Una mañana espléndida, con el cielo despejado y la temperatura perfecta para charlar desde la Feria del Libro de Madrid con la hija mayor, Marta Cerezales Laforet, de una de las grandes escritoras de nuestro país: Carmen Laforet.

Hasta el Parque del Retiro se ha desplazado Pepa Fernández y parte de su equipo De pe a pa para conocer la figura literaria y humana de la escritora. Por cierto, en RTVE ya estamos celebrando el nacimiento de la literata con una serie de episodios reunidos en el podcast titulado, 'Carmen Laforet: La verdad en libertad'. Está compuesto por tres episodios y el primero ya está disponible en RNE Solo en Podcast, bajo el título, "Capítulo 1: La intimidad de la palabra". Un podcast en el que participa el Ministerio de Cultura y Deporte. Te lo dejamos a continuación para que puedas disfrutar de él tanto como nosotros:

Nada , irrumpió en la vida de los lectores y se quedó para siempre. Lo que Carmen no se imaginaba era que fuese a tener esa acogida entre el público. Era una mujer muy defensora de su intimidad, la fama le pilló por sorpresa y por eso se escapaba al campo, para poder enfrascarse en la lectura: "Desde el principio fue así, a ella le decían: cómo ha tardado usted tanto en escribir una segunda novela. Y mi madre les contestaba: tengo 31 años, he escrito dos novelas largas, seis novelas cortas, cientos de artículos en periódicos, he tenido cuatro hijos, otros a mi edad, aún no han empezado ".

Otras obras de la escritora

Se convirtió sin pretenderlo en un ejemplo para muchas otras de sus contemporáneas, era la autora que renovó la narrativa española: "Me alegro que se hable de sus otros libros. No se puede juzgar a un escritor por lo que no ha escrito. Escribió muchas otras cosas. Por eso me gusta reivindicar todas sus novelas. Puntos de vista de una mujer, es una obra de mi madre que ha sido un descubrimiento. Son unos artículos escritos sin la presión de una novela, son estupendos", ha recomendado su hija.

A veces no terminaba sus novelas e incluso, en una ocasión, decidió que no se publicase una de sus novelas titulada Al volver la esquina: "Se arrepintió y pidió a la editorial que se devolviera. La hemos publicado después de su muerte. Era una trilogía que se iba a llamar Tres pasos fuera del tiempo, pero la tercera parte no la hemos encontrado. Creo que las críticas que le habían hecho le hacía ser muy crítica con ella misma. Le afectó también el peso de la responsabilidad".