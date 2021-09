Dos años sin Blanca Fernández-Ochoa, la primera medallista olímpica española de la historia. Su muerte hizo correr ríos de tinta y todos se hacían la misma pregunta, ¿qué mató a Blanca? Se dice que el día a día era 'demasiado' para ella, a pesar de tener el apoyo y cariño de sus dos hijos. Su mochila era muy pesada, cargada de mucho dolor. Tres años antes de irse ella se fue su hermano Paco por culpa del cáncer. Tenía la misma edad que ella cuando murió, 56 años, pudo ser un golpe durísimo para ella; eran más que hermanos, más que amigos. Vivió la enfermedad a su lado, comprometida. Se cortó el pelo al dos para mostrar su solidaridad con él, y eso que decian que era la más frágil de sus ocho hermanos. Y eso que en sus estanterías guardaba cuatro victorias en pruebas del mundial, 23 podios y un bronce olímpico. Blanca era una grande para todos, un ídolo. Pero ella no se veía como todos la veían a ella.

Muerte no accidental

La medallista llevaba muerta entre cuatro días y una semana cuando encontraron su cuerpo. Los forenses dictaminaron que la muerte no fue accidental, que no se produjo por una caída, algo que se constató además porque el cuerpo no tenía golpes ni heridas y apareció en una posición natural. Blanca llevaba todas las medicinas que tomaba para tratar su depresión. Y se dijo que hallaron Sinogan, un antipsicótico de efecto sedante, en su sangre. El examen externo del cuerpo no halló señal alguna de violencia. Blanca se fue sola. Su familia esparció las cenizas en 'Los siete picos', su montaña preferida.