Pedro Almodóvar no suele dejarse caer en la nostalgia, pero en Dolor y Gloria (2019) no pudo evitarlo. Ni tampoco ha intentado resistirse. Hay mucho pasado en la película y mucho se ha dicho sobre si es una autobiografía del manchego. Pero él lo ha dejado claro: en el personaje de Salvador Mallo que interpreta Antonio Banderas se mezclan realidad y ficción.

Dolor y gloria, disponible en RTVE Play, es una de las películas mejor valoradas y más premiadas de Pedro Almódovar. Se llevó siete premios Goya y Banderas arrasó: una nominación a los Premios Oscar y el premio al Mejor Actor en el festival de Cannes. Esa es la gloria. Luego está el dolor, que se queda en los fotogramas, en el guion, en la historia.

Una historia que es un álbum de recuerdos que recoge un arco temporal que va desde la infancia a la edad adulta. La obra del artista Juan Gatti -imposible entender el universo Almodóvar sin su aportación artística - ilustra las dolencias de Salvador Malló. Y resulta tan aterradora como fascinante. Y luego está el deseo, el que nace en el niño cuando ve el cuerpo desnudo del albañil, que sí es un recuerdo del director, y el deseo que se perdió, el del amante que ya no está pero que sigue presente.

A lo largo de la película, Pedro Almódovar va enlazando momentos presentes y pasados para construir la historia de Salvador Mayo, un hombre sombrío y dolorido que tras encontrar una acuarela en la que sale retratado cuando era un niño recibe una descarga de emociones que le empujan a salir de sus sombras y volver al color, a escribir, a vivir.

¿Quién es quién?

Antonio Banderas encabeza el reparto en el que figuran nombres tan relevantes como Penélope Cruz, Julieta Serrano, Asier Etxeandia, Nora Navas, Raúl Arévalo, Leonargo Sbaraglia y… Rosalía. El manchego no pudo resistirse al embrujo de la cantante y la incluyó en el arranque. Rosalía lava las sábanas en el río con otras mujeres, entre ellas Penélope Cruz, y todas cantan ‘A tu vera’. Penélope y Julieta Serrano interpretan a la madre del protagonista en dos momentos distintos de su vida. Arevalo es el desdibujado padre del manchego. Nora Navas es la asistente personal de Salvador Mallo y Leonardo Sbaraglia es el amante, que no es pasajero. Asier Etxeandia no es un actor conocido aunque se dijo que podría ser Eusebio Poncela. E incluso se han encontrado ciertos paralelismos con Carmen Maura. De nuevo surgen las preguntas, ¿realidad o ficción?