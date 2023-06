¿Te imaginas una peli de Almodóvar tan radical, tan bestia, tan punk que siga escandalizando al público? La hay, evidentemente se estrenó en los subversivos años 80 y la dirigió un joven Pedro Almodóvar. Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón (1980), la nueva incorporación al catálogo de RTVE Play, fue cimiento y al mismo tiempo dinamita del mito de La Movida. Las críticas españolas de la época atacaron a la película por la escena de una violación con la que arranca la película, una estética propia del cine de serie B y una de las escenas más escatológicas del cine español, la meada de Alaska, ante los atentos ojos de Carmen Maura.

Con el tiempo, Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón acabó convirtiéndose en una película de culto dentro de la cinematografía del cineasta manchego y todo un manifiesto canónico de La Movida madrileña, aunque en realidad, su intención siempre fue hacer una cinta sobre mujeres independientes autónomas, dueñas de sus cuerpos, sus cabezas y ¡hasta sus micciones! Así es como se concibe la escena más punk y escatológica de la película en la que Carmen Maura hace de intermediaria entre Alaska y su “lluvia dorada” a la actriz Eva Siva.

¿Cómo se hizo la escena de la “lluvia dorada”?

Pedro Almodóvar escribió el guion cuando todavía trabajaba como administrativo en Telefónica. La revista Star le pidió una fotonovela "muy punk, muy sucia y muy divertida; que era la moda" según él mismo recordaría. Así que escribió Erecciones generales, en tono de humor y con un verdadero espíritu transgresor. Por aquel entonces, ya tenía una gran amistad con Carmen Maura, quien contaba con amplio reconocimiento en el cine y con la que había colaborado en su primer cortometraje, Folle, folle, fólleme Tim. Ella fue quien le convenció de que transformase aquel gag de 'Erecciones generales' en un largometraje.

En la película, Pepi (Maura) es una hija de burgueses que vive la vida al máximo, pero un día un policía la viola. Ávida de venganza, traza un plan que incluye llevarse a la mujer de este (Eva Siva) y arrastrarla con ella a la fiesta y el desenfreno. Las acompaña Bom, una rockera diabólica a la que da vida Alaska. Chocante, transgresora, políticamente incorrecta… pero sin juzgar a nadie. Así se construye el guion de la película y la famosa escena de la lluvia dorada.

La idea, al principio, no convenció demasiado a Maura, que lo tacho de “ordinariez”, tal y como cuenta Maura en el documental ¡Ay, Carmen!. “Pero él me dijo que no, que era normal”. Para la escena de la "lluvia dorada" se usó cerveza y una pera de farmacia. Y hay a quién le gustó. Según el crítico y profesor de cine Antonio José Navarro aquello era "una ventana abierta a través de la que nos entró una ráfaga de aire fresco, aunque fuese con olor a orina; a mí me hizo pensar en la inmensa suerte que suponía vivir por fin en una sociedad libre".