Víctor Clavijo: "Siempre he vibrado viendo las películas de Chaplin"

Hoy nos visita uno de nuestros grandes actores.

Tiene una voz prodigiosa.

Músico, fotógrafo

y se ha convertido

en fenómeno viral en redes sociales

durante el confinamiento gracias a su maestría para recitar poemas,

reggaeton y canciones pop.

(Música)

Soy inocente.

-Sí, señores.

Víctor Clavijo, la voz de España. Bienvenido a "¡Atención Obras!".

Es un placer tenerte aquí.

Gracias por superar el síndrome de la cabaña.

Es la primera vez que salgo desde el confinamiento más allá

que para ir al supermercado.

Es la primera vez que hablo

con alguien a esta distancia que no es mi mujer.

Nos sentimos extraños,

pero hay que comenzar con la normalidad.

Eres una voz maravillosa.

Una de las voces más bonitas de este país.

Músico y fotógrafo. Durante el confinamiento, te has convertido

en un fenómeno viral recitando

a Lorca, Machado,

Mario Benedetti...

Después estuviste recitando

a Rosalía.

También a Chimo Bayo.

¿De dónde surge esta idea?

Fue un reto que me propuso un amigo mío que vive en New Jersey.

Dijo que con Benedetti, Lorca y Quevedo era fácil.

Me propuso hacerlo

con el reggaeton.

Dice la letra de "La gasolina".

Ya lo hacía Paco Valladares.

No lo he inventado. Curiosamente,

se me fue de las manos.

No pensé que se iba a hacer viral.

Alcanzó un éxito en redes que me sorprendió.

Más que otro trabajo mío

hasta la fecha.

Concretamente, 700 reproducciones. Se dice pronto.

Debemos en acción.

Es más elocuente que toda la teoría.

(Música)

Que tepe, tepe...

Esta no.

Esta no.

Esta me gusta,

me la como yo.

Zumo de mango

para que mi gata prenda los motores. Que se prepare.

Lo que viene es para que le den duro.

Lo que me gusta es que tú te dejas llevar.

Dame más gasolina.

Cómo me encanta la gasolina.

Dame más gasolina.

A ella le gusta la gasolina.

Más gasolina.

Antes de acercarme suelo

sabía que se rompía...

Está parpadeando la luz

del descansillo.

Alguien cruzando el pasillo.

Es una genialidad.

Es una maravilla, por favor.

Todo el rato parecen versos de amor.

Eso era la broma. Dar un recitado clásico. Algunas letras

eran manifestar...

Muchas veces,

no nos paramos a oír las canciones,

de repente, te paras a escuchar

la letra y le dar el recitado

clásico, pone de manifiesto

la pobreza de algunas letras

y, en el caso de Rosalía,

que fue un reto que me lo propuso mi mujer. No me había detenido

a escuchar la letra de "Malamente".

Tenía ecos de Lorca.

Querían dar sentido dramático a las onomatopeyas.

Me parece un reto actoral interesante. No lo sé.

Has utilizado el sentido del humor como herramienta

para hacer un poco más amable es el confinamiento.

Creo que has tenido que sentirte muy bien.

Con toda esta historia,

llegó un momento que tomé la decisión de que había que sumar.

¿Qué podía hacer en casa?

No he sido muy dado a compartir vídeos en redes sociales

por pudor personales.

He compartido cosas que tienen

que ver con mi trabajo.

Cuando empecé a compartir poemas

a la gente en algún lugar

les reconfortaba. Me animo a hacerlo. Luego, en contra

del humor como vehículo

de transmisión. No sumar mierda a una época de crispación.

No iba a añadir nada.

Había que aportar arte y humor a este momento.

Tenemos una cita con Joaquín Reyes.

El Centro de Arte Dos de Mayo abría sus puertas en Madrid.

Pusimos el ojo en una exposición.

Ahora se abren las salas de arte.

Podemos ir a ver las exposiciones.

Aquí hay un reportaje

de esta muestra. Es humor absurdo.

Reúne a más de 100 autores de humor absurdo y no tiene desperdicio.

El humor absurdo se transmite

de generación en generación,

Goya, Gutiérrez Solana y Ramón Gómez de la Serna

de maestro de ceremonias.

-El padrino de la exposición suspendido por encima de todo.

-Es muy bonico.

-Nos ayudan a descifrar Joaquín Reyes y Mery Cuesta.

-Como mito viviente de la comedia tengo un valor.

Solamente por estar, mi aura aporta.

-La característica básica

del humor absurdo se basa

en la interrupción de la lógica.

Hay una frase española que lo define muy bien.

"¿Dónde vas? Patatas traigo".

-Hola, hermosa, estaba haciendo empanadillas.

-No son estereotipos del costumbrismo. Es un humor que busca

romper las convenciones sociales.

-El humor de José Luis Cuerda

ha sido un referente absoluto.

El personaje que hacía Ernesto Sevilla de Marcial

era el personaje del paleto,

pero los demás que trataba,

pues le dábamos una vuelta.

-Queramos o no,

el mundo va a pegar el pedo.

Como el pantano de Alarcón. ¿Con un meteorito?

-El humor que aquí se expone está hecho en la posguerra.

Fue una época oscura y represiva.

Los temas serán la muerte, la burocracia, la ventanilla...

Que desesperaba a la persona que buscaba respuestas.

Son temas muy españoles.

Hay humor gráfico muy cruel.

Gila hacia humor con la crueldad.

-En un combate, le pegue un tiro a uno.

Pues no seas enemigo.

-Faemino y Cansado utilizan

las técnicas del absurdo que cualquier otro.

-Me gustaron mucho los "collages" de Millán Salcedo. El cómico

se ha comido al dibujante.

(Música)

Viva el humor para todo y para siempre.

Es muy necesario.

Aporta distancia sobre los acontecimientos dramáticos

que vive el ser humano en ese momento.

Sin él, es imposible salir adelante.

Es una válvula de escape y el balón de oxígeno para salir adelante.

España tiene una capacidad

del humor fuera de lo normal.

Es capaz de reírse de todo.

Siempre y cuando se haga

con respeto, me parece muy sano.

Eres la voz más maravillosa que recita los mejores textos

y en "El Ministerio del Tiempo"

eres Lope de Vega.

¿Eres un seductor?

He volcado toda mi timidez en el personaje.

Me cuesta encontrar mis puntos fuertes.

He volcado el Lope de Vega todo

lo que no puedo desarrollar

en mi vida privada.

Lo he hecho desde el divertimento.

Uno de los grandes momentos

de "El Ministerio del Tiempo"

es cuando Julián, Rodolfo Sancho, se mide con Lope de Vega

y le recita una canción de Rosendo.

Otros por menos han muerto. Maneras de vivir.

¿Qué ha significado

para ti participar en "El Ministerio del Tiempo"

y el personaje de Lope de Vega?

Muchísimo.

Cuando me llamaron para hacer

el personaje, no anticipaba

que me iba a dar tanto a nivel personal y personal.

Que se me dejase identificar

con otros personajes de mi carrera como "Al salir de clase".

Que se me identifique con un autor como Lope de Vega,

pues es una alegría a nivel actoral.

Me ha dado cosas positivas.

También el cariño de una gran parte del público.

Me dio otro registro.

Es un personaje que me ha traído muchas cosas bonitas.

No me costó tanto trabajo. Todo el mérito estaba en el guion.

Durante el confinamiento muchos compañeros nuestros lo han pasado

mal. Se ha parado todo.

En todo caso, has estado activo

en redes de manera voluntaria.

También una serie de esta casa "Diarios de la cuarentena".

¿De dónde nace?

Fue una proposición

que nos hicieron a mí y a mi mujer.

Se lo dijo una amiga.

Serie que iba a intentar vender Morena Films.

Pensábamos que iba para redes

o alguna plataforma.

No contábamos con que TVE iba a ver el proyecto.

Es un sector del público mayor, que no tiene acceso a las plataformas.

Además, necesitaba sonreír para aliviar la presión del drama

y de las noticias que veía continuamente en televisión.

TVE vio la serie.

La compró.

Nos mandaron un teléfono móvil

de última generación.

No daba para mucho.

Tenía una altura mínima.

Tenías que convertir tu casa en un plató.

Tu mujer es Montse Plá,

es hija de Beatriz Carvajal.

¿Cómo es la experiencia de compartir la vida con alguien que comparte

tu profesión?

Es muy bueno en todos

los sentidos. Siempre y cuando

tu pareja no sea tan neurótica

como lo eres tú, pues aporta

un plus de estabilidad mental,

yo no lo tengo,

aunque parezca lo contrario.

Es muy estable emocionalmente.

Además, entiende mi profesión.

Comparte dudas y miedos.

Es fantástico compartir tu vida

con alguien que comparte

tus intereses y entiende

las características de tu profesión, pues es fundamental.

Has hecho más de 30 series

de televisión en esta cadena.

Te hemos visto en "La Señora" y en "Gran reserva".

Desde que estabas estudiando

tenías claro que la tele

era un medio estupendo

para allá darte a conocer, tener ingresos y una economía.

Has tenido mucha continuidad en un medio que muchos actores,

al principio, rechazaban.

Cuando vine a Madrid,

mi proyección de futuro

era el peor de los escenarios posibles. Vine pensando

en el teatro. Me imaginaba haciendo teatro de calle o un mimo

en el Retiro.

Y dije que sí.

A partir de ahí, todo lo que vino,

no estaba en mis planes.

Nunca imaginé hacer televisión o cine, mucho menos.

Cuando estaba estudiando

en la RESAD se cruzó un

representante que me ofreció ir

al casting de televisión.

Podrías intentar hacer unos ingresos.

Es cierto que en aquella época había

separación entre actores de teatro, de televisión y de cine.

Ahora ha desaparecido.

La ficción, en nuestro país,

ahora mismo, es primera división.

Ha dado trabajo a actores

y técnicos a tope.

Tenemos palabras de agradecimiento hacia la ficción.

Lo viste muy pronto.

Tu primer trabajo importante fue "A salir de clase".

Estaba allí Sergio Peris Mencheta.

Has trabajado con él.

Es uno de nuestros directores

de escena. Te pusiste a sus órdenes. Era una comedia musical de seis

actores. Me gustaría que me hablaras de esta experiencia.

Era una aventura teatral y musical donde se hablaba sin reservas

del capitalismo más salvaje.

Ha sido el proyecto teatral

más difícil y costoso

que he hecho hasta la fecha.

Claro, teníamos que perpetrar

los seis a 120 personajes.

Tocar instrumentos y cantar

en directo. Tuve que aprender a tocar el violín.

No solamente hacer 20 personajes

además, con inmediatez absoluta.

Te quita como actor muchas pajas mentales a la hora de salir

a escena. El juego, ponerte

al servicio de la función.

Jugar sin demasiadas pajas mentales.

Este juguete, como actor,

aparte de los retos que hemos

tenido que aportar cada uno de nosotros, aprender

a tocar instrumentos, cantar,

yo canto bastante mal... Bailar...

Creo que era un "crossfit" teatral.

Perdíamos tres kilos cada día.

Estudios de piano.

¿En qué momento cambiaste de arte?

Hubo un momento donde vi "Amadeus", de Milos Forman.

Tienes envidia del talento.

El miedo a la mediocridad.

También el deseo de dejar

una semilla creativa para

la humanidad.

Son temas que toca la película.

Estudié música a raíz de ver

esa película.

No quería hacer el pianista,

quería ser el actor que interpretará Salieri o Mozart.

Tenía un libro donde un actor

va creando poco a poco su personaje.

La mezcla de este libro, junto con las películas de Charles Chaplin,

pues tomé la decisión de dejar la música y convertirme en actor.

Suena la música en "¡Atención Obras!".

A través de Los Enemigos. Hemos estado con ellos una semana antes

de la declaración del estado de alarma. Nos hablaron de su nuevo

disco, "Bestieza".

Si es que alguna vez estuvo aquí conmigo.

Publicaron el disco

la primera semana de marzo.

Fue número 1 en ventas.

Es la primera vez que la banda

llega a este puesto en la lista.

Su primera actuación para el público ha sido esta,

cada uno en su casa, confinados. Tuvieron que cancelar su gira

por la COVID-19. Volverán

en directo a los escenarios en otoño, "Bestieza".

-Nos sentimos estrellas del rock nada más pisar el escenario.

Hay un montón de trabajo diario.

Locales de ensayo, preparación de disco,

tienes que componer, no tienes

que ir a un trabajo, pero tienes que hacer una aportación bastante

personal y es bastante solitario

a la hora de formarse como músico y también como grupo.

-Nuestro secreto, si existe,

es que cada uno tenemos influencias de todo tipo y vamos hacia el mismo

sitio. En la batidora, sale la mezcla de gustos que tenemos todos.

Un soplo de aire guarda un vendaval.

Somos una banda de rock.

Gente normal y campechana.

Nos gusta hacer canciones, tocar en directo y hacer discos.

El mejor elogio que nos han hecho nunca en un camerino,

los típicos fans, nos dicen

que somos personas normales. Claro.

-Se nos subió el fracaso la cabeza muy pronto.

-Las estrellas del rock están muertas.

Hay estrellas de otro tipo.

Del reggaeton...

Mi idea del rock está

en las antípodas de las estrellas.

Somos currantes.

Estamos en la carretera, no en un trono ni en un palacio.

Un soplo de aire guarda un vendaval.

"Bestieza" es una castellanización

de una palabra Catalana.

Me gustó. Encajó bien con el concepto que teníamos

con las canciones.

Hay que pisar el acelerador,

metiéndoles caña.

La mayoría aguantaban.

Les pedíamos más.

Quedó un disco muy bestia.

-Carlos Hernández, el productor, llegó al lugar.

Tocamos con mucha caña.

Nos dijo que tocábamos muy alto, pero sin distorsión, muy limpio.

Dijo que había que ensuciarlo directamente,

sino no iba a funcionar.

Empezó a traer basura, lo puso encima y salió "Bestieza".

Sí, señor.

Larga vida al rock.

Mucha suerte con "Bestieza".

Además tienes como pasión

la fotografía.

Atrapas el tiempo.

Captas a tus compañeros

antes de salir al escenario.

También fotografías de tus viajes. Vamos a ver algo para que los

espectadores conozcan de lo que hablamos.

(Música)

Guau...

Qué maravilla.

Eres un gran fotógrafo, Víctor. Me encanta lo que haces.

Muchas gracias.

Me gustaba mucho a los 18 años,

cuando empecé a estudiar Derecho en Granada. Había olvidado ser actor.

Me volqué en la fotografía y en

la escritura. Escribía tonterías.

Me olvidé de ello cuando vine a Madrid. Era algo caro de mantener.

Hace 10 años,

me entró el gusanillo.

Me dio por la fotografía analógica.

Me vuelve loco.

Paso las horas en el laboratorio.

En septiembre, voy a exponer

en Barcelona. Desde fotografía analógica.

Enhorabuena.

Enhorabuena.

Me gusta mucho lo que veo.

Que vaya muy bien esa exposición.

Me encanta. Hemos trabajado

juntos en algo que fue muy bonito.

Comparto contigo el amor por

la fotografía y por uno de los grandes poetas

de todos los tiempos.

Es Federico García Lorca.

Hicimos algo muy chulo.

Fue idea de Radio 3,

en Radio Nacional de España era una afición sonora.

Estuvimos ensayando.

Tú eras la voz de Lorca y yo era la voz de Margarita Xirgú.

Soy pequeñita como una abeja que he entrado en el salón

del trono. Me iré contigo.

¿Cómo lo recuerdas?

Fue un gran viaje.

Lo paso muy bien con la afición sonora. Me parece que es

un terreno para el actor maravilloso. Comunicarse solamente

a través de los matices de la voz,

de la respiración,

lo que el público no ve.

A veces, al público le damos

las cosas mascadas. La radio

y la literatura cubren ese espectro donde el público puede imaginar.

Nos vamos a despedir

de una manera distinta.

Vamos a trabajar juntos

con algo parecido

a lo que has hecho en redes.

Compañero, déjate llevar.

Cuando empecemos a leer los espectadores lo sabrán.

Empiezo yo.

¿Quién es?

Soy yo.

¿Qué vienes a buscar? A ti.

Estás mintiendo, ya lo sé.

Vete, olvida que existo, no te sorprendas.

En busca de emociones

un día marché. Al descubrir que era una gran fantasía volví.

Entendí que quería las cosas que viven en ti.

(Risas)

No te puedo dar un beso

porque no nos lo permiten.

Tu fórmula de redes es

para copiártela. Es una canción de Pimpinela.

Víctor Clavijo, muchísimas gracias.

Ha sido una maravilla hablar contigo, aunque sea en estas

circunstancias.

Acaba "¡Atención Obras!".

Despedimos a uno de los músicos más queridos de este país.

Se trata de Pau Donés.

Dejas tu sonrisa, amabilidad

y empatía. Dejas tu cariño.

También tu esfuerzo,

tus canciones y la poesía

de tus letras. Nos dejas un montón de cosas, nos dejas

el corazón lleno. Gracias, Pau Donés.

Eso que tú me das es que lo tengo merecido. Por todo lo que me das

estaré siempre agradecido.