Las cinco lecciones vitales de Raffaella Carrà

Fue una de las divas del pop europeo y sin duda supo ganarse el corazón de toda España con su gran presencia en nuestras televisiones, Raffaella Carrà, esa rubia apasionada que movía su melena y provocaba a todos haciéndote bailar instantáneamente. Lo cierto es que 'La Carrà' no dejaba a nadie indiferente y se ganó a su público con sus éxitos internacionales en varios idiomas. Esta semana y por última vez, Sara Calvo echa el cierre a su "Escuela de divas" en El gallo que no cesa con un homenaje a la reina del pop italiano fallecida recientemente.

Rafaella Carrà condujo en su país cientos de programas con audiencias astronómicas y en España principalmente trabajó en la casa, en Televisión Española . Hola Raffaella , aquella famosa frase que debías decirle si te llamaba por teléfono en su famosísimo programa de mismo nombre que la mencionada frase, el cual se emitió de 1992 a 1994. Fue una frase que quedó tan grabada en nuestra mente que seguro que conocen a alguien que respondía así al teléfono, si no conoce a nadie puede que fuera usted.

Lección 2 - Domina los dobles sentidos

Quizás no se hayan dado cuenta pero su famosa canción "53 53 456" no era una canción dedicada a las matemáticas, esta hablaba de la masturbación femenina. Una mujer marcaba esos famosos números sin parar para llamar a su amante y como este no le respondía su dedo acababa rozando algunas partes de su cuerpo.