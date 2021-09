¿Cuánta grasa es recomendable comer al día?

Con la vuelta al trabajo y tras los excesos de las vacaciones, nuestro organismo necesita "limpiarse". Por eso, debemos evitar picar lo primero que tengamos a mano entre horas y ser conscientes de lo que nos llevamos a la boca. A la larga, no solo veremos un aumento en nuestro peso, si no que nuestro organismo acumulará grasas saturadas que son perjudiciales para la salud. Sobre esto nos ilustra Carlos Torres, profesor del Departamento de Química Física Aplicada de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid. Lo ha hecho en el programa España vuelta y vuelta de RNE.

Cuántas calorías debemos comer al día

Hay que tener en cuenta que no todas las grasas son malas, de hecho, consumir grasas saludables es necesario: "Es muy importante saber lo básico, como qué cantidad de calorías debemos comer al día, si hacemos un redondeo hablamos de unas 2000 calorías. El 25 % de ellas deben ser grasas. Cada gramo de grasa nos aporta 9 calorías. Unos 50 gramos de grasa al día son saludables. Eso se traduce en unas dos o tres cucharadas de grasa de aceite al día", ha asegurado el experto.

Pero esas grasas no es solo el aceite que ponemos en la ensalada: "Para medir la grasa de una patata frita, de una empanadilla, aquí entra la alimentación consciente. No vamos a poner tres cucharadas a la ensalada porque a lo mejor, ya hemos puesto nueces que tienen grasas. Y también tenemos que ser conscientes de qué acompañamiento le ponemos. Si ya nos hemos comido cuatro lonchas de queso, pues cuidado, es fundamental".

La grasa visible es fácil: el tocino, el aceite, el tocino. Pero la invisible no la vemos, está en el propio músculo, o en una empanada, en productos de repostería: "No somos muy conscientes pero debemos hacer ese pequeño esfuerzo para buscar la manera de acomodar la alimentación. Tener una pauta por si un día nos tomamos 60 gramos que no pasa nada. Luego vienen los problemas cardiovasculares o el colesterol por las nubes".