Conocemos a la única taekwondista femenina que va a representar a España en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Su nombre es Adriana Cerezo y tiene solamente 17 años, pero que su edad no te engañe: a pesar de lo joven que es, es toda una guerrera. Gemma Mengual nos la presenta y entrena con ella.

Tiene un palmarés del cual sentirse muy orgullosa, es todo un ejemplo a seguir para los deportistas más jóvenes. Es campeona de Europa de Taekwondo de - 49 kg y ha conseguido los siguientes títulos: 2021 campeona de Europa Senior, 2019 campeona de Europa Sub 21 y 2019 campeona de Europa Junior.

Este deporte es un arte marcial originario de Corea. Fue fundado el 11 de abril de 1955 en la capital surcoreana de Seúl y entró a participar en los Juegos Olímpicos a partir de Sídney 2000. Su significado proviene de la unión de los siguientes términos : Tae, el cual quiere decir ‘’técnicas donde se empleen los pies’’; Kwon, el cual quiere decir ‘’técnicas donde se emplea el uso de brazos y manos’’ y Do, el cual hace referencia a un camino hacia la perfección, es un concepto filosófico asiático al cual hacen mención otras culturas como la japonesa y la china. Es por ello que otras artes marciales acaban en ‘’Do’’ , como puede ser el judo.

Hora de practicar patadas

‘’¿Cómo te has preparado este año para estudiar y entrenar para los JJ.OO?’’, le pregunta la exnadadora olímpica. ‘’Por la mañana voy al instituto, a las clases normales, acabo de terminar 2º de bachillerato. Después de comer me ponía enseguida a estudiar hasta que por las tardes me venía al gimnasio’’, nos relata Adriana. ‘’Hasta las horas de viaje las aprovechaba para estudiar.’’

La entrevista finaliza con la siguiente afirmación: ‘’Para Tokio vamos a por todas, pero voy a ir disfrutando también’’, concluye con una sonrisa. Esperemos que así sea y poder verla celebrar su esfuerzo en el podio, ¡mucha suerte!