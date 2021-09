Dos años después, vuelven las Fallas. Quizá, las más anómalas de la historia. Y como viene siendo habitual a causa de la pandemia, toca adaptarse a los cambios: serán en septiembre, con la Cremá a la luz del día por el toque de queda, sin verbenas y con las reuniones sociales reducidas al mínimo. Las cosas serán distintas, pero la buena gastronomía seguirá presente, con estas recetas valencianas que también puedes preparar en casa.

Es cierto que este año la Comunidad Valenciana no podrá celebrar como siempre sus fiestas más ilustres. El toque de queda complicará la clásica ‘Cena de Sobaquillo’: el bocata que los valencianos sacan de casa para cenar por la calle con los amigos y prepararse así para una larga noche de fiesta. Tampoco se podrá disfrutar de los típicos concursos de paellas que, a pesar de que los valencianos no son muy amigos de comer arroz en horario nocturno, se celebran tras la caída del sol. Pero no por ello hay que privarse de disfrutar de algunas de las delicias gastronómicas más populares de la región. Estas recetas les trasladarán directamente a las Fallas sin salir de casa.

Empezamos por el plato valenciano por excelencia: la paella. Sinónimo de reunión, amigos, familia, celebración... la paella no es tan difícil de elaborar, sin embargo, los valencianos son tan exigentes que no aceptan imitaciones y si no se cumple a rajatabla con los ingredientes que ellos utilizan tradicionalmente, corremos el riesgo de que llamen “arroz con cosas” a nuestro plato. Porque existen muchos tipos de arroz, pero paella valenciana solo hay una.

03.18 min Cientos de pequeños granos de arroz entre una cohorte de verduras mediterráneas. Esa es la esencia de una paella vegetal. Pero ¿dónde está el truco para que estén tan ricas? En todo lo demás. En que el arroz sea excelente, en que las verduras sean todas de buena huerta y en que el oficiante conozca a fondo los secretos de cada uno de los pasos del proceso. Que los conozca al menos tan bien como el bicampeón del mundo de paellas.

02.59 min ¿Sois personas comodonas? ¿De ésas a las que les gusta que se lo den todo hecho? Pues este señor, Don José María Íñigo, tiene el plato perfecto para vosotros. No hay que pelar nada, no hay que limpiar nada, no hay que trinchar nada. Directo del plato a la boca. Cómo será, que le llaman arroz del señorito: "Arroz del señoret"

03.00 min Visitamos un famoso bar de Valencia para conocer una receta también muy de renombre en la zona: el arroz del señorito. ¿Conoces su historia?

En primer lugar, hay que elegir un buen recipiente. Es decir, la paella. Ojo, no confundir con la 'paellera', que es la persona que se encarga de elaborar el plato.

29.59 min Transcripción completa (Sintonía) Esta no... A ver esta otra... ¡Ahí! Quién me mandará a mí juntar todo. Esta está pegada. Así que, bueno... Estoy eligiendo la paellera para poder hacer la paella que vamos a cocinar hoy. Pero como la junto todas, luego nunca recuerdo cuál me sirve para inducción y cuál no. Así que lo que hago, es el truquito del imán en la base y así, si se pega, sé que me sirve para inducción. ¡Muy buenos días a todos! Os voy a contar los dos platos que vamos a preparar hoy. Por un lado, vamos a preparar una paella valenciana tradicional. Pero, primero, os quiero sorprender con un pez espada a la sal, acompañado de pencas rebozadas. Que veréis que es un acompañamiento maravilloso, pero que también puede servir como un plato único o una entrada. Así que me lavo las manos y os voy a ir diciendo los ingredientes para esta primera receta. Aceite de oliva, pimienta, sal fina, sal gorda, pez espada, huevo, "panko" y penca de acelga... Nata, caldo de verduras, lima, cilantro, jengibre, ajo y cebolleta. Vamos a ver... Por un lado, la penca rebozada va a ser el acompañamiento. Y cuando me refiero a penca, me refiero a la parte, digamos, de la raíz. Por aquí. Con la hoja, lo que vamos a hacer, es escaldarla ligeramente para envolver el pez espada. Vamos a hacer el pez espada a la sal. Ya sabemos que el pez espada tiene sus pros y sus contras. Pros... Bueno, es un pescado baratito y es muy sano. Contras del pez espada... Nos falta, a lo mejor, un poco más de sabor en comparación con otros pescados que estamos acostumbrados. Por lo tanto, vamos a hacerle una especie de marinado al momento, a la hora de meterlo en la sal. Ya sabemos que la sal... son cocción muy puras y que el pez espada tiene una cocción relativamente corta. Así que vamos a marinarlo con todo esto que está por aquí. Y luego, de acompañamiento, aparte de las pencas, vamos a hacer un purecito de ajo. ¡Vamos allá! Vamos a empezar, por ejemplo, con la penca. Me voy a sacar el cuchillito... La penca de acelga es como se le llama a la parte del tallo grueso de la acelga. También se llama penca a la del cardo, que es, bueno, un poco más gruesa, pero que no deja de ser exactamente igual, la raíz. En este caso, lo vamos a hacer con la de acelga, que es esta. Que os diré, ya de paso... y perdóname, Popeye, que tiene la acelga mucho más hierro que las espinacas, eh. Deberíamos haber hecho ese matiz y haber metido la acelga de vez en cuando, cuando sea el superpoder. Bueno, penquitas... ¿Cómo las limpiamos? Quitamos siempre esa parte exterior, esta que estáis viendo aquí. Y al igual que el apio y que otro tipo de raíces, tienen esta parte que es realmente incómoda a la hora de comer. Pues esto también fuera. Así. Os he dicho que tenía mucho hierro la acelga, eh. Pero también tiene vitamina A, vitamina C, vitamina K, potasio, calcio, magnesio... ¡Es maravillosa! Ahora, una cosa os diré. Con la acelga, tened cuidado que no se os pase, eh. Cortadlas tiernas y consumidlas pronto. Porque mientras van creciendo, ¿qué les va pasando? Van amargando. Y... No sé... Una acelga que amargue, a mí tampoco me gusta. Agüita con hielo. Ya sabéis que nos gusta cortar la cocción. Voy a meter estas dos hojitas. Las voy a cortar un poco por aquí... Que van a ser las que voy a usar para envolver el pez espada. Me gusta hacerlo así. A lo mejor, con un pescado entero y tal... es menos importante. Pero este paso, cuando el pescado está desnudo, por decirlo así, donde no hay ninguna piel ni absolutamente nada... Hay una parte de piel, pero hay una gran parte de carne del pescado que se queda desnuda, pues me gusta, sinceramente, darle una vueltecita para que no le dé todo el contacto de la sal. Podéis ver otras recetas que hemos hecho a la sal. Hemos hecho, incluso, aguacates a la sal, que también lo envolvíamos. Algún otro pescado hemos hecho. Buscadlo en nuestra página web: rtve.es/hacerdecomer. Bueno, vamos a ver... Esto es una cuestión de... Lo que habéis visto. Con estos segundos, es de sobra. Y así ya podemos hacer que la hoja de acelga sea más maleable. Segunda parte... La penquita la vamos a escaldar un poquito más. ¿Vale? Necesito que pierda fuerza. Porque, como os he dicho, a la hora de freír, no se va a cocinar entera. Así que la vamos a dejar un minutito. ¡Vamos allá! Marinado... Importante, ¿vale? Muy importante. Lo voy a hacer con cilantro. Sé de sobra las fobias que tenemos mucha gente con el cilantro. Hay mucha gente con fobia al cilantro. Yo me incluyo hace diez años, eh. El Dani García con 25 años... Bueno, me voy a echar 25. Hace diez... Tenía fobia al cilantro. Diez años después, le he ido cogiendo un poquito más de cariño. A la gente que os guste el cilantro, todo cilantro. A la gente que le tenga una fobia bestial al cilantro, perejil. Incluso, albahaca, también, sin problema. De verdad que es superaromático. Es muy perfume y es muy de la zona de Huelva también. En España, se consumía, sobre todo, en esa zona, probablemente, por su cercanía con Portugal. Más cositas... Raíz de jengibre. Aunque lo vaya a machacar, lo corto porque... no sé... Es manía y así se hace antes y mejor. Así... Un ajito por aquí. Exactamente, igual. Si os gusta más el ajo, pues más ajo. Cebollita... Nada... Con estos trocitos, tenemos de sobra. Lo que vamos a hacer, es un marinado al momento, que le llamo yo. Es un marinado exprés. Realmente, lo que vamos a hacer, es embadurnarlo. Es la única parte del pez espada que no me motiva en exceso, que es su sabor. Además, un escualo de ese tipo Hay que consumirlo también lo más rápido posible. Por una razón muy sencilla... Le pasa como a la raya, como al cazón... por eso se metía en adobo... Que puede segregar ese tipo de aromas casi como a amoniaco. Lo habréis comprado en casa. Que no son aromas, ojo, eh, que estén incomestibles o que no se pueda comer o que nos vayan a hacer daño. Para nada. Así que consumidlo lo antes posible. Un poquito de lima, ¿vale? Como estáis viendo. Y voy a meter, evidentemente... Este... Por aquí, un poquito de aceite de oliva, de sal y de pimienta. Salpimentado. El aliño va a ser, precisamente, esta marinada maravillosa de cilantro. Y a los fóbicos, pues de albahaca y perejil. ¡Ahí! No sé si habéis visto alguna vez cómo se pesca un pez espada. Pero son unos bichos que dan... dan miedo, imponen. A ver... Voy a sacar la penca, que me enrollo con vosotros y se me olvida. Ha estado un poquito más de un minutito... De sobra. Ya lo noto con la propia sensibilidad. Pues nada. Me echo este cacharrito para acá. Bueno, seguimos. ¡Ahí vamos! Esto es cuestión de segundos. Marinada... ¡Ahí! A los aficionados a la pesca... Como un día pilléis un pez espada, ya podéis estar fuertes, eh. Porque... Porque no veas, ¿no? En vez de espinacas, vas a tener que comer acelgas, como Popeye. Bueno, con esto, vamos a pintar nuestro pez espada. Seguimos... Lo primero que voy a hacer... es poner así, nuestra hojita de acelga. Voy a secarla con un poquito de papel. Aquí. Así... Perfecto. Pez espada... Así. Y voy a empezar a pintar. Lo voy a envolver bien, antes de meterlo en la sal. (Música) Para meterlo en la sal, lo que necesito es un cacharrito para separar las claras de las yemas. Las yemas las utilizamos para cualquier otra preparación. Pero ahora, sobre todo, necesito lo que es la clara en sí Me pongo aquí... La clara nos sirve para que cimente un poquito y quede mucho más... Cuando vais por ahí y coméis un pescado a la sal y veis que se le da un golpecito... Y sale como perfecto, entero... Es porque tiene clara de huevo, normalmente. Esa clara de huevo lo que hace, es eso. Se cocina y hace que la sal la vuelva consistente. Se queda un poco como esa costrita maravillosa. Es genial. A mí me encanta. Incluso, cuando metes el cuchillo... ¡Cla, cla, cla! Y hace... ¡Pum! Y se abre como si fuera un cofre. ¿Cómo se hace? Como estoy enseñando yo aquí. Y ahora, lo que hacemos, es mezclarlas. Mancharnos un poquito las manos. Ya sabéis que en la cocina hay que mancharse. Sal bien mezclada... Fondo... Importante, ¿vale? No me pongáis y luego me lo cubráis. Quiero que haya cimiento de sal. Esto es absolutamente vital. Así. Una vez así... nuestro pez espada marinadito para adentro. Empujamos un poquito... Y ahora ya sí, lo cubrimos de sal ¡Ahí! La verdad es que estos recipientes así, con el tamaño justo, nos viene bien para la sal. Oye, menos sal... Y para asegurarnos de que va a estar bien cubierto por los laterales. A mí, las cosas a la sal me gustan porque respetan muchísimo el producto que hay en el interior. El horno a 200 grados. Y lo vamos a tener 20 minutos por cada kilo de pescado. En esta ocasión, como yo he metido un kilo, pues son 20 minutos. No me ha costado hacer una regla de tres, eh. Ha sido sencillito. Ya tengo el pescado fuera del horno y os cuento lo que estoy haciendo ahora. Estoy blanqueando los ajos. ¿Qué es esto, exactamente? Pues es partir desde agua fría tres veces. Esta es la tercera vez que lo voy a hacer. Y en cuanto hierve, lo saco. Y ahora, lo dejaré un tiempecito de cocción. ¿Por qué hacemos esto? Básicamente, lo hacemos para quitarle la bravura, lo negativo, entre comillas, del ajo, y quedarnos con lo positivo. Así que esta es la tercera vez que lo voy a llevar a ebullición. Bueno, por otro lado... Tengo por aquí el pescadito, que quema todavía un poquito... Así. Y tengo también el caldo y la nata con el ajo, que vamos a hacer esa cremita suave. De hecho, voy a ir poniendo ya el caldo a calentar por aquí. Así... ¡Vamos allá! Y tengo por aquí la penca, el huevo batido y el "panko". Bueno, esto es muy fácil, eh. Un poquito de pan de molde, un rallador un poquito más gordo... Así... Básicamente, lo vais haciendo. Que también lo venden hecho, eh. Pero, por si no lo encontráis, así es, lo que he hecho yo. Penca... Un poquito de sal, ¿vale? Nunca os olvidéis de este tipo de cosas, porque luego hacemos una maravillosa semirromana empanada y, luego, lo metemos a la boca y está sosa. Así que... En el huevo batido he puesto un poco de sal. Eso es importante. Aquí... Penca al huevo. ¡Vamos allá! Nada... Voy a pasarlo aquí... Aquí. Que esto no tiene mayor misterio que el que estáis viendo. (Música) Vamos a ver cómo está... Perfecto. El aceitito siempre, a la hora de freír... En el caso de una penca, por ejemplo, con 160, 170 grados, me vale. En el caso del pescado frito y de algo de ese tipo, que es fritura rápida y menos tiempo, pues, tranquilamente, 180 grados. Además, es cuando empieza un poco a humear. Cuando humea, pues también. Mirad. Mirad qué penquita con este color... ¿Veis? Esto es lo que nos da el "panko". Veis que tiene un poco más de textura... Y más crujientito. Tenemos aquí el caldito de verduras... Que vamos a meterle candela. Y voy a añadir la nata. ¡Así! Voy a varillear rápidamente, para que no se corte, ¿vale? No quiero que la nata sepa a crudo. ¡Así! Como decía antes... Me voy a arriesgar, eh. Os decía que me gustaba pegarle... O hacerle una pequeña incisión por aquí. Así... ¡Ahí! Veis que está bien hecha. Así... ¿Veis? Voy a ir quitando la sal... No se puede reciclar, la verdad. No es una sal que, realmente, podamos reciclar. Mirad aquí... Me voy sacando esto... Yo creo que voy a sacar una tablita. No sé... Me apetece ver cómo queda. Y en una tabla, lo hago mucho mejor que como lo estoy haciendo. Así... Vamos ahora con cuidado, ¿vale? Intento traérmelo a la tabla. Ahora lo limpio, ahora lo limpio de los restos de sal, quiero decir. ¡Qué bien huele! Os digo una cosa, eh... Apostad por el cilantro, por favor. Hoy me estoy viniendo arriba. Esto huele maravillosamente bien. Ahora, lo que tenéis que hacer, es quitarle estos bordecitos. ¿Vale? No quiero que me quede nada de sal por ahí. Mirad. Le quito los restos de sal... Y este maravilloso taco, lo único que le falta, es un chorreoncito de aceite de oliva por encima. Y otra de las piezas, que lo he dicho aquí alguna vez, que me apasiona, es la ventresca del pez espada, que es genial. Ajito ya cocinado, ¿vale? Lo he dejado cocinar aquí un ratito. Veis que está hirviendo. Me pedís mucho un monográfico de fondos y caldos. Y lo vamos a hacer un día, porque la verdad que es muy interesante, y es una base importante. Bueno, pues nos queda prácticamente nada. Como he dicho tenemos el pez espada. Le voy a poner un chorreoncito de aceite de oliva, la penca y esta maravillosa... Ya veréis qué textura más... ¿Veis lo fácil que se tritura? Porque ya está cocinado, ¿no? Yo le llamo salsita o puré cremosito. Podemos utilizarlo también para napar. Aun así voy a hacer lo siguiente. Voy a napar. Voy a napar y voy a echar luego el aceitito de oliva por encima. Ahí, vamos allá. Cucharita... Voy a poner las pencas un poquito por aquí porque caerá salsa y no quiero tampoco que se humedezca mucho. Bueno, ya os he dicho que la penca así rebozada es un acompañamientos maravilloso, ¿eh? Y te puedes comer perfectamente un plato de pencas rebozadas. Vamos, napemos ahí. Cómo me encanta esa palabra, napar. Que es como llenar de salsa cualquier ingrediente, ¿no? Luego vamos a encontrar ahí... A ver cómo cae ahí por los laditos. Tiene ese cuerpo que no es una salsa líquida. Eso es importantísimo, las texturas en el mundo salsa. Importantísimo. Y voy a echar un poquito de aceite de oliva. Así, tal y como yo lo estoy echando, sin más. Ahora sí que sí hemos terminado nuestro taco de pez espada con pencas rebozadas. Como sé que el hacer una paella valenciana es muy controvertido voy a intentar hacerla como sé y lo mejor posible. Pero además de eso he querido que venga un experto en uno de los ingredientes clave de esta receta: el garrofó. Yo creo que siempre todo el mundo tiene en la cabeza que la paella solo es arroz, ¿no? Y hay una parte fundamental que apenas se utiliza fuera de Valencia, la verdad. Sí. Que es esta que tú vas a contar y eres experto. Vale, pues el garrofó es una judía. Tiene una piel muy fina, una estructura mantequillosa, es una judía excelente. Y lo que nos comemos, esto que está aquí, que la textura es maravillosa. Sí. Te lo digo, ¿eh? Es una maravilla. Ya en fresco es como muy sutil, se ve muy elegante. Y esto es lo que encontramos. Puedo abrirlo, ¿no? Sí, sí. Esa es la vaina. Pero mi duda, ¿no? Paella valenciana se come todo el año. Todo el año. ¿Si alguien quiere hacer una paella en enero no hay garrofó fresco? Mientras hay garrofó fresco... Se utiliza el fresco. Se usa el fresco. Y cuando no, tenemos... Pues aquí tienes por ejemplo... Esta es la misma vaina. La misma planta tienes una vaina verde que se convierte en una vaina seca. Vale. ¿Puedo abrirla? Ábrela, claro. Aquí ya es más pequeña. Claro, se ha secado, se ha deshidratado. Es la misma. Y esta pintita violeta, ¿no? Bueno, ahora hablaremos de las variedades. Ahí está, una seca y otra... Entonces se utiliza la seca. Claro. Y esta hay que hidratarla como cualquier legumbre. Correcto. ¿Y la cocción es más larga? Una hora y media, dos horas. O sea, que hay cocinarla aparte y luego añadir a la paella. Sí, sí. Seguimos. Mira, una cosa importante. Exactamente, esto son tres tipos de... Claro, dependiendo del nivel de donde sale la mancha tenemos tres subvariedades. Son igual de buenas, igual de finas, pero... A nivel gustativo y de textura son exactamente lo mismo. Sí, sí. Lo único que cambia es la estética. Esta se llama ojo de perdiz. Esto parece como un chícharo, que decía mi madre, ¿no? Exacto. Alrededor del hilo de la legumbre sale esa mancha. Bonito, es como un chícharo grande. Esta le llaman de la ceja, la "cella". Vale, esta, que es la que tenemos en fresca, ¿no? Sí, es correcto. Me da la impresión, ¿eh? Sí, sí. Y aquella de allá pues ya varía. Porque sería una pintada. Hay muchos tipos de judías ya todas con muchos morados. Cualquiera de estas tres con una paella nos sirve. Muy buenas, eso es. ¿Y fuera de la paella se consume como una legumbre normal? ¿Yo puedo hacer un guisito con esto? Puedes hacerlo perfectamente. Tiene buena pinta, ¿no? Puedes hacer unos garrofóns con chorizo, con rape. ¿Y no se hace tradicionalmente? No hay esa tradición, la verdad. ¿Por qué no se hace más? ¿Porque es caro? ¿Cuál es la razón? Los últimos años los cocineros de la zona, o los restauradores buenos, están haciendo un esfuerzo por desarrollar nuevas recetas con el garrofó. Pero bueno, cuesta a la gente salir del mundo de la paella y el mundo de la legumbre tradicional. Es decir, no es una legumbre económica. Esa es mi pregunta, es una legumbre más cara. Sí, es una legumbre premium. Que una faba, ¿no? Estaría a la altura de una faba de nivel alto. Me has traído un par de bolsitas más. Sí, mira, te he traído... Esto es bola extra, ¿eh? Sí. Te he traído cosas de la huerta de Valencia. Mira, esto es la madre de la judía actual que encontramos en los supermercados. Sí. Se llama judía de ferradura. Esas me las como crudas. De herradura. Y esta otra es otro tipo de judía. Y al final vemos que la paella es un encuentro de judías, que se llama la rojeta, la rojita. Rojeta. También tiene mucho sabor, también tiene una textura con judías dentro, que si la abriéramos... pues ves que también tiene su judía. Pero vamos, ¿al final qué tenemos? Un mundo de las judías dentro de la paella. Porque en teoría no se pone ninguna verdura más. O sea, que el arroz es lo de menos, ¿no? Hombre, el arroz es importante. Es importante, pero la judía, el garrofó es igual de importante en la paella. Es el factor clave que distingue a la persona que hace la paella. De verdad, me has quitado muchísimas dudas y encima voy a hacer mi primera paella con garrofó de verdad y fresco. Y bueno, millones de gracias. Bien provecho. Espero que te guste cuando la veas. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Me quedo con estas cuatro, que las voy a poner por aquí. Y nos vamos a poner a hacer nuestra paella tradicional. Estos son los ingredientes que me ha pasado una señora de Valencia amiga mía. Es la tía de mi amigo Cristóbal y lleva con esta receta desde principios de siglo, pasándola de generación en generación como su paella valenciana. Y si algún valenciano no está de acuerdo con esta receta tradicional que hablen con la tía de Cristóbal. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar: aceite, sal, agua, conejo, pollo, arroz, pimiento molido, azafrán, tomate rallado, garrofó, judía verde y ajo. Lo primero que voy a hacer es el ajo. Voy a sofreír un pelín el ajo, que también hay gente que dice que la tradicional es tal como la vamos a hacer pero sin el ajo. Pero bueno, oye, seamos sinceros con una cosa, si yo hiciera aquí una paella valenciana tradicional hay historiadores que dicen que las primeras paellas se hacían con rata de marjal, una especie de rata de agua. Así que tampoco es plan de que nos pongamos ahí tan sumamente puristas y busquemos la tradición más absoluta. O el que quiera sí, ¿eh? Pero he leído que incluso también le ponían anguila, que hemos empollado mucho para hacer este programa hoy. Así que voy a poner el ajito. Y yo en esta ocasión he decidido poner algo que tenemos mucho más a mano: pollo y conejo. Bueno, aquí, aceitito de oliva. Lo que voy a hacer después es marcar el conejo y el pollo. En este caso qué es lo que he hecho. He cogido unos contramuslitos de pollo y aquí unos lomitos de conejo con su hueso. Me apetece que en esta situación que estamos haciendo algo tan sumamente tradicional lo hagamos con hueso. No pasa absolutamente nada. Voy a coger por aquí, así... y me lo suelto aquí. Siguiente paso. Como he dicho nos vamos con el pollo y el conejo. Eso sí, antes un poquito de sal. Hoy no le voy a poner pimienta porque de verdad quiero respetar la receta tradicional al 100%. Porque es curioso, pero hay que ver los valencianos cómo son con eso. Pero cómo son con eso hasta entre ellos mismos, que entre ellos mismos también se pican y uno dice que se hace así, otro dice que se hace de otra manera, etc. Pero bueno, seguro que tenéis algún amigo que dice: "Yo cocinar no cocino, pero la paella sí que la hago increíblemente bien". Pues, amigo mío, haz más platos. O por lo menos si la haces, bórdala. Voy a ir cortando las judías. Cortamos la judía de este tamaño. La verdad que normalmente los guisos de legumbres se caracterizan por ser algo no muy caro. Ya nos ha dicho Christian que el garrofó es un poco... la legumbre de lujo. A lo mejor es la razón por la cual no se encuentra tan sumamente fácil en otros sitios, ¿no? Pero mira, esto ya está prácticamente. Ahí. Venga, ya voy a echar aquí en un ladito el tomatito. Yo creo que solo hay que encontrar los ingredientes idóneos. Ya sabéis también aquí, en este paso, que me gusta evitar todo el agua. Mi madre me hacía unas judías verdes con tomate, ahora que estoy viendo. Fíjate, ese déjà vu que te llega a la memoria que te pasa muchas veces cocinando, que te acuerdas de cosas que no me había acordado. Mi madre me hacía unas judías verdes con tomate. Me acuerdo perfectamente. Bueno, vamos a dejarlo rehogar un poquito. Y mientras aprovecho para recordaros una cosita. Aquí el libro "Hacer de comer. Las mejores recetas". Hay muchas de las recetas tradicionales que hacemos en el programa, contadas paso a paso y con elementos que tenemos siempre a mano para poder hacer platos tan deliciosos como el que estamos haciendo hoy. Así que ya sabéis, "Hacer de comer. Las mejores recetas." Veo que las judías ya están bien rehogaditas. Momento ideal de meter... Qué ganas tengo de hacer esta paella, de verdad. Oye, la textura del garrofó fresco es sutil, ¿no? Es como muy sedosa. Me gusta decir mucho esa palabra, es muy sedosa. Bueno, recordad que estamos echando garrofó fresco. Siguiente paso, pimiento rojo molido. Ahí vamos. Ahí. Y rápidamente me traigo el agua por aquí. Voy a mover un poquito. Amigos valencianos, espero que estéis orgullosos de nosotros, ¿eh? Así, mezclo un poquito. Voy a añadir el agua... y la sal. A ver, a ver. Echo el agua. Como no es un caldo en esta ocasión voy a añadirle un poquito de sal y lo vamos a dejar unos siete o diez minutitos antes de echarle el arroz. El caldo corto, como le vamos a llamar a esta cocción, está listo. Así que llega el momento de echar el azafrán y al arroz. Primero voy a echar el azafrán. Así. Es importante repartirlo. Importante también es la manera de echar el arroz. O no, pero sí que tengo el recuerdo de ver a mi padre en el campo de hacer esa maravillosa cruz, que normalmente se hacía sobre todo para medir caldo y arroz cuando realmente hacía paellas grandes, ¿no? Y sobre todo a ojo. Yo aquí en este caso y en recuerdo a mi padre voy a hacer igualmente la cruz, por una cuestión sentimental por encima de todo. Ahora lo que sí voy a hacer es mezclarlo todo y, lo más importante, daros los tiempos. Mirad, tengo el fuego a tope. Así, veis que está hirviendo bastante. En total va a ser una cocción de 18 minutos aproximadamente. Los primeros 5 minutos lo voy a dejar prácticamente así, con el fuego muy alto. Y pasados esos 5 minutitos voy a ponerlo a fuego medio hasta llegar a los 18. Después de los 18 minutos lo que haremos será dejarlo reposar 2-3 minutitos y tendremos la paella valenciana lista para comer. (CANTA) #¡Valencia!# (TARAREA) Valencianos, con vuestro permiso y con todo el cariño aquí os dejo mi receta tradicional de paella valenciana. Os voy a dar una idea para el fin de semana. ¿Sabéis esos amigos que todo el mundo tenemos a los que siempre le decimos "Oye, nos tenemos que ver", pero al final nunca nos hacemos un hueco en la agenda? Pues bien, hoy les vais a llamar y les vais a decir "Este fin de semana os hago una comida en casa", y les preparáis o bien el pez de espada con pencas rebozadas, o bien la paella tradicional valenciana. Y hagáis lo que hagáis seguro que salís ganando, tanto por la comida como por haber conseguido volver a verlos. Así que ya sabéis, haz la comida, mejora tu vida y sigue quedando con tus amigos de toda la vida. Y yo me voy con el garrofó. ¡Hum! Hacer de comer - Pez espada y paella valenciana - ver ahora

Especial atención debemos prestar a los ingredientes: agua, aceite de oliva, sal, tomate, pimentón, azafrán, pollo, conejo, judías verdes y blancas.

Otras alternativas Sin embargo, y que nos disculpen los valencianos, existen también recetas menos tradicionales. En concreto estas dos que nos trae Gipsy Chef de Cocina Bestial! 06.16 min Sí sí, lo has leído bien. Una paella, pero japonesa. ¡BOOM! 06.29 min Transcripción completa 3.248, 3.249... Es que yo esto del arroz, como todo en esta vida, me lo tomo muy en serio. 3.250 granos de arroz necesito para hacer una paella de verduras hindú. (Música) Hablando de arroz la verdad absoluta no existe. El arroz es un papel en blanco, admite prácticamente cualquier cosa y cualquier experimento. Voy a mezclar una cultura como la India con una cultura como la valenciana. Vamos a empezar a hacer algo muy español, el sofrito, pero le vamos a meter toques de otro lado. Voy a empezar cortando unos trocitos de jengibre muy fino. Una cebolla también en trozos chiquititos. Y un par de ajos picados también muy finitos. La paella es un invento tremendo. Cuando hablo de la paella, hablo de la sartén. Que dejarlo solo para hacer paellas valencianas..., Lo siento, pero me parece un auténtico desperdicio. Ponte la sartén, la paella, a saco. Vas a poner las verduras y un buen chorro de aceite de oliva. Un toque de sal. El orden en el arroz importa. Lo primero de todo: tienes que empezar con los vegetales más duros. Cebolla. Jengibre. Le voy a meter también unos trocitos de calabaza. Voy a ponerle ahora unos arbolitos de coliflor. Vamos ahora con un ingrediente que sí es clásico: el garbanzo. Se usa, por ejemplo, en el arroz al forn, que es un arroz valenciano espectacular. Y aquí empieza el mambo, chavales. Empieza con una puntita de curry, un poquito de pimentón y un toque de azafrán. Es importante que ahora vayas a toda leche. Sofríelo, pero tienes que tener cuidado. Que no se te queme. Sube el fuego a saco y ponle un par de cucharadas de tomate triturado. Sea hindú o sea valenciano, un buen sofrito siempre gana. Es el momento ahora del arroz. Vamos a poner un vasito y lo sofríes con todo. Este momento de tostar el arroz es muy importante. En la paella valenciana hacen el caldo y después sofríen el arroz. Yo creo que coge más sabor así. Échale otro puntito de sal, otro chorrito de aceite y ¡caña! Cuando veas que el arroz empieza a tostarse, vas a ponerle vino blanco. Cualquier alcohol que le quieras poner, incluso cerveza, échaselo ahora. Este es el momento en el que... Arg. Este es el momento en el que el arroz empieza a cocinarse. Ya empieza a absorber sabor. Está cogiendo el sabor de todas las especias y del vino. Estás consiguiendo que el arroz sea la leche con un par de tonterías. Podrías cocinar esta paella, terminar de cocinarla, mañana o dentro de un mes si la congelas, pero si le echas caldo empezaste un proceso que no se puede parar. Pon el arroz al fuego y vas a ir con el caldo. Importante: el caldo, agua o lo que le pongas tiene que estar caliente. (Música) Y vas a poner tres partes de caldo por una de arroz. Remueve. (Música) Han pasado más o menos unos siete u ocho minutos. El arroz está a punto de estar listo. Vas a poner unos arbolitos de brócoli. Y de aquí, vamos a pasar al mejor lugar donde puedes acabar un arroz: el horno. Horno a saco. Unos 200C. Arriba y abajo. Vamos a colocarlo en la parte baja del horno y lo vas a cocinar por otros más o menos seis-siete minutos. Ahí queda eso, chavales. El arroz en España suele comerse... arroz y ya está. Algunas veces alioli, pero muy rara vez. ¿Por qué no echarle salsas a las cosas? En la India, por ejemplo, utilizan las salsas de yogur, como la raita, para comerla con cualquier cosa. Y también con el arroz. Vamos a preparar una raita que le va a ir de lujo a la paella hindú valenciana. Empieza poniendo un par de cucharadas de yogur, espeso, yogur griego o yogur de cabra, una puntita de sal. Un toque de comino. Tostado mejor. Un toque de pimienta. Un buen chorro de aceite de oliva. El zumo de un limón. Y la base de esta salsa, que es el pepino. Para el pepino lo que tienes que hacer es rallarlo y ponerlo en un colador. Así vas a conseguir que se caiga todo el agua y luego te quede una salsa que no sea un chorretón y superlíquida. Aún queda un ingrediente que es muy importante. Y te voy a dar una recomendación. Este ingrediente, que te voy a decir ahora, es la menta. Si vas a utilizarlo en el momento pícala y échasela. Si lo que quieres es tener la raita conservada más tiempo en la nevera, que la puedes dejar durante un día, dos, tres, cuatro, los que sean... Siempre picar la menta en el momento en el que la vayas a comer. De esta forma vas a tener una raita más fresca y con un color verde más cañero. El arroz está listo. (Música) Tremendo. El brócoli está cocinado en el punto perfecto y el arroz está todo integrado. Si te fijas, se ha formado una costrita aquí..., que es lo que te da el moverlo, esa cremita que deja el arroz. ¡Mira qué socarrat! (Música) Mézclate bien la raita. Y pones una buena cucharada encima. Un chorrito de aceite de oliva. Pimienta. Platazo. Pa'ellos, pa'ellas y pa'elles. (Música) Tremendo. Sofríe las verduras, los garbanzos, el jengibre y el arroz en una paella. Añade el curry, pimentón ahumado, el azafrán y rehoga con vino blanco y caldo de verduras. Métela en el horno. Prepara una salsa raita. Y sírvela por encima del arroz. (Música) Venga, Pablo, que nos tenemos que ir. Sí, sí, tira, tira. (Música) Paella, arroz con cosas, llámale como quieras: ¡lo importante es que lo disfrutes!