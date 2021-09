Ramón García y Patricia Cerezo ya dijeron cuando confirmaron su divorcio hace sólo dos meses que los seguiríamos viendo juntos y como la familia que son. Y no era mentira, porque les hemos visto muy unidos arropando a su hija Natalia en la velada de su puesta de largo, junto a su hermana Verónica de 15 años.

Patricia ha escogido un vestido azul de la nueva colección de su amiga Paloma Cuevas, que finalmente no ha acudido a la fiesta, inmersa en los preparativos de la primera comunión de su hija Bianca. A Ramón, como siempre, le hemos visto con un elegantísimo traje y muy feliz de ver a su hija Natalia y a toda su familia de nuevo reunida: “Su puesta de largo muy bonito, es su fiesta. Qué bonito reunidos... Ya lo dijimos, esto es así y es la demostración", citaba.

Tras 24 años de matrimonio confirmaban su divorcio este verano

Pese a que el año que viene Patricia y Ramón hubieran cumplido sus bodas de plata, después de 24 años de matrimonio, confirmaban su divorcio. La noticia de la separación nos dejó a todos con el corazón encogido, pero parece que la ex pareja lo estuvo meditando mucho hasta tomar la decisión. Todo fue de mutuo acuerdo y, como ellos califican, una “separación amable”. Ahora ya no son pareja, pero eso no quita que sigan siendo familia, por ese motivo les hemos podido ver juntos y felices en uno de los momentos más importantes para la vida de su hija.