Madres paralelas (2021) es la séptima película del tándem Penélope Cruz y Pedro Almodóvar. Una de las relaciones cinematográficas más consolidadas de nuestro cine. Cerca de 30 años han pasado desde que Almodóvar quedó encandilado con la actuación de Pe en Jamón, Jamón (1992), de Bigas Luna. "Verla fue una revelación y supe que quería trabajar con ella", relataba Almodóvar en un amplio reportaje del New York Times títulado Old Friends (Viejos amigos).

Años más tarde, Carne trémula (1997) se convertía en su primera vez y en el inicio de una gran amistad. En lo personal y en lo profesional, ambos han cimentado algo muy poderoso. No hay nadie que dirija a Penélope como lo hace Almodóvar y no hay película del cineasta que consiga evocar su universo almodovariano como cuando la actriz entra en pantalla. No es de estrañar que el primer agradecimiento que la actriz regalo tras ganar la Copa Volpi en la Mostra de Venecia por Madres paralelas fue para Almodóvar. Un premio que ha defendido rotunda como “cien por cien” de Pedro.

"Gracias por confiar en mi, por inspirarme en la búsqueda de la verdad fuera y dentro del set, por tu impecable trabajo ético, muy difícil de encontrar en estos días locos, por tu dedicación a los detalles, has creado magia de nuevo y estoy orgullosa de formar parte de ello", señalaba desde el escenario del Lido.

Para Cruz no hay maestro como Almodóvar y no se cansa de repetir que es él quien la ha llevado hasta su ascenso al estrellato internacional. Ese en el que ambos han caminado de la mano (imposible olvidar el ya mítico Pedroooooo). Un momento que puede volver a repetirse si, finalmente, Madres paralelas es seleccionada para representar a España en la próxima edición de los Oscar.

El próximo 8 de octubre Madres paralelas, película participada por RTVE, llegará a los cines para ofrecernos un nuevo trabajo en el que actriz y director unen fuerzas. Una cinta en la que Cruz vuelve a meterse en la piel de una madre, como ya hizo en Carne trémula, Volver, Todo sobre mi madre o Dolor y gloria (2019).

Coincidiendo con su emisión y el próximo estreno de Almodóvar, repasamos todos los personajes que Almodóvar creo para Cruz durante todos estos años. Películas en las que, por cierto, Cruz ha defendido varios papeles de madres imperfectas.

Isabel en Carne trémula (1997) El idilio profesional arrancó con esta película en la que una joven Cruz, que ya había ganado un Goya por La niña de tus ojos interpretaba un papel fugaz contenido en una escena: el de una embarazada que se pone de parto en un autobús. Es asistida por la dueña de la pensión en la que vive Doña Centro (Pilar Bardem, recientemente fallecida), que años más tarde se convertiría en su suegra en la vida real, algo que la actriz ha definido como profético, y a la que también ha dedicado su premio en Madres paralelas. Penélope Cruz en 'Carne trémula' (1997)

Hermana Rosa en Todo sobre mi madre (1999) Almodóvar ya había quedado encandilado con la actriz. El realizador que mezcla intérpretes reincidentes y debutantes en sus creaciones contó con ella en Todo sobre mi madre, en el papel de la monja embarazada Rosa (de nuevo, la maternidad). Con este paso Cruz pasa a formar parte de la troupe almodovariana, un momento que coincide con su despegue en Hollywood que hasta el momento había sido modesto. Una muestra: la intérprete presentó el Oscar de Mejor Película Extranjera que ganó el director manchego. Pedro Almodóvar con su Oscar por la película 'Todo sobre mi madre' GTRES

Raimunda en Volver (2006) El personaje de la carismática y sensual Raimunda es otro de los imprescindibles en la carrera de Penélope Cruz y con el que consiguió su primera nominación al Oscar que finalmente ganaría con Vicky Cristina Barcelona (2008). Para Volver, Almodóvar pensó específicamente en la actriz y esperó a que despejara su apretada agenda internacional. Con la idea fija de convertirla en una Sofía Loren a la española borda el papel en una preciosa película sobre la solidaridad femenina y la supervivencia. Una de las escenas cumbres del filme-y más recordada- es la escenificación del emotivo tango Volver, tema central de la película. Fotograma de 'Volver'

Lena en Los abrazos rotos (2009) Su personaje era el de Lena, una actriz en el que por su elegancia recuerda a Audrey Hepburn, la mujer de un huraño director y escritor de cine ciego (Lluis Homar) que intenta restañar heridas. Los abrazos rotos es un film metalingüístico del cine sobre el cine, con el que Cruz acaparó candidaturas múltiples a mejor actriz aunque la película no tuvo el éxito esperado. Cuenta la historia de un amor a cuatro teñido de pasión, noir y toques de humor. "Penélope es muy valiente, se atreve con todo tipo de papeles", piropeaba en esta ocasión el director a su actriz fetiche y amiga. Penélope Cruz en 'Los abrazos rotos' (2009)

Jessica en Los amantes pasajeros (2013) En esta cinta la madrileña no es protagonista pero su papel aunque testimonial sí es decisivo para la trama de la película. Su pareja es Antonio Banderas, con el que no había coincidido hasta el momento, en el regreso de Pedro Almodóvar a la comedia más alocada. Aunque la crítica no estuvo de su lado, la dupla volvió a triunfar porque en taquilla la cinta recaudó más de 15 millones de euros. La actriz celebró el humor que impregnaba todas las escenas: "Está muy bien y el guión es maravilloso, me he reído tanto con este guión..., yo creo que es uno de los mejores guiones de Pedro y me hace feliz que vuelva con una comedia tan salvaje, tan divertida", afirmaba. Penélope Cruz, Almodóvar y Antonio Banderas en 'Los amantes pasajeros' (2013)

Jacinta Mallo en Dolor y gloria (2019) Su penúltima película juntos ha supuesto un éxito redondo y arrasó en la temporada de premios donde estuvo nominada a todo. Una de las cintas más personales del realizador en la que narra parte de su infancia y en la que el melancólico Salvador Mallo (Antonio Banderas) es su alter ego en pantalla en la que desnuda sus traumas físicos y emocionales. 01.40 min Pedro Almodóvar presenta 'Dolor y gloria' arropado por Antonio Banderas, Penélope Cruz y el resto de actores Penélope Cruz interpreta a Jacinta, la sufrida madre del autor, en su etapa de la niñez en La Mancha en los años 50. Dolor y gloria supuso la reconciliación de Pedro Almodóvar con el público y la actriz definió la película como “una demostración de valentía de Pedro Almodóvar, al abrirse de esa manera”. De nuevo, la mutua adoración. Almodóvar y Penélope Cruz en el rodaje de 'Dolor y gloria' (2019)