RTVE Play celebra el mes del Orgullo LGTBIQ+ con contenidos que muestran la diversidad de género y la libertad sexual. Películas como las aclamadas Retrato de una mujer en llamas, La vida de Adèle, Azul y no tan rosa o Girl cuyas historias abordan los conflictos internos de sus protagonistas o situaciones dramáticas a las que se enfrentan provocados por una sociedad retrógrada.

Personajes inspirados en personas de carne y hueso que fueron y siguen siendo estigmatizadas por ser diferentes a la mayoría. Por eso, por la libertad de amar y reivindicar la identidad personal, cada 28 de junio se festeja el Día Internacional de Orgullo.

Disfruta en el portal de Somos Cine de algunas de estas historias, con contenidos de calidad, gratis y online, en el mes del amor con mayúsculas. A continuación repasamos los más destacados.

Ambientada en la Bretaña francesa de 1770. Esta es una deliciosa historia de amor entre dos personas a las que la sociedad prohibe amarse. Marianne es una pintora que debe realizar el retrato matrimonial de Héloïse, una joven que acaba de dejar el convento. Héloïse no acepta su destino como mujer casada y se niega a posar, por lo que Marianne debe trabajar en secreto. Para ello, se hace pasar por dama de compañía, para así observarla de día y pintarla de noche. Su relación se vuelve más intensa a medida que comparten juntas los últimos momentos de libertad de Héloïse antes de su boda.

Creada y escrita por Coral Cruz, y dirigida por Marta Pahissa, Ser o no ser cuenta la historia de Joel, un chico de 16 años que sueña con convertirse en un gran intérprete, al mismo tiempo que se enfrenta a los retos de su recién iniciada transición. La serie aborda el tema sin ningún tipo de prejuicio y ha contado con el asesoramiento profesional de dos miembros del colectivo trans: el sociólogo Miquel Missé y el educador Damian Díaz.

Ser o no ser

El amor no tiene edad y salir del armario tampooco. Con dos siempre brillantes Forqué y Sardá, esta película recién estrenada en nuestra plataforma nos cuenta la historia de una pareja de mujeres que deciden casarse. Son amigas de toda la vida, al menos eso creían su familia, entre ellos su nieta Eva (Ingrid García Jonsson), una joven y prometedora abogada española afincada en Edimburgo, ve peligrar sus planes de boda con el heredero de una ultraconservadora familia escocesa cuando se entera de que su abuela, Sofía (Verónica Forqué), ha decidido casarse… con su amiga del alma, Celia (Rosa María Sardà).

Reparto: Álex Silleras, Sergio Alguacil

“No te das cuenta de que en todos estos años no hemos hablado en serio nunca. Desde que te conozco no he tenido ni una conversación en serio contigo”. Así comienza 17 minutos con Nora (2021), un delicioso cortometraje sobre la aceptación y el descubrimiento de una persona trans.

Rodado en un único plano secuencia de 17 minutos, su director, Imanol Ruiz de Lara, consigue que el espectador asista en “tiempo real” a un día cualquiera en la vida de su protagonista. Un día normal que, en realidad, se convertirá en crucial.