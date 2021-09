Els afectats pels aiguats a l'Ebre reclamen la declaració de zona catastròfica

L'Ajuntament d'Alcanar podria tenir entre demà i dilluns una primera estimació dels danys causats pels aiguats de dijous. L'alcalde, Joan Roig, creu que la xifra podria arribar a ser el doble dels vuit milions que van significar les destrosses de l'any 2018. Roig demana celeritat perquè tot just fa uns mesos es va habilitar el pagament de les ajudes corresponents al 2018, i defineix la situació econòmica del municipi com de "col·lapse" perquè els pescadors no poden obrir la llotja i els pagesos no poden accedir a les seves finques. "Hem de trobar una fórmula per tal que els ajuts arribin de forma ràpida perquè si no el poble està perdut", diu Joan Roig a l'Edició Cap de Setmana de Ràdio 4.

06.39 min Els danys dels aiguats a Alcanar podrien superar els setze milions d'euros

La prioritat és resoldre la situació de les persones que han quedat sense habitatge, refer les infraestructures més importants de forma ràpida i fer un estudi exhaustiu de quines han estat les causes reals de la tempesta i fer les inversions necessàries perquè això no torni a passar. En tot cas, s'haurien d'establir elements de protecció perquè les conseqüències no siguin tan greus.

A Alcanar encara queda molta feina per fer. El dispositiu habilitat per acollir les persones desallotjades s'allargarà durant tot el cap de setmana i a través dels serveis socials del consistori se'ls mirarà de trobar una solució. Els tècnics estan revisant molts habitatges per evitar que es produeixi algun esfondrament.

L'alcalde agraeix la solidaritat mostrada aquests dies no només pels veïns dels municipis adjacents sinó també de moltes persones d'altres indrets que han anat a ajudar, cosa que ha permès que les tasques de neteja que es calculava que durarien cinc dies s'han pràcticament enllestit en quaranta-vuit hores. Demana, però, que la gent no s'aproximi a les cases ni hi vagi a fer fotos perquè això entorpeix la feina que s'està fent amb maquinària pesant.