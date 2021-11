Alba Del Ángel ha estado en directo desde el Instagram oficial de 'HIT' para hablar de su personaje -Chelo- y de su paso por la serie, que ha marcado un antes y un después en su vida. Se siente muy orgullosa y enamorada de su trabajo, y del papel que le ha tocado interpretar en la ficción que protagoniza Daniel Grao.

Del Ángel se ha acercado al preestreno de 'Yrreal', la nueva serie de Playz, protagonizada por Angy Fernández y Veki Velilla, y no ha dudado en aprovechar el momento para charlar con los seguidores unas horas antes de estrenar el cuarto capítulo. "Estoy como una niña pequeña el día de Navidad [...] -A los fans- Sois maravillosos. Me dedicáis palabras preciosas y me alegráis los días", ha asegurado sobre su debut en la pequeña pantalla.

Chelo, el terremoto de 'HIT' Chelo es una joven fiestera, apasionada, risueña y bromista. Es una chica de extremos, de "todo o nada". Desde que su madre le confesó haber tenido un idilio romántico con David Bustamante, vive obsesionada con la fama y está completamente segura de que es su padre biológico. En el último capítulo, "Autocontrol", el cantante viaja hasta Puertollano para dar un concierto benéfico. La joven ha aprovechado la ocasión para confesarle que es su hija. Pero su mundo se ha venido abajo al descubrir el gran secreto que ha guardado durante años su familia: su madre, es también su hermana. “Chelo es su hija y su hermana… Esto no nos lo esperábamos… ��#HitControlhttps://t.co/lsNkRVcPqB pic.twitter.com/4BXZ31nSVE“ — RTVE (@rtve) November 11, 2021