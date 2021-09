Vuelve una semana más nuestro cocinero mallorquín favorito de Gente despierta, Miquel Montoro, con nuevas anécdotas, más charlas y una deliciosa receta bajo el brazo. Aunque esta será la última que nos apuntaremos en el recetario. Eso sí, una despedida por todo lo alto en la que nos ha acompañado Bon Jovi, su querido Fito y Melendi. ¿Adivinas cuál es su favorito? A nosotros nos ha sorprendido, sobre todo a la hora de salvar a uno de los tres...

Y es que Miquel se mueve ya como pez en el agua en el mundo del famoseo, aunque desde el principio ha sido muy prudente con este tema porque, como él mismo dice "si lo haces bien puedes ser un ejemplo para mucha gente, pero si lo haces mal puedes dar cosas muy graves". Tiene tan solo tiene 15 años y ya, nos confiesa, ha habido gente que se le ha querido acercar "por el interés". Suerte que para gestionar todo esto ha contado siempre con el apoyo y el respaldo de su familia: "Siempre lo digo, me gusta mucho hacer cosas, me gusta mucho pasar el tiempo con esto y creo que si me hubiera llevado algún chasco, ya no sería lo mismo". Asegura que lo que más le gusta es "haber conocido gente que no hubiera conocido sin YouTube" y recomienda ser muy cauto y prudente con todo lo que tiene que ver con internet.

David Sierra no se da por vencido y ha aprovechado la despedida de Miquel Montoro para lanzarle un nuevo órdago y conseguir que le invite a conocer su casa, sus animales, a Menut y a degustar una buena sobrasada. Para merendar el mallorquín ya nos ha adelantado que habrá gató con canela y a lo mejor pan con sobrasada y canela... ¿Estará dispuesto Sierra?

A lo que seguro que está más que preparado es, como todos nosotros, a probar una buena coca de trempó, uno de los platos más típicos y tradicionales de Mallorca. Así que si ya te gustó la receta de trempó con el toque de Miquel Montoro, prepárate para aprender a cocinar otra versión del mismo hecho con una base de masa al horno con la que seguro querrás chuparte los dedos.

Abre bien los oídos ¡y no te pierdas nada! A continuación te dejamos todos los ingredientes que necesitas y la receta paso a paso.