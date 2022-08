La moda a veces es complicada e invita a la confusión. En Madrid se celebra la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid pero a la vez, coincidiendo en el calendario, se lleva a cabo Madrid es Moda. Las colecciones que se presentan en septiembre de 2021 son para la primavera y el verano de 2022, la misma temporada de las colecciones de alta costura que veremos en enero de 2022 en París. Pero hay diseñadores y firmas que presentan ahora la ropa que ya está en tienda, lo que se conoce como 'see now, buy now'.

Roberto Verino ha presentado su colección para este otoño, casi a la vez que García Madrid ha adelantado lo que venderá en la primavera del año próximo. Ambos lo han hecho en el calendario de la Madrid Fashion Week pero en la plataforma OFF, que acoge los desfiles y presentaciones que se hacen fuera de Ifema. ¿Nos vamos aclarando?

García Madrid hilvana moda, arte y danza.

El romanticismo de García Madrid García Madrid ha escogido un lugar especial, la galería Caylus, un espacio que acoge arte que data desde el siglo XV al XIX. Un lugar perfecto para la presentación, que empieza y termina con los versos de La canción del pirata, de Miguel de Espronceda. "La colección es un canto a la libertad, con guiños a los románticos del siglo XIX", dice Manuel García, que presume de haber fotografiado sus trajes junto a cuadros de Goya. El arte está muy presente en la colección, tanto como referencia estética como referencia artesanal. Dani Pannullo ha coreografiado a los modelos de García Madrid. La sastrería, que es artesanía, marca la línea principal de esta colección, que busca siempre el equilibrio entre los dictados de oficio y la vanguardia. "Propongo un nuevo esmoquin que se lleva con una camisa de patrón kimono. Y otro con pantalón tipo tenis con camisa más deportiva", revela. Esta propuesta, mostrada con modelos 'coreografiados por Danni Pannullo, hilvana sastrería clásica con códigos deportivos es una de las características de la casa. Está presente en casi todas las colecciones pero Manuel va cambiando los tejidos y los colores. "Ahora solo trabajo con texturas naturales, como el algodón ecológico, el cáñamo, los linos reciclados, cashmere, lana, seda. Y todo con código de trazabilidad, para implicar al cliente". García Madrid trabaja con texturas naturales en sus colecciones. La gama de colores tiene historia también, pero personal. "Está inspirada en los atardeceres de Toledo, bueno, de toda Castilla-La Mancha", dice este diseñador que navega entre el ritmo frenético de la ciudad con el sosiego del campo. La imagen escogida para la presentación es una fotografía suya, aunque no se ve su rostro, sosteniendo un cuenco con limones y peras. "Porque nos gusta la naturalidad, la artesanía y lo español. Reivindicamos lo español, pero de forma orgánica. Nuestra marca no lleva palabras inglesas, ¡nos llamamos García Madrid!". Vestido de Ailanto para el verano de 2022.

Ailanto, 'photoshoot' en directo Ailanto han hecho un tímido regreso a la Semana de la Moda de Madrid y han presentado su nueva colección, para el 2022, junto a un improvisado jardín de girasoles en el histórico edifico de General Oraá nº9. En este esperado regreso vienen acompañados por los joyeros de Suma Cruz y la escritora Espido Freire, autora del texto que describe el desfile. En vez de desfile han optado por una novedosa alternativa, un formato performático con sesión de fotos. "El desfile ya no era nuestro formato, necesitábamos un cambio. El verano de 2022 según Ailanto Lo que no cambia es su gusto por el arte y en esa ocasión han combinado la obra del expresionista alemán Emil Nolde y 'Los girasoles', de Van Gogh. "Hemos tenido en cuenta el pigmento que utilizó Van Gogh, un cromato de plomo, un enigma, pues es un color que comenzó siendo amarillo deriva en tonalidades verdes y ocres". Del color derivan sus estampados, y luego florecen las formas, volúmenes y siluetas. Amarillo, naranja quemado, ocre con fondos azules, marrones tierra y rojos tiñen algodones de seda, linos mezclados con ramio, gasas y bambulas, en una colección donde, una vez más, reinan los vestidos, a veces bordados con lentejuelas que forman girasoles. Además vemos monos con pantalón bombacho, blusas amplías y pantalones 'palazzo'. Roberto Verino presenta su colección para el otoño de 2021.