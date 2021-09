Hora d'avaluar els danys provocats per l'aigua al Baix Ebre i el Montsià

Continuen les tasques per avaluar els danys materials als municipis del Montsià i el Baix Ebre afectats pels aiguats de dimecres. Els alcaldes han demanat ajuts directes i a fons perdut. Aquest divendres el vicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró, ha visitat les zones afectades per les inundacions i ha advertit que caldrà esperar a tenir els informes de l'afectació global dels aiguats abans de demanar la declaració de zona catastròfica.

“⛈️ El vicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró, assegura cal esperar els informes dels danys causats pels aiguats al #Montsià i el #Baixebre abans de decidir demanar la "zona catastròfica" | @RTVECatalunya pic.twitter.com/NMpmqv8mtp“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) September 3, 2021

Uns 150 voluntaris participen ja en les tasques de neteja dels municipis més afectats com Alcanar on a partir de dilluns s'espera que pugui tornar a estar operatiu el port perquè els pescadors puguin tornar a sortir a la mar. En el cas de la restauració, el vicepresident català ha advertit que caldrà esperar "una mica més". També ajuden els veïns dels afectats, quem amb les seves furgonetes i carretons, s'organitzen en patrulles per retirar tot el que l'aigua ha malmès i desbrossar els camins. Una riuada de solidaritat que equips tècnics s'encarreguen de distribuir.

01.22 min El vicepresident Puigneró visita les zones afectades per les inundacions de l'Ebre | FRANCESC FERRER

Protecció Civil ha tornat a activar, mentrestant l'alerta del pla especial d'emergències per inundacions a Catalunya, l'Inuncat, per la possibilitat de pluges intenses a les comarques de Girona i Barcelona.

Revisar l'urbanització en lleres i cursos d'aigua Puigneró ha anunciat, d'altra banda, que el Govern té intenció de revisar els criteris d'urbanització en lleres i cursos fluvials per evitar que episodis de destrosses per aiguats com els patits aquesta setmana al Montsià. En aquest sentit, ha recordat que la construcció massiva en aquests espais i prop de la costa és una herència de plans urbanístics del passat. "Començarem a revisar no només aquí, sinó zones on tenim aquest tipus de situacions", ha anunciat. Ara bé, conscient que aquesta revisió podria afectar directament interessos patrimonials públics i particulars, ha apel·lat a "valorar bé" aquestes mesures i no posar-les en pràctica "a la lleugera". Amb tot, ha advertit que davant la magnitud del canvi climàtic "estem obligats a prendre decisions no només per ajudar i lluitar, sinó també per evitar prevenir les conseqüències".

El sistema d'alertes no està en questió El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, van visitar aquest dijous el centre de comandament d'Amposta per parlar amb els alcaldes dels municipis més afectats. Aragonès avançava que el Govern i els Ajuntaments "donaran ajudes als afectats on no arribin les asseguradores". També ha anunciat que es valora demanar la declaració d'emergència de protecció civil o "zona catastrofica" en funció dels danys. Ara bé, ha rebutjat que l'episodi posi en questió el sistema d'alertes de la Generalitat, justificant que va ser "una precipitació molt forta i intensa, un fenomen molt concret que no estava previst pels models amb els que es treballa". "Això ens va obligar a alertar una vegada ja s'estaven produint les tempestes", ha afegit. “�� Pere Aragonès assegura que el "sistema d'alertes de la Generalitat no està en qüestió".

��️ "Ens vam trobar amb un canvi molt precipitat i d'una intensitat que no preveia cap dels models amb el que es treballa" "Ha estat un fenomen molt concret" | @RTVECatalunya pic.twitter.com/aGUVmVPElJ“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) September 2, 2021

Ajuts urgents a fons perdut Els alcaldes d’Alcanar i Sant Carles de la Ràpita, Joan Roig i Josep Caparrós, han demanatajuts urgents a fons perdut per reparar els danys que han provocat els aiguats d’aquest dimecres als seus municipis. “⛈️ L'endemà de la forta tromba d'aigua, els alcaldes del Montsià i el Baix Ebre avaluen els danys.



�� Imatges de les destrosses a les Cases d’Alcanar a vista de dron enregistrades per @gerardVG92 #Alcanar #DANA



�� https://t.co/2b4IGQOFm9 pic.twitter.com/Nuthg6z7XA“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) September 2, 2021

Danys al camping d'Alfacs Un dels punts més damnificats va ser el càmping d'Alfacs a Sant Carles de la Ràpita. A causa del xàfec va quedar dividit en dues parts i els Bombers, amb un helicòpter, van haver de traslladat un grup de clients cap a la zona de restauració, on es van acabar confinant fins a 70 persones. Aquest dijous alguns dels seus clients explicaven com van viure el que definien de "autèntic malson". On ara hi ha aquesta nevera, ahir l'Olga i en Lluís hi tenien la caravana. La van poder salvar in extremis. Un riu immens s'ho va endur tot. Va ser una pluja intensa i continuada, que va sorprendre tothom. 02.07 min Més de 80 persones han dormit fora de casa seva per les inundacions