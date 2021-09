Alcanar demanarà la declaració de zona catastròfica pel temporal

L'Ajuntament d'Alcanar ha presentat un primer informe a Delegació del Govern per demanar la declaració de zona catastròfica pels greus aiguats de la setmana passada. L'objectiu és obtenir més ajudes pels afectats. Els veïns intenten recuperar la normalitat gràcies també a la tasca dels més de 300 voluntaris que han participat en la neteja de la zona.

00.42 min L'Ajuntament d'Alcanar presenta un primer informe a Delegació del Govern per demanar la declaració de zona catastròfica pels greus aiguats.

Sumar forces entre els afectats L'alcalde, Joan Roig, ja ha anunciat contactes amb els municipis veïns afectats per amplificar i fer efectiva la petició al més aviat possible. El municipi ha tancat aquest la fase de gestió de l'emergència en la qual han contribuït voluntaris i efectius d'emergències d'arreu de Catalunya. En el nou escenari posterior, la restauració de camins d'accés a finques i granges, la recuperació del port i l'atenció de les persones afectades són les principals prioritats, segons el consistori i la Generalitat. Veïns i voluntaris se sumen a la neteja dels danys dels aiguats a l'Ebre Roig ha manifestat la seva voluntat de sumar forces en aquesta línia municipis propers afectats com Vinaròs, Sant Carles de la Ràpita i Ulldecona. "L'experiència de 2018 ens diu que quan es demana zona catastròfica i es fa conjuntament amb els municipis que han patit danys per la tempesta és possible que això tingui més força", ha apuntat.

Finques i granges aïllades Després de l'esforç dels últims dies i el cap de setmana, les principals infraestructures i vies de comunicació de la zona han quedat ja restablertes i netes. Queda pendent l'accés nord a la façana marítima de les Cases, el punt d'accés del trànsit pesant i de mercaderies del port. Amb l'inici a la vista de les collites, molts pagesos no poden accedir i molts ramaders veuen impotents com no poden alimentar el seu bestiar. Els afectats pels aiguats a l'Ebre reclamen la declaració de zona catastròfica



En aquest sentit, l'Ajuntament ha demanat ajuda a la Generalitat per disposar de maquinària pesada que permeti assumir les treballs necessaris. Les tasques iniciades per l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) als barrancs i cursos fluvials permetran donar suport també a la reobertura de camins.