

"¡Por favor, que den las cinco, que den las cinco...! ¡Pum!".

¡Las cinco y hacía así...! Salía corriendo para casa de mi tío Pepe.

Con mi cajón, a tocar...

Yo tocaba para ilusionarlos, para darles cariño, ¿no?

Amparo les lavaba, les planchaba, les daba de comer...

Cuando tenían ellos... 12 o 13 años,

los metí en un programa de televisión

para hacer los villancicos para Méjico.

Esa fui yo, perdona. ¡Esa fui yo!

¡No te vayas a meter en donde no te llaman!

Ustedes pertenecen a una familia de guitarristas gitanos

que, tenemos entendido, se llaman los Habichuela.

¿Y cómo se llaman ustedes? -Yo me llamo Antonio.

¿Y qué edad tienes? -12.

¿Y tú? -Me llamo José Miguel y tengo seis.

¿Y tú? -José Luis y tengo nueve.

¿Y ustedes? -Yo, Juan y tengo 17.

Yo no lo digo. Bueno, la edad no, pero el nombre...

Amparo. -¿Y todos son de la misma familia?

¿Son hermanos todos? ¿Los cinco...? -No, son primos.

Ellos son todos primos. Ellos dos hermanos.

Muy bien.

Que yo decía: "¡Madre mía, mi José Miguel tocaba la guitarra

y los pies casi no le llegaban al suelo!". ¿Me comprendes?

Ellos, ¡no veas, disfrutando, la primera vez que iban a TVE,

en un autobús, figúrate!

# Se nos caiga la venda

que los ojos nos tapaban. #

El primer Ketama nace en menos de 5m2 juntando a un trío de grandes:

Ray Heredia, José Soto y Juan Carmona, el Camborio.

Pronto llegarían su hermano Antonio y el primo Josemi.

Bueno, mi padre fue el culpable del primer disco de Ketama.

El culpable, a nivel de que... de que se pudiera

llevar a cabo, ¿no? Porque las casas de discos

multinacionales, las grandes, no querían entonces el flamenco.

Nosotros nos llamamos Ketama porque es un monte de Marruecos.

Es un monte de Marruecos, donde se cultivaba

distintas cosas... marihuana.

Que es una cosa también, mi época era...

¡Mi época era porrera!

Bueno, yo no hubiera querido que fuera famoso mi Antonio,

porque mi Antonio es un torbellino. -¡De colores!

Y yo decía: "No, yo prefiero que sea vendedor, no artista".

¡Y lo era! ¡Y lo era!

Porque es muy peligroso. -¿De seguros? ¿Qué vendía? ¿Platos?

Vasos. (ANTONIO) Yo era...

Yo era repartidor de cristalería. -Vendía bombones, vasos, esmalte...

Ha sido un bicho. (LOLITA) A mi casa nunca viniste.

Vendía los miércoles. Martes y miércoles...

Y los miércoles tenía que ir a tu casa.

Mi primer sueldo me parece que fue

en una fiesta que me llevó mi abuelo por parte de mi padre.

Y después de tocar, entre todos me dieron

1.000 pesetas en un billete de los Reyes Católicos

de esos que son gordos.

-Yo empecé como percusionista con 14 años

y llegó un disco que es "Te lo dice Camarón".

Me intentaron meter,

pero no tenía el peso que tenía en aquella época.

Y me dicen: "¿Tú quieres ir a recoger a Camarón

todos los días con el coche y lo llevas allí?".

Y yo: "Vamos, encantado".

Entonces, yo llegaba: "José, que estoy aquí abajo".

"Sube, sube para arriba".

Entonces, te abría ese gitano,

con esa hechura de cabeza, toda anillada.

Toda anillada, así con el pelo mojado,

todo lleno de oro. Y entonces, te sobrecogía.

-(PROGRAMA) "Estábamos acostumbrados todos

a escuchar flamenco puro y a hablar de los 'puros, puros, puros',

hasta que llegaron Camarón y Paco de Lucía

y de ahí han salido todos los demás y, que me perdonen,

fueron Ketama".

(Música)

-Siempre me pregunto

en qué momento se tendrían que encontrar

para decir "no estamos locos, que sabemos lo que queremos".

# No estamos locos, que sabemos lo que queremos.

# Vive la vida igual que si fuera un sueño. #

-Nosotros ensayábamos en Quintana, en un gallinero.

Tocábamos con guantes cortados por aquí

y con todas las gallinas por allí.

Enchufábamos el piano, la guitarra...

Y hay una anécdota ahí,

de Ray Heredia, en plena Quintana, en la calle Quintana.

Le dio la venada, empezamos a tomar cervezas,

empezamos a reírnos, abrió la puerta

y soltó a todas las gallinas.

Y si tú ves a todos los músicos y a todo Ketama

cogiendo gallinas por Quintana...

Fue una locura.

# Ay, sin estrellas

# Tu ausencia se engrandece, no puedo controlarla.

# Ay, tengo en el alma surcos y en mi corazón llagas. #

-Bueno, yo...

Me dan el paso,

ya necesario.

Ese paso para ser yo cantante de Ketama

fue necesario,

porque Ray se nos fue con 27 años, el Prince del flamenco.

El tío más genio que he visto en mi vida:

componiendo, tocando y en un escenario. Impresionante.

-"¿Qué habéis aprendido todos de Ray Heredia?

-La espontaneidad, lo desahogado que era y lo músico que era".

-Nos vamos y nos vamos de gira. Ya venía Josemi.

Nos vamos a Inglaterra

y, de repente, tocamos en todos los sitios estos,

y el tío que tocaba antes... Había un tío que tocaba,

que tocaba la kora.

(Música)

Empezaron a tocar, empezamos a tocar...

"Hostia, si esto va con no sé qué y tal".

Y de ahí surge "Shongai 1".

(Música)

-De ahí salió ya

cuando verdaderamente a Ketama...

Cuando le dieron el premio en Londres,

fue cuando vino a España

y dijeron ya que sí, que Ketama estaba bien y valía.

-(ENTREVISTA) "¿Cómo veis eso de que de repente en Inglaterra

el "New Musical Express", el "Herald Tribune",

todo el mundo hable de vosotros antes casi que en España?

-Pues fíjate, hemos tenido que ir para allá

para que venga la movida para acá, para Madrid".

(Música)

El éxito de los Carmona

no se entiende sin las mujeres de la familia.

Bailaoras, cantaoras y artistas tan brillantes como ellos,

que lo sacrifican todo por engrandecer

la leyenda de los Habichuela.

-¿Cómo son las mujeres de esa familia?

-Las mujeres de los Habichuela

son muy buenas mujeres.

Muy de su casa, muy de sus hijos.

Y cuando tienen que trabajar,

porque la mayoría de ellas son cantaoras y bailaoras.

Entonces, eso no implica nada porque luego llegan a sus casas

y friegan, barren, se van al mercado...

-Pero eso que ahora llaman mucho el empoderamiento de las mujeres.

Las mujeres en tu época eran poderosas ya

y ya se ponían en su sitio y mandaban.

¿O no mandaban las mujeres? -Sí.

De vez en cuando, pero cuando el marido decía "hasta aquí".

-Hasta aquí. -Hasta aquí hemos llegado.

-Tú te rebelabas, te ponías pantalones

y tenías carné de conducir. -Eso sí.

La primera mujer que se puso pantalones.

-Anda que no se acuerda, con el abuelo...

(Música)

-Me acuerdo de mi abuelo,

que iba por Madrid

recogiendo a todas las nueras,

porque tenemos mujeres que han sido bailaoras,

muchas bailaoras.

Iba por todos los tablaos

y hacía así, como las ovejas. Pim, pim. Y las cogía.

-Los hombres se sentaban y las mujeres servían el plato

y no se comía hasta que comieran los hombres.

Las niñas con las niñas, los niños con los niños.

Una educación, en ese sentido, nada que ver con la que yo tuve.

Pero nada que ver, absolutamente.

-Mi padre y mi madre siempre fueron muy trasgresores.

Mi madre nos llevó a Buenos Aires cuando teníamos dos años,

porque mi madre se dedicaba a la venta.

(Música)

-De ahí sale la fusión de Ketama.

-Hombre, claro. -Gracias a ti,

que los llevabas a América y ellos se traían las músicas de allá.

-Verdad. Y los discos que nosotros traíamos.

Que traíamos discos.

(Música)

-Yo te diría que mi casa es un matriarcado.

El orden lo pone mi madre.

Es una mujer con una capacidad increíble.

Una capacidad para lo que haga falta.

Para estar con los amigos, para entender,

para quedarse en un segundo plano...

O sea, es una mujer de las que no quedan.

# Busco algo que aquí no está.

# Necesito saber.

Antonio no dudó en desafiar

a su familia el día que encontró a la mujer de su vida.

# Necesito saber.

Mis padres, para estar juntos, fue prácticamente "Romeo y Julieta"

versión... O sea, muy difícil.

-No nos equivoquemos, el machismo era puro y duro,

y la mujer desempeñaba un papel que Mariola

no estaba dispuesta a desempeña, pero que, sin embargo,

fue inteligente porque tuvo mucha mano izquierda

para torear esos momentos difíciles con una madre como la de Antonio.

-Al final, en esa época,

que un gitano estuviera con una paya, por decirlo así,

era muy, muy difícil y no se quería.

# Dime algo si hay detrás.

# Necesito saber.

-(PROGRAMA) "Tus padres no vieron con buenos ojos que te casaras

con una paya, ¿no? Eso costó. -Los mató.

Cuando llegué y le dije que me había casado con una paya,

me querían matar".

# Yo necesito saber.

-Nos casamos en Gibraltar,

en una boda que estábamos solo nosotros dos.

# Si te camelo. Oye, amor, amor, amor.

-Mi madre lió una... Se lió a dar

puñetazos a un coche que había.

Dije: "Cuando te tranquilices, hablamos".

# Si te camelo. #

-Y me dijo que ella iba a hacer todo lo posible

por quitarme del medio. Así me lo dijo, así de claro.

Yo confiaba en que cuando ella viera

cómo yo quiero a su hijo, me aceptaría.

-(PROGRAMA) "Se ha abierto un camino

en que los gitanos seguimos siendo gitanos,

pero podemos vivir con la gente que no es gitana

y podemos sentir igual, podemos emocionarnos igual

y podemos sentir con el mismo corazón".

(Música)

-Mi padre me decía:

"No te van a querer, los gitanos no te van a aceptar".

Y no entendía nada

porque en Sevilla no nos habíamos criado con ningún tipo de racismo.

En Sevilla y en Andalucía, los gitanos están muy mezclados.

Yo no entendía que eso pasara.

# Acaba de nacer, salió de un callejón.

# No sabe qué ha podido suceder.

-Cuando ya vi

en una de las veces que fui a su casa

y vi un presente ahí. -El Predictor, el Predictor.

-Ya me entró un ataque.

-El Predictor lo vio así. -Lo vi yo.

Ya estaban juntos y lo vi yo. -Anda, y te lo encontraste.

-Y digo: "Ay, padre santo...". -(RÍE)

-Y me dice:

"Mama, te tengo que decir una cosa".

Y yo, haciéndome la tonta:

"¿Sí, hijo?".

Dice: "Pues nada, que voy a ser papá".

Y yo...

-Se quería morir.

# Ay, qué cara tan bonita.

# Si me la diera su madre. #

Al cabo de los años, bastantes,

ella me contaba y se desahogaba conmigo.

Me decía que ella lo pasó muy mal

y me pedía perdón, la pobre.

Decía que había deseado que perdiera la niña

y que rezaba para que la perdiera.

# Ay, nació.

# Ay, qué cara tan bonita.

# Si me la diera su madre.

-Mi padre me dejaba en el portal con la bolsa de pañales

y decía: "Hala, aquí tenéis a vuestra nieta. Adiós".

Y me dejaba ahí.

Mi abuela un momento dijo: "La niña es nuestra.

A lo mejor a ella no la aceptamos todavía, pero la niña es nuestra".

# Oye, pero el sentido me lo quita.

# Y el sentido.

-En sus inicios tuvo que llorar mucho,

pero estaba tan segura

de lo que ella sentía por Antonio

y de lo que Antonio sentía por ella,

que yo creo que le mereció la pena.

-Un disgusto grande. ¿Sabes qué pasa?

Que me ha ganado aquí la rubita. -Claro.

-La rubita me ha ganado.

Para mí, es mi hija. Y si tengo que reñirle,

le riño.

¿Sabes qué hace? Agacha su cabeza y no dice nada.

-Eres de las mujeres que más escuchan a mi madre.

# Pero aún te queda # mucho que aprender. #

-Matilde está supercontenta con su nuera

y no la cambia por nada del mundo.

# Pero me queda # mucho que aprender. #

-Creo que Mariola es gitana.

-Hoy en día, se llevan divinamente.

-Creo que se convirtió en una más. De eso no hay duda.

# Pero el sentido me lo quita. # El sentido. #

-Tú pregúntale ahora a mi madre por Mariola.

Se corta un brazo por ella.

# Mi jardín de la vida # se secó y murió.

# Donde pisaba María, # mi margarita nació. #

Creo que hemos hecho una cosa muy valiente en aquella época.

Juntar a una pareja así

era explosivo.

-También innovaron en eso.

De pronto, meter a una rubia peligrosa con tanto carácter,

con tantas ganas. Tan echada para adelante.

# Mi jardín de la vida # se secó y murió. #

Tras 17 años de matrimonio, Antonio y Mariola

sorprendieron a todos separándose.

No duraron ni dos meses alejados el uno del otro.

Eso sí fue...

Tremendo. Tremendo, tremendo. Sí.

Y pobrecita mía y pobrecito.

(PROGRAMA) "Me he sentido muy solo

y han sido momentos muy oscuros en mi vida.

La verdad es que sí".

-Obviamente, hemos tenido momentos de crisis, pero bueno...

Como todo el mundo que lleva 30 años en común viviendo.

-En este caso, fue para reforzar.

Para unir más.

-"Teníamos que tener esta crisis para salir reforzados.

20 años juntos, pero ahora estamos mejor que nunca".

-Lo importante es superar las crisis

y enfrentarte a ellas y no tirar la toalla.

Creo que es mucho mejor siempre estar juntos.

-¿Qué te voy a decir de ellos? Son mi historia de amor favorita.

(Música)

Revolucionaros en lo personal y en lo profesional,

los Ketama consiguen un éxito rotundo.

Músicos de todo el mundo quieren compartir escenario con ellos.

# Y empieza de nuevo un día. #

-Era un arte que se les salía por los poros.

Todos son verdaderamente extraordinarios.

# Me desperté esta mañana

# y empieza de nuevo un día. #

-Una banda importantísima

y que en ese momento, además, todos los grandes,

pero ya fuera Madonna, Lenny Kravitz,

Prince incluso...

Cuando venían a España, querían hacer música con ellos.

-La de Prince era que vamos sin cobrar.

No cobrábamos ni un duro.

Entonces, lo que hacíamos

era pedir tacos de entradas.

Tacos de entradas: "Oye, tío, que tenemos mucha familia".

Y nos poníamos a vender las entradas.

# Vive la vida igual # que si fuera un sueño

# pero que nunca termina,

# que se pierde con el tiempo.

# Y buscaré. # Oye, pero buscaré. #

-"De akí a Ketama", aquello fue tremendo, increíble.

O sea, las canciones y las ganas que te dan...

Yo me lo ponía porque me daba subidón.

-"De akí a Ketama" la discográfica no quería que lo hiciéramos.

La discográfica quería que hiciéramos un disco de estudio.

Y necesitábamos ganar dinero.

Entonces, queríamos hacer un disco rápido.

Les dijimos: "Dejadnos hacer un disco en directo

y poder coger dinero para comer, para pagar la casa".

Y empezaron a vender discos.

# Me gusta vivir la vida

# y a nadie di explicaciones. #

-La gente en la calle nos conocían.

Veías un coche que pasaba con "No estamos lokos".

Entonces fue un momento superbonito,

eso lo recuerdo como un momento de mucha diversión

y de mucho compromiso.

-Si fuera celosa, ¿cómo iba a aguantar? Se le tiraban encima.

Y a día de hoy, se vuelven locas las mujeres.

Pues es normal. Ahora, está conmigo.

# Y buscaré. #

-Eran chicos jóvenes, guapos,

gitanos... Llamaban mucho la atención.

Y tuvieron muchísimo, muchísimo éxito.

-Mi casa era una fiesta constante, la casa de Lola igual.

Son casas donde venían artistas

y por las compañías: "¿Dónde los llevamos? ¿Qué hacéis?".

Pum, ya estábamos allí.

-Pues con Tom Cruise fue en la casa de Antonio

y de Mariola.

Allí estuvimos con Penélope en la época que estaba con ella.

Fiestas, fiestas de las gordas.

-(PROGRAMA) "Llegó este hombre y puso la casa llena

de Vega Sicilia y a todos mis primos los veía

a las cinco de la mañana mezclando el Vega Sicilia con limón.

-(RÍEN)

-Decía todo el mundo:

'¡Hombre, Tom!'. Y se quedó con 'hombretón'.

-Y al final, le cantabas la música de "Misión imposible".

(TARAREA "MISIÓN IMPOSIBLE")

Y el tipo se ponía ahí a bailar.

Un tío con arte, muy simpático.

# A hora que estamos tan a gustito, # tan a gustito, tan a gustito. #

-A Lenny Kravitz le conocía pero no le había visto en persona

y un día se presentó en nuestra casa:

"Hola, ¿qué tal? Vengo al cumpleaños de Mariola".

¿Al cumpleaños de Mariola? Y se había traído su chef,

cocinó a mi madre, nos preparó el cumpleaños y yo diciendo:

"¿En qué momento somos los mejores amigos de Lenny Kravitz

y no me he enterado?".

# Soy de la calle y la puerta # de atrás, esto no puedo negarlo. #

Y nos convertimos en vecinos

y de pronto, un ruido...

Y palmas y guitarra y gente... Digo: "¿Pero y esto?

Pero si están ahí Marc Anthony y Jennifer Lopez".

-Se quitó la pintura Jennifer Lopez, se puso su moño...

Como si estuviera en casa. Increíble.

Para mí eso fue... Yo flipé.

# Oye, y ahora que estamos # tan a gustito, tu ves.

# Oye, pero que toma Ketama, # Ketama, toma, Ketama,

# Ketama, toma Ketama, # Ketama, toma Ketama. #

(Aplausos)

# Va pasando el tiempo # y me encuentro ausente. #

Un día, estando en lo más alto, Ketama decide separarse.

Antonio, Juan y Josemi abandonan su proyecto profesional

a consecuencia del desgaste personal.

Ketama se separaron porque empezaron muy jóvenes

a ser máximas figuras.

Y han estado veintitantos años.

Y llega un momento, como en todas las familias,

que se cansan unos de otros.

-El grupo es como un matrimonio.

Ya dos es difícil...

Pues imagina a los tres, aunque seamos familia.

-Yo tenía a mis hijos pequeños

y estábamos que nos íbamos dos meses a componer,

dos meses a grabar...

# Dime por qué # te siento tan lejos... #

-Cuando dejé Ketama, me pegué un año...

Me pegué un año solo.

Sentía mucha soledad,

porque yo estaba muy arropado por mi hermano Juan,

por mi primo Josemi.

Me tuve que deshacer de muchos nudos del corazón.

# Si otros besos han causado # la distancia entre tú y yo. #

-Una vez que estás arriba,

no sé lo que pasa, que es cuando empieza la desunión.

Ya no es lo musical, es lo personal también.

-Pero ese aprendizaje lo necesitaba.

Necesitaba hacer una aventura nueva

que no fuera con Ketama para sentirme vivo.

(Música)

Ketama se fue sin saber que 13 años después

tendrían una buena razón para volver a los escenarios.

Antonio ingresa muy grave en un hospital

y los Carmona vuelven a unirse ante la adversidad.

# Me desperté esta mañana. #

(INFORMATIVO) "Antonio Carmona

está sedado en un hospital de Madrid. Quien fuera miembro

de Ketama y ahora músico en solitario

sufrió una infección respiratoria tras someterse

a unos implantes bucales".

-Fue un susto grande, la verdad. Nadie se lo esperaba.

Fue repentino.

Y me acuerdo que se esperaba una tontería

y resultó mucho más grave, ¿no?

-Dijeron: "Un ratito, que lo vamos a entubar, pero nada.

En un rato lo despertamos". Y pasaban los días y me decían:

"No reacciona al antibiótico, no reacciona, no tiene defensas".

Y eso fue horroroso.

Esa angustia no se la deseo a nadie.

Estuvo siete días en coma y estuve muy angustiada, la verdad.

(Música)

-Ahí lo pasamos todos muy mal.

Yo hasta le hice una canción que se llama "Tienes que vivir",

que va a estar en mi próximo disco,

y se la dediqué a él

porque para nosotros Antonio es un pilar muy fuerte.

-La enfermedad de Antonio fue muy mal,

porque no pensábamos nunca

que a Antonio le podía pasar esto.

(EMOCIONADA) No puedo hablar de esto porque...

El pensar que nos lo iban a quitar...

No. No era justo.

# Se fue con las arenas del mar.

# Buscando su destino. #

(PROGRAMA) "Estamos preocupados porque lleva ya así...

Pero estoy muy confiada. Sobre todo, estoy muy confiada.

Va a salir de esta seguro. Estaba perfecto.

Él llevaba ya tiempo... Siempre se tocaba aquí

y siempre se tocaba aquí. Llevaba tiempo que se tocaba aquí.

Y es lo único. No sabíamos tampoco nada

y se había hecho todo tipo de pruebas y estaba fenomenal".

# Lo que este mundo # me duele y me da. #

-Yo recuerdo esas imágenes de Mariola

saliendo con Lolita y con Rosario del hospital

hecha un mar de lágrimas. Y sin saber si lo iba a superar.

-Mariola se vino a casa

y ahí, en ese momento, se salió a la terraza

de la casa que yo tenía en ese momento. ¡Uf!

# Para que tú no llores así.

# No pierdas la esperanza, # sé que llegará. #

Y se desahogó y lloró

y conseguimos que desconectara por un ratito de tanto sufrimiento.

-Yo, sobre todo, me preocupé muchísimo

porque Mariola sin Antonio es...

-Es verídico esto.

En la Torre Eiffel me llegó un mensaje

de una niña que llevaba sin ver muchísimo tiempo y me dice:

"Me acabo de enterar de que tu padre está en coma.

Automáticamente perdí el conocimiento.

Como: "¿Eh?".

-Yo tocaba y lloraba.

Tocaba y lloraba porque no se me podía ir de la cabeza.

Pedía mucho a Dios que me lo dejara.

Pedía mucho a Dios que me lo dejara.

Y me lo concedió. Me concedió ese regalo.

(Música)

-Cuando abrió los ojos dijo: "He visto a Ángel Nieto".

Había muerto ya Ángel Nieto, fíjate qué fuerte.

"Lo he visto aquí", eso dijo al poco de despertarse.

-(PROGRAMA) "Yo tuve un par de visiones,

ya lo sabe la gente, que vi a mi padre, vi a Ángel Nieto...

Y por una parte también, de alguna manera,

no sé si consciente o mi inconsciente,

yo quería otra vez subirme a un escenario con Ketama".

# Una, dos y tres, # volver a empezar.

# La vida va pasando # y todo sigue igual. #

Yo no me acuerdo. La verdad es que no me acuerdo.

Tengo imágenes, tengo cosas... Pero los que lo pasaron mal

fueron mi madre, mi hermano, mis tíos, mis primos, mis hijas...

Eso fue un palo muy grande.

-Cuando le vi normal, era como:

"Ay, por Dios. Qué susto nos has dado, por favor".

Si él estaba dormido. Las que estábamos allí

24 horas eran mis hijas, su madre y yo.

Y toda su familia.

-Estuvimos ahí las tres como sus tres ángeles de la guarda,

protegiéndole. Y tuvimos un calor...

Todo el mundo se volcó con nosotras

y, gracias a Dios, salió todo bien y ahí le tenemos.

# Cada mañana es abril.

# No te olvides del amor.

Lo que más me impresionó de esa familia era como al momento

de que pasa algo son todos una piña.

Cómo se apoyan... Son uno.

-Yo estuve un mes en el hospital. Un mes entero. Un mes entero.

Y tenía una necesidad como...

Tenía "saudade", como dicen los brasileños.

Melancólico. Echaba de menos a Juan, a Josemi.

Las giras. Y ahí retomamos Ketama.

# Los ojos de los niños # sin saber mirar.

# Hay demasiadas cosas # para recordar.

# Detrás de cada noche # hay un amanecer

# y algo que aprender. #

38 años desde aquel primer disco de Ketama,

cuando parecía que el grupo no volvería,

la vida les mostró lo duro que sería separarse para siempre.

# Busco una verdad. #

(Música)

Seguro que para él fue un momento mágico,

un momento mágico por eso.

Porque aunque estuviera en coma,

no sabemos hasta qué punto se pierde la consciencia.

A lo mejor soñaba con eso.

A lo mejor soñaba con volver a cantar.

(Música)

-No somos los mismos

que cuando éramos jóvenes, pero tenemos las mismas ganas,

la misma ilusión y la misma

fuerza de que vengan cosas bonitas para sacar

y para transmitir a la gente.

# Y dime si soy para ti # ese problema. #

-Morirán artistas como... Como...

Pues como queremos morir todos, ¿no?

Con las botas puestas, cantando, dando nuestro arte.

# Y dime si hoy por hoy

# vale la pena. #

-Los jóvenes artistas que están saliendo ahora,

todos quieren tener y hacer colaboraciones con él.

Por lo innovadores que fueron.

Para mí, es que no hay otro.

# Si llevo la razón.

# Ay de ti,

# si llevo la razón. #

-Bueno, abuela, pues lo dicho. Queda Habichuela para rato.

-Si queda Habichuela para rato, claro que sí.

-Vamos dentro, que hace frío.

Venga, levántate ya. -Yo tengo las manos heladas.

(Música)

-Cuando lo vi, después de todo eso,

fue cuando empezamos a hablar de volver a Ketama.

Nos tiramos 15-16 años separados.

Eso también nos separó.

Bueno, es la vida.

(Música)

-Y la verdad, que después de verlo

a él así... La verdad es que nos apetecía.

Empezamos a hacer un tema

y a los cinco segundos de arrancar el tema,

empezamos a llorar los tres, pero como niños pequeños.

O sea, de decir, ya fue el ensayo. Fue como una cosa...

Mira, se me pone el vello de punta.

Superespecial, superemocionante.

Date cuenta que es nuestra juventud,

nuestra vida, nuestra familia... Los que nos faltan, que son...

Pues es una cosa muy, muy de dentro, ¿no?

# Me desperté esta mañana,

# empieza de nuevo un día.

# Después de una borrachera

# Me he tomado # una manzanilla. #

-La vuelta de Ketama fue maravillosa en todos los sentidos.

Es verdad que habíamos olvidado un poco esa parte personal

y familiar, pero la recuperamos.

Y la gente lo disfrutó mucho, tanto como nosotros,

que sabemos lo que queremos, ¿no?

No estamos locos y sabemos lo que queremos.

# No estamos locos, # que sabemos lo que queremos.

# Vive la vida # igual que si fuera un sueño

# pero que nunca termina, # que se pierde con el tiempo.

# Y buscaré. #

(Aplausos)