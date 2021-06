EL CAMPO DEL ALFARERO

Sonido de lluvia intensa.

Tocan a la puerta.

-¡Montalbano!

Tocan fuerte.

¡Montalbano!

¿Quién es? -¡Montalbano!

Tocan fuerte.

¿Pero quién es?

-Soy el jefe de policía Alderighi, abra.

Pero, señor... -Déjeme entrar.

¿Qué ha pasado?

-¿Puedo esconderme en su casa?

¿Que le esconda?

¿Por qué debo esconderlo? -¿No se ha enterado de nada?

¿Qué tendría que saber? -La mafia tomó el poder anoche.

¿Pero qué dice?

-No podía terminar de otra manera nuestro desdichado país.

¿A dónde vamos a llegar?

Deme una toalla, por favor.

Sí.

(PENSATIVO) No puede ser...

(ASUSTADO) ¡Aaah!

-Buenas noches.

¡Totò Riina!

-Disculpe la hora y las formas, pero no tengo tiempo.

Fuera me espera un helicóptero para llevarme a Roma,

a formar gobierno.

Ya tengo algunos nombres, Bernardo Provenzano vicepresidente,

Leoluca Pagliarella en Defensa,

uno de los hermanos Caruana en exteriores...

Yo estoy aquí para pedirle algo,

y usted, comisario Montalbano,

tiene que decirme sí o no.

¿Quiere ser mi ministro de Interior?

Bueno, ¿qué me contesta?

-Comisario, si le dice que sí a este delincuente

le juro que le mato aquí mismo en persona personalmente.

(ATERRADO) ¡Aaaaah!

Golpean a la puerta.

-¡Comisario, abra la puerta, soy Catarella, comisario!

(BAJITO) Me cago en la leche. -¡Abra, estoy aquí en la puerta!

¡Está lloviendo y estoy empapado, comisario!

¡¿Qué coño pasa?! -Soy Catarella, comisario.

¡Estoy empapado, comisario, llueve mucho!

¡Comisario, comisario, es que...!

¡Silencio, Catarella, coño, silencio!

-Sí.

Prepárame un café, que sea fuerte,

luego me cuentas lo que quieras, yo me voy a duchar.

-No se preocupe, comisario. ¡Tira!

-¿Puedo hablar ahora, señor? Venga.

-¡Comisario, señor, han encontrado un muerto!

¿Un muerto? ¿Fresco del día?

-No sé, eso no me lo han dicho. ¿Dónde estaba?

-En el campo, en la zona de Pizzutello.

¿No ha ido nadie de los nuestros? -Fazio y Augello están ahí.

¿Y por qué vienes a molestarme?

-Disculpe, señor, pero me llamó Augello pidiéndome

que le dijera que su presencia en persona era imprescindible.

Y como usted no tiene un medio apropiado he cogido el jeep...

¿Jeep? ¿Por qué jeep?

-Porque solo se puede llegar con él. ¿Vamos a los arrozales de Vietnam?

-Eso no me lo han dicho, pero el subcomisario me dijo

que se ponga las botas, un buen gorro y que coja el impermeable.

Encima... -Sí.

Bien, bueno... ¿Queda un poco más? -Aquí tiene.

Gracias.

Será posible.

-¿Cuántas monedas me daréis si os lo entrego, eh?

¿Cuántas, cuántas monedas me daréis si os lo entrego, eh?

¿Cuántas monedas? Catarella, ¿qué coño dices?

-Señor, cuando conduzco siempre me pongo a repasar el papel.

Hace un mes que estoy en una agrupación gramática.

¿Que qué? -Agrupación gramática,

donde se interpretan las interpretaciones.

Ah, agrupación dramática. -Eso es.

Ah, ¿y qué preparáis?

-"La pasión de Cristo", o sea cuando mataron a Cristo en la cruz,

pero yo no hago de Jesús, soy bajito, moreno, ya me entiende.

Oye, ¿has dicho "cuántas monedas me daréis si os lo entrego"?

-Sí. (MOLESTO) ¿Haces de Judas?

-Señor, yo no quería hacer de Judas, se lo juro.

!Catarella, conduce con cuidado!

-Perdone, hay mucho barro, es resbaladizo y traicionero.

¿Qué hacemos, jugamos al escondite?

-Señor, me dijeron que detuviera cuando viera su jeep.

Toca la bocina.

-Ah, sí.

¡La bocina no funciona!

Madre mía. -No se enfade, yo voy a buscarles.

Como su jeep está aquí deben estar cerquita, cerquita.

Sí, perfecto.

(ASUSTADO) -¡Comisario! ¡Catarella!

¡Catarella!

-Comisario... ¿Pero qué haces?

-Perdóneme, señor, he dejado el jeep muy al borde y entonces...

Ya lo veo, ¿te has hecho daño? -No, señor, ¡siempre a sus órdenes!

Vale. Ahí está Fazio.

Comisario, estamos aquí. Sí, sí, paso por allí.

¿Qué has hecho? -He dejado el jeep al borde y...

Caray, mira cómo te has puesto.

Vamos.

¿Catarella?

-Gracias.

Fazio. Comisario.

Dime, versión resumida, que estoy harto.

El cuerpo lo ha encontrado Pasquale Ajena,

está aquí, el terreno es suyo, viene cada día.

¿Y dónde está el cuerpo?

Debería estar arriba, a unos 150 metros.

¡¿"Debería"?! ¿Aún no lo habéis visto?

Llovía y está todo embarrado,

el subcomisario Augello quería esperarle..

Ah, ha dicho que mejor esperarme.

Veamos, subcomisario, ¿podemos ir a ver dónde está el muerto?

No, yo aquí me lo paso muy bien. Vamos, venga.

Vamos, Sr. Ajena. No nos pasaremos todo el día aquí.

¿Quiere decir que la bolsa estaba enterrada

y que la lluvia la ha hecho subir?

-Sí, señor, eso mismo.

Yo pasaba por aquí para ir a mi casa y entonces vi...

la bolsa.

Una bolsa grande, negra, de las que se usan para la basura.

¿Y cómo ha sabido que tenía un muerto, la ha abierto?

-No ha hecho falta, la bolsa estaba rota

y por el agujero he visto un pie.

Entonces me he ido corriendo a casa a llamarles por teléfono.

¿Recuerda a qué hora ha sido eso?

-Serían sobre las seis de la mañana.

¿Y ha tardado dos horas en ir a casa y llamarnos por teléfono?

Hemos recibido su llamada sobre las ocho.

¿Qué ha hecho en ese rato? ¿No habrá llamado a alguien

para que viniera a por el muerto? -¿Pero qué dice?

No he llamado a nadie.

¿Y qué ha hecho todo ese rato?

-Me lo he pensado.

He pensado si era mejor avisarles o no.

¿Por qué?

-Porque uno siempre se pilla los dedos al tratar con los polis.

¿Cómo que polis?

¿Qué tono es ese? A mí no me hable así.

¡A mí no me llame poli! ¡Vamos, Mimi!

¡¿Cómo se atreve?! Mimi, tranquilo, hombre.

-Señor... Basta ya, hombre.

Señor Ajena, ¿usted cómo se explica que la bolsa ya no esté?

-Comisario, o el agua o la tierra lo han arrastrado hacia abajo...

o si no alguien ha venido a buscarlo.

Ya...

Está bien, venga, vámonos.

Gracias. -Encantado, comisario.

Por favor.

-¡Comisa...! ¡Aaaah!

¡Comisario, he resbalado, señor!

Catarella, ya lo he visto.

¡Comisario! (HARTO) ¿Qué?

-¡Comisario, lo he encontrado, lo he encontrado!

¿El qué? -El muerto, señor comisario.

Ah... Bien, Catarella.

Fazio ocúpate de esto.

Yo me voy.

¿Cómo que te vas? Habrá que investigar un poco, ¿no?

Mimi, usa el cerebro, si el muerto fuera fresco yo serviría de algo,

pero vete a saber cómo y cuándo lo mataron,

¿qué quieres que haga?

Llama al forense, al juez y a la científica.

Tardarán dos horas en llegar. ¿Qué quieres que haga?

No lo entiendo. ¿Y por qué has dicho a Catarella

que era imprescindible que yo viniera?

Porque pensaba que... No, no, no,

yo te lo diré, porque querías tocarme las pelotas.

Querías que estuviera enfangándome.

Nos teníamos que enfangar solo Fazio y yo, ¿no?

No contesto porque soy un caballero.

Eh, ¿sabes qué? Vete a tomar por culo.

Llaman al timbre.

Vaya, justo ahora, qué oportuno.

¿Quién es?

Soy Fazio, comisario. Ah, Fazio...

Pasa, pasa. Comisario, disculpe el retraso.

Es que me he duchado y cambiado. Tranquilo, ¿has comido?

No, gracias, coma usted. ¿Seguro?

Sí. ¿Y bien?

¿Habéis encontrado la bolsa? ¿Quiere saber algo, comisario?

¿Qué? Cuando hemos vuelto allí

otra vez diluviaba.

Con el juez, la científica, Pasquano...

donde Catarella había visto la bolsa ya no estaba.

Oye, menudo es este muerto, ¿y dónde estaba?

El barro lo había arrastrado diez metros más abajo,

la bolsa se había abierto y habían salido trozos.

¿Trozos de qué? Antes de meter el muerto dentro

lo cortaron en pedazos.

En muchos pedazos.

¿Le cortaron la cabeza? La cabeza también.

¿Y tú has visto la cabeza?

Sí, comisario, la he visto.

Pero no se intuía nada, no tenía cara.

Se la habían borrado a golpes de martillo

o de mazo o de algo parecido.

No querían que se le reconociera. Es muy probable.

También el índice de la mano derecha se lo habían cortado

y le quemaron las yemas de los dedos.

¿Y sabes qué significa eso?

Creo que sí. El muerto seguramente estaría fichado,

alguien con antecedentes que pudiera ser identificado.

¿Pasquano ha logrado saber cuándo le mataron?

Por lo menos hace dos meses, nos lo confirmará con la autopsia.

¿Cuándo la harán? Mañana por la mañana.

¿No come más? No, qué va.

De segundo tenía estofado.

-Comisario, anoche a las dos

a mi esposa le empezaron las contracciones.

La llevé en coche al hospital de Montelusa,

a la entrada de Vigata he visto a una mujer

que caminaba delante de mí, me daba la espalda.

En ese preciso instante llegó un coche a toda velocidad,

me adelantó casi tocándome y se tambaleó unos segundos.

Luego se dirigió hacia la mujer, ella debió darse cuenta del peligro,

seguro que oyó el ruido del motor

porque dio un salto y se tiró en la cuneta.

El coche se detuvo unos segundos y se fue quemando rueda.

En conclusión, no la atropelló.

-No, la mujer logró zafarse,

y yo me detuve, le pregunté si estaba herida y me dijo que no.

Me ofrecí a llevarla al pueblo, me dijo dónde dejarla y se bajó.

Me rogó que no dijera nada a nadie de lo sucedido.

Me dio a entender que había tenido una cita amorosa, vaya.

¿Qué edad debía tener?

-Unos 30 años, comisario.

Alta, guapa, un poco alterada, pero guapa,

comisario, unos ojos como dos luceros.

Los labios rojo Ferrari, un parachoques, una carrocería...

¿Vio el número de la matrícula? -Sí...

pero se me olvidó.

Solo recuerdo que comenzaba por AX.

¿Y cómo fue todo?

-¿Con la mujer? No, con la esposa.

-No le entiendo, comisario.

¿Ya ha sido padre o no?

-Ah, claro, un varón de 4 kg. Enhorabuena.

-Gracias.

¿Tú qué opinas?

Comisario, ¿qué podemos hacer si un conductor borracho

asusta a una chica haciéndola creer que la va a atropellar?

¿Crees que fue solo una broma?

¿Usted no lo cree?

¿Y fue un intento de asesinato?

¿Delante de testigos? Giacchetti estaba detrás de él.

¿Y qué hubiera podido contar Giacchetti si la hubieran matado?

Nos hubiera podido dar la matrícula.

¿Y si era un coche robado?

¿Debo investigarlo? Sí.

Pero sin perder mucho tiempo, como dices podría ser una tontería.

-Ah... Buenos días, doctor.

-Buenos días.

Vaya, vaya...

Ah, veo que ya se ha servido.

No, no. -¿Ah, no?

Me lo había parecido.

Pero vamos, siéntese. Gracias.

-Un vinito.

(CON LA BOCA LLENA) El relleno de ricotta es increíble.

A mí me gustan a veces con pasas y otras sin.

-Ajá. No, así son perfectos.

¿Qué hace, le pone almendras? -Pues claro.

Sí, el secreto es ese. (RÍE) -¿Qué serían sin almendras?

Y el barquillo es maravilloso.

Sí, ahora los hacen de otro modo y no son tan buenos como antes...

-No, con caña. Con la caña. ¡Muy bien! Claro, claro.

(DEGUSTAN AMBOS)

¿Qué me cuenta, doctor? -¿Sobre qué?

Del muerto de la bolsa. -Ah, ese.

Pues ha sido un asunto largo y laborioso.

Primero he tenido que montar el puzle.

¿En qué sentido? -He tenido que recomponer el cuerpo.

Lo descuartizaron, ¿no lo sabía? Sí, ¿en cuántos trozos?

-Muchos, no escatimaron esfuerzos en el despiece.

Primero lo mataron y luego... Por cierto, ¿cómo lo mataron?

-Con un solo disparo de arma de fuego en la nuca.

Ah, ¿y cuánto sucedió? -Hará un par de meses.

Como le decía le decapitaron, le cortaron las manos

y las piernas a la altura de la ingle.

Y también le cortaron el brazo y el antebrazo derechos,

pero dejaron intacto el antebrazo izquierdo,

¿no le parece extraño?

¿Y ha encontrado algo que pueda servir para identificarle?

-Ah, sí, le he encontrado en el estómago un puente.

¿Un puente, qué puente?

(RÍE) -Montalbano, el puente de Brooklyn.

Me refiero a los dientes.

Ah... -El desconocido quizá mientras comía

se le cayó el puente y sin darse cuenta se lo tragó.

Se lo he enviado inmediatamente a la científica.

Ay, tardarán por lo menos un mes en decirnos algo.

-Pues sí.

Montalbano, ¿otro cannolo?

No, gracias.

(RIENDO) Además se han acabado.

¿Diga? Salvo, ¿te has dormido en la butaca

como siempre? No, Livia, no.

Estaba tomando un aperitivo en la terraza.

Tengo que decirte algo, esta mañana antes de ir a trabajar he recibido

una larguísima llamada de Beba y está enfadada contigo.

¿Beba enfadada conmigo, por qué? Dice que tratas fatal a Mimi.

¿Yo? ¿Y qué le explica el subcomisario Augello a Beba?

¿No es verdad?

En absoluto, bueno, últimamente hemos tenido alguna discusión,

pero porque él está muy nervioso, pero de ahí a tratarle mal...

Vamos, es él quien está intratable.

¿Y tú no sabes el motivo de este nerviosismo?

Livia, no, ¿qué voy a saber?

¿Olvidas que este mes le has hecho hacer muchas vigilancias nocturnas?

Prácticamente una noche sí y una noche no.

Salvo, ¡Salvo!

Eh... ¿No dices nada?

¿Qué quieres que te diga, Livia?

Pues sigo yo. El otro día Mimi llegó a casa hecho polvo

después pasar el día bajo la lluvia

para recuperar un cadáver en una bolsa.

¿Es verdad o no? Eso es cierto.

Y tú por la noche le llamaste

y le obligaste a pasar la noche fuera,

¿no te parece que eres un poco sádico?

¿Salvo?

Eh... Sí, Livia. No...

No es sadismo, es que... Dime.

En este momento estamos realizando investigaciones muy complejas,

muy difíciles y no tengo muchos hombres de confianza.

Eso es, y por eso...

Pero le prometo a Beba que...

pronto llegará personal nuevo y dejaré de explotar a Mimi, ¿vale?

¿Me lo prometes, Salvo? Te lo prometo.

Cuento con ello, ¿eh? Adiós.

Adiós. No te preocupes, adiós.

Adiós.

¿Y bien?

No, nada...

Solo quiero saber cuáles son tus intenciones.

¿En qué sentido?

Hablo del muerto de la bolsa, lo sabes muy bien.

Hablemos claro, así no habrá ni equívocos, ni malentendidos.

¿Te vas a encargar tú o puedo encargarme yo?

Perdona, Mimi, ¿quién es el responsable de esta comisaría?

Bueno, si nos ponemos así no tenemos nada que decirnos.

La investigación es toda para ti. Pero ¿se puede saber qué te pasa?

¿Es que no te he dejado espacio? ¿De qué te quejas?

Sí, mucho, ¿para investigar qué?

Solo gilipolleces, el asalto al supermercado,

el atraco a la oficina de correos,

ese es mi espacio. ¿Y el asesinato del Dr. Cali?

¿Eso es un caso interesante? Sí.

Casi nos encontramos a la Sra. Cali con la pistola en la mano,

¿eso es una investigación?

Este del muerto en la bolsa es uno de esos casos

que te devuelven el amor por este trabajo.

¿Y bien? Que no quiero que me des el caso

y luego decidas quedártelo tú.

Las cosas claras, Salvo.

No me gusta cómo me hablas,

¿me puedes explicar qué te pasa?

Adiós, Salvo.

Pues hala, adiós.

Tocan a la puerta.

Adelante.

Pasa, pasa.

¿Ha hablado con el Dr. Pasquano?

Sí. ¿Y qué le ha dicho?

Que antes de descuartizar el cadáver

le pegaron un tiro en la cabeza. ¿En la cabeza?

¿Esto quiere decir...? Que fue una ejecución.

Esa es la firma de la mafia.

El procedimiento habitual, le ataron de pies y manos,

le arrodillaron y le dispararon a la cabeza. ¡Cabrones!

Exacto. Las preguntas son las mismas, ¿quién era ese hombre,

por qué le mataron, por qué querían que quedara irreconocible,

por qué lo cortaron en pedazos?

Quizá lo trocearon para facilitar el transporte.

¿Y tenía que ser en tantos pedazos? No, eso es verdad.

No entiendo por qué lo enterraron allí con tan poca tierra.

Con un poco de lluvia la bolsa ha salido a la superficie.

Yo creo que quien lo hizo quería que saliera al cabo de un tiempo.

Sí, ¿pero qué sentido tiene? No lo sé.

Por cierto, ¿qué sabes de la mujer de la que nos habló Giacchetti?

Se llama Dolores Alfano, 31 años,

casada, no tiene hijos y vive aquí en Vigata.

¿Dolores, es extranjera?

Sí, española, o quizás sudamericana.

Alfano la conoció en el extranjero cuando ella tenía 21 años,

se liaron y se casaron. ¿Y del marido qué dices?

Es capitán de barco.

Ahora está embarcado como segundo oficial

de un carguero, lleva dos meses fuera.

Por lo que me han dicho vuelve como mucho dos veces al año.

Llanto contenido.

Buenos días, Catarella.

-Buenos días, señor.

Buenos días.

(LLORA)

Catarella, ven un momento, por favor.

-Enseguida, comisario. Gracias.

Tocan a la puerta.

Adelante.

Pasa, pasa.

-Diga, comisario.

Siéntate, Catarella.

-¿Puedo? Por favor.

¿Tienes fiebre? -No, señor.

¿No? -No.

¿Y entonces qué pasa, has llorado?

-Un poquitín.

Nada...

¿Por qué?

-Por nada, por...

Comisario, nada... un poquitín de nada.

Por nada. -Sí, eso es.

¿Augello está en el despacho?

-Sí, y el inspector Fazio también.

Avisa a Fazio, por favor.

Comisario. ¿Sí?

Quiero comentarle un par de cosas. Un momento, quiero saber algo.

¿Por qué estaba llorando Catarella?

¿Se lo ha preguntado? Sí, pero no me ha contestado.

¿Y por qué me lo pregunta a mí?

¿Qué pasa en esta comisaría, por qué hay tan mal rollo?

No lo entiendo.

Perdona.

No, perdone, comisario, yo le he provocado.

Últimamente la comisaría es un lugar insoportable.

Ya está.

¿Augello? Ya se ha dado cuenta.

Yo... no sé qué le pasa.

De verdad que no lo sé.

Está muy cambiado, siempre nervioso, ofuscado,

se enfada por todo, riñe a todo el mundo, insulta...

El otro día el agente Spada quería llamar al sindicato.

Conseguí disuadirle, le dije que no era plan,

pero esto no puede seguir así.

¿Y por qué no me lo habías dicho? Porque, porque...

aquí a nadie le gusta hacer de chivato.

¿Y con Catarella qué ha pasado? Nada.

No ha pasado una llamada a Augello porque pensaba que no estaba.

Total, la tía ha vuelto a llamar. ¿La tía, era una mujer?

Sí, una mujer. ¿Y luego?

Luego, cuando Augello ha salido de su despacho

iba hecho una furia, gritaba,

ha cogido a Catarella por la pechera, comisario...

y le ha dicho que por qué coño no le había pasado la llamada.

No contento con eso le ha reñido e insultado delante de todos.

El pobre Catarella, se ha puesto a llorar.

Pues conmigo no lo ha hecho nunca.

¿Qué quiere que le diga? Cuando usted está aquí se controla.

Bueno, dime lo que me querías comentar.

Cuando le hablé de Dolores Alfano

me olvidé de algo importante que me dijo un viejo comerciante.

Resulta que Giovanni Alfano, el marido de Dolores

es el hijo de Filippo Alfano.

¿Y bien?

Pues que Filippo Alfano era un pez gordo de la familia Sinagra.

Vaya...

De repente el tal Filippo Alfano desapareció

para reaparecer en Colombia,

con su esposa y su hijo Giovanni que debía tener unos 15 años.

Todos creían que estaba allí

para llevar los asuntos de los Sinagra en Bogotá,

pero al cabo de poco tiempo le pegaron un tiro,

no se sabe quién ni por qué.

Ya está.

Bueno...

Salud.

-¿Hablamos ahora o mejor después?

¿De qué?

-Salvo, no finjas conmigo, solo me llamas cuando necesitas algo.

Tienes razón, te pido perdón.

-Oh, no te disculpes, eres así.

Y también me gustas mucho por eso.

(RÍEN AMBOS)

Bueno...

Sabes que Mimi está casado.

-Claro, con Beba, y también sé

que tienen un hijo que se llama Salvo, como tú.

Exacto.

Pues tengo motivos para pensar que Mimi tiene una amante.

¿Qué, no dices nada?

-Pero Salvo, sabiendo cómo es Mimi era bastante previsible.

Pero... -¿Qué pasa, eso te escandaliza?

Es normalísimo, ¿por qué te preocupas tanto?

Déjale en paz y todo terminará por si solo.

No puedo. No puedo porque...

Mimi le dice a Beba

que yo le utilizo siempre para investigaciones nocturnas.

Entonces Beba se lo cuenta a Livia y Livia me lo cuenta a mí,

y si sigue así pronto Beba me llamará directamente

y entonces ya no podré cubrir a Mimi y...

está nervioso, nervioso...

Se pelea con todos, el otro día hasta hizo llorar a Catarella.

-Pues o esta relación lo destroza porque ama a Beba y se siente mal,

o se está enamorando de verdad de esa mujer.

Ya... -¿Qué vas a hacer?

De momento comamos el pescado que se enfría.

(RÍE) -Sí.

¿Sirvo yo? -Sí.

No me gusta lo que me pide,

pero sobre todo no me gusta el tono de esta carta.

-¿En qué?

Ya te he dicho que Mimi está insoportable ahora,

pero el tono de esta carta es distinto, él...

explica sus razones

y luego pide ayuda.

Mimi no utilizaría nunca una palabra como esta así...

porque sí.

-¿Qué le vas a contestar? No lo sé,

necesito tiempo, encontrar una solución.

-¿Y yo cómo te puedo ayudar?

Bien, tú deberías intentar descubrir si Mimi tiene una amante

y quién es esa mujer, deberías seguirle.

Mañana seguro que sale,

ya le ha dicho a Beba que tiene vigilancia nocturna,

que obviamente es falsa. ¿Sabes dónde vive?

-Sí. ¿Y luego qué?

Pues luego nada, luego me llamas, a cualquier hora.

(RÍE)

-Debería estar celosa. ¿Por qué?

-¿Quién sabe si también te preocuparías tantísimo por mí?

(RIENDO) Bueno, tú no eres mi subcomisario.

(RÍE)

Adiós.

(ESCRIBE) "Apreciado Mimi, he leído con mucha atención tu carta,

no me ha sorprendido considerando tu actitud las últimas semanas.

Entiendo en parte los motivos que te llevaron a escribirla,

por ello me hubiera gustado ayudarte.

¿Pero no te parece que pedirme autonomía de investigación

precisamente en el caso del muerto del barrizal es un error?

Sabes que te considero un investigador hábil e inteligente,

pero el asunto del barrizal es un caso en el que incluso

un policía más brillante que tú y yo juntos se podría estrellar.

Si dudo en asignártelo es precisamente por ser tu amigo,

un fracaso tuyo conllevaría un sinfín de complicaciones

y no solo en nuestra relación personal, piénsalo.

Si insistes déjame unos días de tiempo para decidir.

Te abrazo con el afecto de siempre, Salvo".

(DESPECTIVO) -Mirad al Mesías,

¿el rey de los judíos?

-Decías que eras Dios y en cambio eres un loco.

Risas burlonas.

(CATARELLA) He derramado la sangre de un inocente.

Por 30 monedas he traicionado a un justo.

¡Soy un vendido, un Caín, un renegado!

Y lo seré por los siglos de los siglos.

Aplausos.

-A sus enemigos lo entregó Judas,

con un beso lleno de traición,

tentando por Satanás y por el vil dinero.

El juicio abandonó a Judas Iscariote,

que errante vaga por campos y valles

corroído por la culpa y la vergüenza.

Inquieto irrumpe Judas en el Sanedrín.

Golpes de tambores.

-¡Malditos! ¡Malditos seáis!

¡Por 30 monedas he traicionado a un justo,

he derramado la sangre de un inocente!

¡Vuestras promesas me han corrompido

y eternamente cargaré con la traición!

-¿Y qué nos importa?

Es asunto tuyo.

-Tomad...

coged vuestro fútil dinero,

el precio del terrible delito que ahora voy a pagar.

¡Qué bien lo ha hecho! ¡Fantástico!

-¡Quieto!

Este dinero está manchado de sangre.

No podemos ponerlo en el tesoro del templo,

comprad con él el campo del alfarero

para dar sepultura a los forasteros.

-¿Diga? Hola.

-¿Sí? Quería hablar con una persona.

-¿Qué desea? Soy el comisario Montalbano,

quisiera hablar con el Dr. Pasquano, por favor.

-Veré si puede ponerse. Gracias.

-No, no se puede poner, está jugando al póker,

no quiere que se le moleste. ¿Ah, sí?

Escuche, dígale que si no se pone inmediatamente al aparato

voy a ir con toda la banda de la policía

y le tocaremos "Aída" entera, con la marcha triunfal incluida.

-Entiendo, se lo digo enseguida. Gracias.

-¿Un caballero no puede vivir tranquilo sin que aparezca usted

continuamente a tocar las pelotas?

Montalbano, ¿qué necesidad tiene de joderme a mí?

¡¿Qué coño quiere?!

Buenos días, doctor, ¿ya se ha desahogado?

-Todavía no, ¡maldito pesado tocahuevos!

¿Puedo hablar?

-Sí, pero luego desaparezca de la faz de la Tierra

porque si le encuentro le haré la autopsia sin anestesia.

Oiga, doctor, necesitaría saber exactamente

en cuántos pedazos cortaron al muerto del barrizal.

-Ya no me acuerdo. Vamos, doctor, no me joda.

-Espere que lo cuento.

Los dedos de las manos y de los pies son 20,

luego las piernas, las orejas, en total 29.

-Espere, 30 pedazos. ¿30, seguro que 30?

Por eso no le cortaron el brazo, porque serían 31 pedazos,

tenían que ser 30, como las monedas de Judas. (RÍE)

-¿Qué gilipollez dice, Montalbano, se encuentra bien?

Muy bien, luego se lo cuento, ahora le agradezco su amable cordialidad,

gracias.

-Y, Montalbano, no me llame en un par de años.

-¡Comisario, comisario! ¡Catarella!

¡Muy bien! -Señor, qué alegría verle.

Muy bien, Catarella, un pedazo de actor!

-¿Ha visto? Es la agrupación gramática.

Deja la policía y métete a actor. -No, no, no.

Juro por la bandera que puedo hacer las dos cosas.

una y otra. No debes dejar la interpretación,

tienes talento, tienes mucho talento, Catarella.

-Señor, es un gran halago... ¿Qué dices? De verdad.

que... qué grandeza, qué potencia en la voz,

que... -Es el teatro dramático, señor.

Se nota, yo no me lo esperaba,

parecías ese actor, ese calvo, ¿cómo se llama...?

(LEE) "Judas el traidor, al ver que le habían condenado

devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes

y a los ancianos diciéndoles:

'He pecado acusando a un inocente'.

Ellos le contestaron:

'¿Y qué nos importa, eso es cosa tuya?'".

Me salto un trozo. "Los sacerdotes recogieron el dinero y dijeron:

'Este dinero está manchado de sangre,

no podemos ponerlo en el templo',

y acordaron comprar con él un terreno llamado

el campo del alfarero,

y destinarlo a cementerio para forasteros". ¿Lo entiendes?

La verdad es que no, comisario.

¿Recuerdas lo que dijo Ajena, el propietario del barrizal?

Él vende la arcilla a los que hacen vasijas y botijos.

El barrizal es el campo del alfarero.

¿Y qué?

Pues que debemos pensar en dos elementos.

El campo del alfarero y las 30 monedas.

Porque cortaron el cuerpo en 30 pedazos.

Exacto, el tiro en la nuca nos hizo pensar en la mafia,

pero ahora mismo tenemos un elemento nuevo,

que quien lo ha encargado o lo ha llevado a cabo,

sigue las reglas de la vieja mafia. ¿Qué hacía la vieja mafia?

Hablaba con símbolos.

Cuando alguien asesinado aparecía con piedras en la boca

significaba que había hablado demasiado,

si un muerto tenía un zapato en el pecho

significaba que quería escapar. En este caso el mensaje es claro,

murió por traidor, igual que Judas. Exacto.

Así que para nosotros el caso está cerrado.

¿Por qué? Porque si el muerto era un mafioso

es competencia de antimafia.

¿Por qué vamos a pasarles un caso como este?

No te preocupes, sé lo que hago, ve a descansar.

Sí, comisario, pero perdone... Ocúpate de tus asuntos

y confía en mí. Venga, vamos.

-Gracias.

Bien. Mimi ha salido de casa a las diez.

Sí.

-Por un momento pensé que estaba viniendo a verte.

¿Por qué?

-Porque venía en dirección a Marinella,

Pero luego en cierto punto ha frenado

y se ha detenido ante la verja de un chalet.

Ha bajado...

la ha abierto y ha entrado.

En ese momento yo estaba muy cerca de él.

¿Y qué has hecho?

-He continuado.

¿Le has adelantado?

-Sí, pero él se ha girado.

Ay...

-No puede haberme reconocido,

solo hace una semana que tengo el Micra

y llevaba unas gafas de sol enormes

y un sombrero que parecía Greta Garbo.

Habría que verte.

(RÍE)

-Después ha retrocedido con el motor apagado.

En el chalet las luces estaban encendidas.

Él ha abierto con llave

y en la puerta ha aparecido una mujer que le estaba esperando.

¿La has visto bien? -No, estaba demasiado lejos.

¿Lo he hecho bien?

(RÍE) Lo has hecho muy bien.

Gracias.

-Disculpe, disculpe...

¿Está buscando a alguien? Sí, buenos días.

-Buenos días... Eh...

Buscaba al señor Casanova, creo que vive aquí.

-No, aquí no vive ningún señor Casanova.

¿Ah, no? -No.

¿Entonces de quién es el chalet? -Del señor Pecorini,

pero no viene nunca, por eso lo que hace es alquilarlo.

Ah, entiendo, ¿y el señor Pecorini dónde está?

-En Catania, el señor Pecorini ha abierto en Picaniello,

acaba de abrir una carnicería que es una maravilla.

Ya. Gracias, que tenga buen día. -Igualmente.

Adiós. -Adiós.

Comisario... Pasa, pasa.

He acertado. ¿Sí?

He llamado a las inmobiliarias de Vigata,

y al final he encontrado la que buscaba.

El chalet de Pecorini lo lleva la agencia "Bella Casa".

¿Y qué has descubierto? Pecorini ronda los 40,

es de Vigata y carnicero de profesión.

Hasta hace dos años vivía aquí, luego se mudó a Catania

donde ha abierto una carnicería. ¿Ahora quién alquila el chalet?

Nadie, está libre.

Así que libre...

¿Qué te pasa, Catarella? -Una mujer le reclama.

¿A mí, dónde?

-En la sala de espera, dice que se llama Dolorosa.

¿Dolorosa, señor? ¡Si es de las que alegran la vista!

Quiere hablar con usted personalmente.

Pues hazla pasar. -Señor, qué mujer,

qué pedazo de hembra, faltan ojos para mirarla,

¡ya le digo! Catarella, hazla pasar.

-Por supuesto, señor.

Señorita Dolorosa, pase.

-Gracias.

Buenas tardes.

Me llamo Dolores Alfano.

Pero Alfano no es mi apellido, es el de Giovanni, mi marido.

El mío es Gutiérrez. Ah, española.

-No, soy colombiana.

Pero ya hace tiempo que vivo en Vigata.

Ah...

Usted dirá.

-Verá, resulta que mi marido embarcó en un carguero,

es segundo oficial. ¿Y qué sucedió?

-Pues que al cabo de 20 días no me había escrito ni llamado.

Me preocupé y le llamé yo,

Me dijo que estaba bien de salud y que tenía mucho trabajo.

Y luego, hace unos días, me llegó una postal.

Es esta.

Ah, bien, esto la habrá tranquilizado.

-No. ¿No?

No me han tranquilizado, porque...

creo que no es él quién la ha escrito.

No sé, la letra, la firma, son...

son distintas, fíjese.

Compárelas con las del año pasado.

O con esta.

Además...

la postal me ha hecho pensar en la llamada,

su voz era distinta.

Yo en ese momento pensé que era cosa del móvil, pero...

ahora ya no estoy tan segura.

¿Qué tengo que hacer?

Bueno, no lo sé.

Efectivamente la letra de esta postal

es distinta a la de esta otra.

¿Ha intentado volverle a llamar?

-Sí, claro.

Le he llamado varias veces, pero no me ha contestado.

Le he estado llamando antes de venir, pero...

no me coge el móvil, no contesta nadie.

Bueno, entiendo su preocupación, pero...

-¿Ustedes no pueden hacer nada?

No, es que ni siquiera puede denunciar su desaparición.

Además, ¿cómo sabemos que las cosas que las cosas no fueron de...

otra manera?

-¿De qué otra manera?

Bueno, es solo una suposición, ¿eh?

Pero quizás su marido no embarcó porque, conoció a alguien...

No sé si me explico, a alguna persona...

-No.

Comisario, mi marido me ama, de eso estoy completamente segura.

Le enseñaré algo.

Me la envió hace cuatro meses, léala.

(CARRASPEA)

Eh...

Yo solo puedo darle un consejo...

No sé, ¿sabe el nombre del buque donde embarcó su marido?

-Sí, claro, se llama Ruy Barbosa.

Podría ponerse en contacto con el armador del barco y...

-Sí, el armador es Stevenson and Guerra,

tiene un delegado en Nápoles que se llama Pasquale Camera.

Sí, yo...

creo que tengo apuntado el número.

Aquí está. No, no me lo dé a mí,

tiene que llamar usted, yo sin una denuncia no puedo.

-No, comisario... Pero...

-Por favor, ayúdeme,

no sé cómo resolver todo este asunto.

Eh... -Por favor...

(SUSPIRA) Está bien...

-Cuento con usted.

Comisario, he hablado con Musante, de antimafia.

¿Y qué te ha dicho? Una cosa rara.

Recibieron un aviso que luego resultó ser una pista falsa.

Hace dos meses llegó una carta anónima

a sus oficinas. Vaya novedad.

Esta carta era especial, parecía que esta vez iba en serio.

Decía que don Balduccio ordenó eliminar a alguien.

Es un anciano, hace tiempo que dejó los asuntos de la familia.

No sé, en la carta pone eso, que intervino

porque se había sentido ofendido personalmente.

¿Y quién era esa persona que le ofendió

y por lo cual mandó que mataran? No, la carta no lo explica,

solo pone que era un mensajero

que en lugar de entregar la mercancía

la había vendido por su cuenta.

¿Y a qué conclusión llegó antimafia?

Se pudieron a investigar, descubrieron que Balduccio

estaba en coma en una clínica de Palermo,

por lo que se convencieron de que así no podía ordenar

el asesinato de nadie y cómo no tenían

ni siquiera el cadáver del mensajero...

¿Entonces? Pues...

llegaron a la conclusión de que les había tomado el pelo.

O alguien quería fastidiar a Balduccio sin saber lo del coma.

Vamos, sube.

Campanadas.

-O sea que mi marido no embarcó en el Ruy Barbosa.

Al parecer no.

-No es una broma, ¿verdad?

No, señora.

-¿Entonces qué le ha pasado?

La hipótesis más probable es que se trate

de una desaparición voluntaria.

-¿Pero por qué?

El señor Camera nos ha dicho

que su marido antes de embarcar le hizo llegar una nota.

Había encontrado un trabajo mejor.

-Sí, pero podría ser falsa, como la postal del otro día.

Sí, podría ser, por eso quiero ver esa nota.

Pero para eso necesito que presente

una denuncia formal de desaparición.

-Claro, lo que usted diga, ¿debo ir a comisaría?

No, no hace falta, Fazio la redactará aquí mismo.

Tengo que hacerle algunas preguntas, señora.

-Venga, siéntese a mi lado.

Venga, venga.

(CARRASPEA)

¿Aquí? -Sí, cerca.

Señora...

De la carta que me hizo leer se deduce

que la relación es, ¿cómo le diría?

Muy intensa.

-Sí, mucho.

Bien...

¿Y las últimas veces que su marido estuvo en casa...

se comportó diferente?

Quiero decir, ¿había cambiado algo?

-Sí,

Giovanni había cambiado.

Sí, pero no cómo usted piensa. ¿No?

-No.

Bueno, Giovanni últimamente estaba...

estaba más...

hambriento.

No se saciaba nunca.

Terminábamos de comer y casi no daba tiempo de llegar a la habitación

y luego...

me pedía cosas que...

no me había pedido antes.

¿Entonces usted excluye...

que su marido haya podido huir con otra mujer?

-Sí, por completo. Ajá.

Bueno, está bien, zanjemos este tema.

¿Tenía enemigos?

-No, él nunca me habló de enemigos,

alguna discusión con otros oficiales o...

con alguien de la tripulación, pero nada importante.

¿Y aquí en Vigata?

-En Vigata ya no tenía demasiados amigos.

De muy joven se había ido con sus padres a vivir a Colombia,

estaba más en el extranjero.

¿Tiene los nombres y direcciones de esos amigos de Vigata?

-Por supuesto, sí.

Fazio, luego los anotamos.

¿Cuándo hubiera tenido que embarcar su marido?

-El cuatro de septiembre Gioia Tauro.

Salimos juntos en coche el día antes.

Bien, ¿y por qué fueron juntos?

-Para estar juntos hasta el último momento.

Habíamos alquilado un pequeño apartamento.

¿Y para qué?

-Bueno, Giovanni tenía poco tiempo para venir a verme a Vigata,

así que yo me iba para allí, estábamos dos o tres días juntos

hasta que zarpaba de nuevo.

Ya. ¿Y su marido recibió esa noche alguna llamada?

-No, ninguna llamada, no. ¿Y a la mañana siguiente?

-No, Giovanni salió a las ocho de la mañana

y yo me quedé allí, ordené un poco el apartamento

y luego volví a Vigata.

¿Y desde ese día ha vuelto al apartamento de Gioia Tauro?

-No, ¿qué iba a hacer allí sola?

Claro. O sea que el apartamento quedó como lo dejó usted ese día.

-Sí, sí. Ya.

¿Nos dará la dirección y las llaves?

-De acuerdo.

Estas son las últimas fotos que hice con mi marido.

(RÍE) Mire, en esta Giovanni quedó muy bien.

Disculpe, ¿quién es este?

-Ya se lo he dicho, fuimos a ver a este medio pariente de mi marido,

se llama don Balduccio Sinagra.

Mire, le dejo en compañía de Fazio que le tramitará la denuncia,

no olvides tomar nota

de las direcciones de los amigos del marido en Vigata.

Sí, señor.

Hasta pronto, señora. -Hasta pronto.

Comisario... ¿Sí?

(MEDIO LLOROSA) Comisario, por favor,

se lo ruego, ayúdeme a encontrarle.

No puedo estar sin él.

Por favor, haga algo... Eh...

Tranquilícese, señora, haremos todo lo posible, ¿de acuerdo?

-De acuerdo.

Suena un teléfono.

Sí, diga. -Buenos días, Montalbano.

Soy Macannuco. Ah, Macannuco, ¿qué hay?

-He hecho lo que me pediste.

He entrado en el piso de la calle Gerace.

¿Y bien?

-Antes debo pedirte algo,

¿puedes enviarme en una hora la orden judicial de registro?

¿En una hora? Lo intentaré.

-Hazlo rápido, por favor.

¿Has ido tú personalmente?

-Sí, en persona, como me has pedido. Sí.

-Y también he echado un vistazo por ahí.

Encima del armario del salón había una caja de zapatos.

Estaba vacía, pero dentro había restos de un polvito.

¿Me vas a decir de qué era? -Sin lugar a dudas. Era cocaína.

¿Y las fotos? -Ahora te estoy mandando

las de las habitaciones. Está bien.

Macannuco, muchas gracias, ya hablaremos.

-Hasta luego, y no olvides la copia de la orden.

No, tranquilo, hasta luego, adiós. -Adiós, Salvo.

-No lo entiendo.

Alguien entró después.

No puede ser, yo lo dejé todo ordenado.

¿Esos son los pantalones de su marido?

-Sí.

Son los que llevaba antes de embarcar.

O sea que su marido esperó a que usted dejara el apartamento

y volvió con otra persona.

-¿Para hacer qué?

Es muy raro.

A él no le gusta la cerveza.

Yo tengo en la nevera porque a veces tomo, pero...

Comisario, dígame una cosa.

¿Por qué motivo Giovanni volvió al apartamento?

¿Y con quién iba?

Quizás debía verse con alguien y no quería que le vieran por ahí

ya que oficialmente había embarcado.

-Discúlpenme.

Una última pregunta, ¿cómo conoció a su marido?

-En la consulta de mi padre, la enfermera se ausentó unos días

y me pidió que la sustituyera.

¿Su padre es médico?

-Era dentista.

Ah...

¿Y qué le había hecho a su marido?

-Es que tuvo un accidente de moto

y se rompió dos dientes, mi padre le colocó un puente.

Claro.

Comisario. ¿Sí?

¿Está usted seguro?

¿El muerto del barrizal es Alfano?

Yo diría que sí. ¿Por qué se lo cargaron,

tiene alguna idea? Sí.

¿Don Balduccio? ¿Tú qué crees?

¿Sabes qué me ha dicho Macannuco? No.

Que Giovanni a pesar de todos los controles que debía pasar

traficaba con droga. Es imposible.

Es posible, y esto para don Balduccio era una gran ofensa.

Giovanni era un traidor y se lo cargaron.

Y lo cortan en 30 pedazos como las 30 monedas y lo entierran.

Exacto. Le deja marcharse a Gioia Tauro con Dolores,

le secuestra, le trae de vuelta a Vigata y aquí lo mata.

Y para retrasar la aparición del cadáver dice que ha embarcado.

Exacto. El plan funciona,

aunque luego don Balduccio enferma y termina en el hospital.

Seguramente fue así.

¿Y ahora qué hacemos con la señora?

De momento no le diremos nada, no puede ni reconocer el cadáver,

la señora no nos puede ayudar.

Comisario, los que mandaron el anónimo a antimafia

lo sabían todo. Exacto.

Muy bien, y entonces en el momento oportuno

les dejamos que descubran todo el pastel.

Pero de momento necesito dos días más para pensar. Vámonos.

-Sí. Un momento que le aviso, un momento.

Comisario, es para usted. Sí, voy. Encárgate tú de esto.

Sí.

¿Quién es? -El Sr. Giacchetta.

¿Diga?

-¿Comisario Montalbano? Sí, ¿quién es?

-Soy Fabio Giacchetti, ¿me recuerda?

Ah, sí, sí, ¿cómo están la madre y el niño?

-Muy bien, gracias. Ajá.

-Comisario, no sé si... Bueno, se lo digo.

Le llamo para decirle que he vuelto a ver el coche.

¿Qué coche?

-El que intentó atropellar a la mujer, ¿recuerda?

Ah, sí, sí, ¿cuándo?

-Justo ayer, estaba delante de mí parado en un semáforo

y pude anotar el número de matrícula.

¿Pero está seguro de que se trata del mismo coche?

-¿Cómo quiere que lo esté? A veces estoy seguro y otras no.

Pero lo reconocí porque era igual exactamente que el de la otra noche,

tenía un faro trasero roto, así que anoté la matrícula.

¿Y me podría decir cuál es? -Por supuesto.

La matrícula es AX962TP.

Se la repito, ¿de acuerdo?

AX962TP. -Sí, eso es.

Echad un vistazo por los alrededores

y luego me contáis, y atentos, ¿eh?

Arrancan un coche.

Pasos acercándose.

Buenos días.

Arrancan un coche.

¿Qué significa este descubrimiento?

¿Qué te retumba en la cabeza después de que Giacchetti te diga

que el coche que intentó atropellar a Dolores Alfano de noche

era el comisario, además de amigo, Mimi Augello?

Son dos palabras, complicidad y conspiración.

Mimi Augello y Dolores Alfano han urdido una conspiración

contra mí, porque no cabe duda que son amantes.

Sus encuentros empezaron en septiembre,

poco después de que Giovanni Alfano se fuera para embarcarse.

Ya. (RÍE)

¿Fue él el que empezó o fue ella?

Intentemos entender cómo han ido las cosas.

Después de encontrar el cadáver en el barrizal

Mimi Augello me presiona para que le adjudique el caso,

¿pero por qué, por qué este caso?

¿Por qué sabía que el cadáver del barrizal

era el del marido de su amante?

¿Y si lo sabía quién se lo había dicho?

Dolores.

Y Dolores sabe que su marido ha sido asesinado.

Y...

¿cómo puedo definir el comportamiento de Mimi?

Mimi es víctima del chantaje sexual de Dolores.

Y no sabe o no puede decir no,

Dolores es una mujer muy hermosa

que sabe cómo hacer valer sus argumentos.

Pero solo hay una palabra...

Traición.

Una traición.

Si Mimi se ha metido en esta historia,

si ha caído...

en el campo del alfarero, el maldito campo del alfarero,

el único que le puede sacar soy yo.

Veamos si soy capaz.

Veamos si soy capaz.

Veamos si soy capaz.

-¡Eh!

¿Qué hace con el cubo de la basura?

Buenos días, soy el comisario Montalbano, ¿y usted?

-Esterina Trippodo.

Ah, ¿es la vecina? -Sí.

¿Conoce bien a los señores Alfano?

-¿Se piensa que pierdo el tiempo con todos los comisarios del reino?

Bueno, estamos en una república. -¡Ni hablar!

¡Yo esta república de mierda no la reconozco!

¡Soy monárquica y moriré monárquica!

Además, ¿quiere que le diga la verdad?

¡Ya estoy harta de repetir lo mismo una y otra vez!

Perdone, ¿pero no repetiría lo mismo a un comisario...

monárquico?

No lo puedo decir abiertamente que me juego la carrera,

pero yo soy monárquico.

(RÍE EMOCIONADA) -¡Qué maravilla! (RÍE) ¿Sí?

-Qué alegría más grande. Pues claro.

-¡Vamos, venga!

(RÍE) ¡Viva el rey!

(LOS DOS) -¡Viva el rey!

-Bueno, usted dirá.

Sí. La última vez que los Alfano estuvieron aquí

creo que el cuatro de septiembre, ¿les vio usted?

-No les vi, pero estuvieron aquí,

porque por la noche vi que tenían la luz encendida

y estaba el coche.

A la mañana siguiente, más o menos sobre las once,

yo siempre salgo a esa hora, ya se habían ido.

Ya veo, ¿y notó algo raro?

-Sí, cosas vomitivas.

¿Qué es lo que vio?

-Cuando bajé ellos ya se habían ido,

por eso fui a vaciar el cubo, porque suelo hacerlo yo misma.

¿Y sabe qué había dentro? ¡Una jeringa llena de sangre!

Menos mal que llevaba guantes.

¿Estas cosas se las dijo a mi colega Macannuco?

-Ja, ja, no le dije nada.

(RIENDO) No es de los nuestros como usted.

(RÍE) Sí.

Tocan a la puerta.

Adelante.

¿Se puede? Ah, Fazio, pasa.

¿Hablaste con el amigo de Alfano? Sí, señor.

¿Te ha dicho algo interesante? Sí, creo que sí.

Ajá.

Quien obligó a dejar Vigata a Pecorini

fue el mismo don Balduccio Sinagra en persona.

¿Y por qué?

Porque se empezaba a rumorear sobre una posible relación

entre la señora Alfano y Pecorini.

Y don Balduccio le dijo a Pecorini que era mejor cambiar de aires.

Cuéntame bien toda la historia.

Sí, veamos...

Hace unos dos años Arturo Pecorini, el carnicero,

se enamoró y perdió totalmente la cabeza por Dolores Alfano.

Y no fue discreto, todo lo contrario,

cada mañana le mandaba un ramo de rosas,

le hacía regalos, incluso valiosos,

y enseguida corrió la voz por el pueblo.

¿No sabía que Dolores era la mujer del nuevo protegido de Balduccio?

Lo sabía perfectamente. ¿Está loco?

No, no está loco, es un chulo, un violento,

de los que no se asustan por nada, siempre va de duro.

En fin, un delincuente.

Con 20 años fue arrestado por homicidio,

pero fue absuelto por falta de pruebas.

Más tarde otra absolución por intento de homicidio,

y alguna pelea que otra y varias tonterías más

porque era y sigue siendo un prepotente.

¿Por qué Dolores no fue a la policía?

Bah, Dolores no fue a la policía porque...

a Dolores Alfano el carnicero le gustaba.

Ah...

Don Balduccio se enteró, no aceptaba que un carnicero

dejara como una cornudo a un pariente

que además era alguien a quien él apreciaba mucho.

¿Y qué hizo don Balduccio?

Primero fue a hablar con Dolores,

cuatro días después ella se fue a Colombia a ver a su madre,

que al parecer se encontraba mal. ¿Y Pecorini?

Entendió el mensaje de Balduccio, también ahuecó el ala

y se fue de Vigata.

Y entonces dejaron que Dolores volviera al pueblo,

qué casualidad, ¿me explico?

¿Sabes si Augello está aquí en la comisaría?

Sí.

Pues ve a buscarle y venid los dos. Está bien...

Perdone, ¿puedo preguntarle algo antes?

Porque le doy vueltas desde hace tiempo.

Dime.

¿Cómo sabía que Pecorini tenía una relación con Dolores Alfano?

No lo sabía.

No lo sabía...

¿Y por qué me hizo investigar a Pecorini

antes de que la señora Alfano viniera a comisaría?

No te lo puedo decir, Fazio, aún no.

Ah...

Gracias de todos modos, avisaré al subcomisario Augello.

Pasa, Mimi, siéntate.

Fazio, hazme un favor,

dile a Catarella que no nos moleste bajo ningún concepto.

Sí. Y luego vuelves.

Anda, siéntate.

Siéntate, Fazio.

Veamos...

Desde hace un tiempo en esta comisaría hay mal ambiente.

Mimi, por favor, habla solo cuando yo te lo diga.

Es probable...

que una parte de esta situación sea culpa mía.

Reconozco que he perdido un poco de ese impulso,

de esa energía que antes os llevaba a apoyarme en todo.

Éramos un equipo, éramos un solo hombre.

¿Te he dicho que puedes hablar, no te lo he dicho?

Y ahora tú, Mimi, me dices que necesitas más autonomía,

más espacio.

Me das un ultimátum.

¿Qué pasa, te preparas para la sucesión?

¿Puedo hablar? Solo para contestar a mi pregunta.

No.

Las cosas no son como imaginas. Entonces no hace falta que sigas.

Con mi palabra tendrás suficiente, no necesitas nada por escrito.

Está bien.

¿Qué significa "está bien"?

Significa que ahora el caso es tuyo.

¿Cómo? El del muerto del barrizal.

¿Comisario, quiere decir que se retira?

Exactamente.

Ah, pero con una condición, que hagas lo que hagas,

una detención, una rueda de prensa, un comunicado,

antes me lo tienes que decir.

Claro, faltaría más. Bien.

¿Puedo abrazarte? No, no hace falta,

yo me voy unos días, así que me tendrás que sustituir en todo.

Luego Fazio te contará cómo va la investigación

y se pondrá a tu disposición.

Buen trabajo.

Gracias.

Gracias, Salvo.

Comisario...

no sé por qué toma esa decisión,

y no quiero saberlo,

pero puede usted mandar al garete a toda la comisaría.

Augello no tiene la cabeza en su sitio.

Preferiría no colaborar con él.

No es un cuestión de querer o no querer, es una orden.

A sus órdenes, comisario.

Intenta entenderlo.

Es un caso muy delicado, se trata de la mafia.

Y por eso te pongo al lado de Mimi.

Lo entiendo, pero si el subcomisario Augello

se cabrea yo no lo podré detener. Pues me avisas e intervendré.

Pero usted estará fuera.

No pasará nada estos días, estate tranquilo.

De todas formas tienes mi número. Sí, lo tengo, pero no me sirve,

su móvil está siempre apagado. Bien, lo he entendido.

Lo que tenía que entender lo he entendido.

Con permiso. Muy bien.

Campanadas.

-Gracias, señora, hasta pronto. -Gracias.

-Dígame, ¿qué desea?

Ese es el problema, mi esposa me ha dicho lo que debía comprar

y ya no me acuerdo de nada.

-Típico de los maridos.

Sí, ya se lo digo a mi mujer: "Yo no debo hacer la compra".

(RÍE) Con permiso. -No se preocupe.

¿Hola?

(ALEGRE) Ah, Tanino.

-Comisario, bienvenido, ¿cómo está?

Muy bien, muchas gracias, ¿y usted? -Ay, vamos tirando,

la habitación está lista, le acompaño.

-Con permiso. -Cavaliere, ¿ha cogido algo?

-Una mierda he cogido. (RÍEN LOS DOS)

-Deme eso. Venga, comisario, vamos arriba.

Venga, comisario, siéntese en esa mesa.

No le importa comer con el cavaliere Pitacuda, ¿no?

En absoluto. Soy Salvo Montalbano, mucho gusto.

-Me llamo Liborio Pitacuda y no soy cavaliere, siéntese.

Ah, tengo que advertirle de una cosa,

aunque pueda parecer descortés,

yo cuando hablo no como y por tanto cuando como no hablo.

Bienvenido al club.

-A ver qué maravilla ha preparado Tanino, mira, mira, mira.

-Aquí tienen.

(LOS DOS CON GUSTO) -¡Hum!

-Y otro espagueti con marisco.

Que aproveche, señores. Gracias.

-Gracias, gracias.

(DEGUSTA LOS ESPAGUETIS)

-Con permiso.

Gracias.

-Gracias. -Y el especial lubina al azafrán.

-Estupendo

¿Cree que este maravilloso milagro está destinado a repetirse?

-Se repetirá, tranquilo, se repetirá,

como el milagro de la sangre de San Genaro.

Llevo años viniendo aquí

y jamás me ha defraudado la comida de Tanino.

¿Sabe que un gran restaurante francés

se lo quería llevar a París?

Pero no hubo manera, Tanino dijo: "Yo soy de aquí, y aquí moriré".

Hay tanta mezcla de sabores que me gustaría saber

dónde aprendió a cocinar este hombre.

-Sí, sí. Tanino, ven aquí.

-Dígame, cavaliere. -Cuéntale cómo te hiciste cocinero.

-Bueno, ¿qué le voy a decir, comisario?

Yo hasta hace pocos años cometía pequeños delitos,

entraba y salía de la cárcel.

-Buena presentación. Anda, continua.

-Luego una noche se me apareció la virgen.

¿Está bromeando?

-Es verdad, comisario.

Era preciosa, hermosa, luminosa.

Me cogió de las manos, me miró a los ojos

y me dijo: "Tú vas a ser un gran cocinero".

¿Pero cómo es posible?

-¿No sabía la historia de la virgen? No.

Pues cuando ha visto la lubina ha dicho la palabra exacta, milagro.

Gracias, Tanino, ya puedes irte.

-Siempre a su disposición.

Les retiro los platos. Gracias.

-¿Y qué le trae por aquí, comisario?

Necesito estar un tiempo solo.

-Le entiendo. Yo también una vez al año me escapo aquí.

En Trapani vivo con mi mujer, cuatro hijas y ocho nietos,

aquí me relajo, me depuro, navego por las aguas de la soledad.

Para mí esto es una clínica donde me desintoxico

de un exceso de sentimientos.

¿Y qué hace usted en Trapani?

-Era profesor de filosofía, ahora estoy jubilado.

¿Echa de menos la enseñanza? -Para nada.

¿Qué sentido tiene hoy en día enseñar filosofía?

Hoy en día, los...

los chicos ya no piensan, o peor,

les aburre aprender lo que pensaban Kant, Hegel...

Habría que cambiar la asignatura de filosofía

por una de...

(PENSATIVO) no sé...

instrucciones de uso.

Entonces sí que obtendría sentido. ¿De uso de qué?

-De la vida, querido señor.

Enseñarle a la juventud el sentido de, por ejemplo,

no estrellarse contra otro coche el sábado por la noche.

Y decirles cómo filosóficamente se podría evitar.

Benedetto Croce en sus memorias...

escribió...

Ay, estoy jubilado y solo hablo de filosofía.

No, dice cosas interesantes.

-¿Ah, sí? Pues buenas noches, yo me voy a dormir.

(RÍE)

-Buenas noches.

Buenas noches. -Buenas noches.

Me marcho mañana.

La primera vez que vine aquí mi padre se estaba muriendo.

No fui capaz de verle mientras se iba, la idea me aterrorizaba.

Cuando fui capaz de hacerlo...

ya era muy tarde.

-Yo seguí una investigación suya hace tiempo.

La del tráfico de armas que le llevó luego a descubrir

la tumba de esos dos jóvenes amantes, la del perro de terracota.

Usted abandonó la investigación del tráfico de armas

y se lanzó a investigar un crimen ocurrido hace 50 años

cuya resolución no hubiera tenido efectos prácticos.

¿Sabe por qué lo hizo?

¿Por curiosidad? -No.

Para escapar de la realidad de todos los días.

Esta realidad cotidiana es muy pesada para usted

y se escapa de ella, igual que hago yo que me refugio aquí.

La muerte de su padre era un hecho real,

pero usted se negó a aceptarlo.

¿Le añora?

Muchísimo.

Graznidos fuertes.

Dime, Macannuco, soy Montalbano.

Oye, escúchame bien, ¿eh? -¿No me das ni los buenos días?

Sí, buenos días. Deberías volver al piso de via Gerace

y traer el cubo de basura de los Alfano.

Como recordarás estaba oxidado.

-¡Una jeringa llena de sangre!

Precisamente ahora recuerdo

que el interior del bidón era de metal resinado,

que no se oxida, por lo que esas manchas deben ser de sangre seca

proveniente de la jeringuilla, ¿me explico?

-Bien visto, Montalbano, si es así voy a por él ahora mismo.

Bien. Ah, escucha una cosa,

te voy a enviar una carta por mensajero

y tú tienes que reenviarla desde Gioia Tauro.

-¿Y esta carta a quién debo mandársela y por qué?

Te lo escribiré todo en la carta, ¿de acuerdo?

-Está bien, Montalbano, así lo haré.

Gracias.

Adelina...

Adelina... -¿Qué pasa, inspector?

Ven aquí, anda.

-¿Qué pasa, inspector?

Siéntate y escribe.

-¿Yo? Sí.

-Pero si usted sabe que yo con las escritura...

No, no importa, coge un folio en blanco...

y escribes lo que te estoy escribiendo yo en esta hoja.

¿De acuerdo?

Aquí está.

Anda, lee.

(LEE CON DIFICULTAD) -"La jeringuilla que tú sabes

la tengo yo.

Adivina quién soy

y da la cara para que lleguemos a un acuerdo".

¡Señor, cuántas faltas!

Escribe usted como un "analfabético".

Es que tiene que ser así.

Tómatelo con calma, que yo me voy a duchar.

-Bien.

Gracias. -De nada.

-¡Comisario! ¡Comisario, estoy aquí!

Le estoy muy agradecido, señor comisario.

Su exquisita... Diga, diga.

-...amabilidad... No es nada.

-Por aquí, comisario.

Adelante.

Pase.

Hasta hace pocos minutos

parecía que don Balduccio podía salir de esta,

pero acaba de tener otra crisis

y el doctor no permite que se le exponga a más esfuerzos.

Está tan atormentado por esta historia...

Si me lo permite se lo contaré yo.

Por aquí. Gracias.

-Hace muchos años don Balduccio dio una orden

de la que luego se arrepintió. Ya.

-Le habían dicho que un pariente suyo

actuaba en su interés en vez de el de los Sinagra.

Don Balduccio se lo creyó...

y cometió un error.

Seis meses después...

le dijeron que la historia que le habían contado

sobre ese hombre no era cierta.

Pero el daño ya estaba hecho y no había vuelta atrás.

¿Cómo remediar eso? Solo había un modo.

Convirtió en su hijo al hijo de aquel hombre

y le dio una vida limpia.

Ya habrá comprendido que hablamos de Giovanni Alfano.

Antes de irse, Giovanni vino aquí... La Sra. Alfano me enseñó las fotos.

-En esa ocasión don Balduccio le dio una carta de...

presentación para un amigo de Villa San Giovanni.

Sí. -Esa carta nunca fue entregada.

Nuestra opinión es que Giovanni no fue capaz.

¿Por qué?

-Porque Giovanni probablemente nunca ha cruzado el estrecho.

¿Y dónde pudo quedarse?

-En Catania.

¿Sabe usted exactamente cómo fue todo?

-No se trata de saber cómo fue todo. Ya.

-Don Balduccio lo intuyó.

Queríamos tener una confirmación y esperábamos que nos la diera usted,

pero usted ha puesto en medio a su compañero

y nosotros creemos que está cometiendo grandes errores.

No podemos permitir que siga equivocándose mucho tiempo más.

No me gusta nada su última frase, pero no me gusta nada de nada.

-A mí tampoco, pero debía decírsela,

como ve, nosotros sabemos... ¿Qué saben?

-Nosotros sabemos que su compañero y Dolores, por así decirlo,

se encuentran.

Y la opinión de todos es que esa historia debe de terminar.

Comisario, ¿por qué encarga la investigación a Augello

y además empieza otra por su cuenta?

No hago una investigación paralela.

Es que no entiendo que vigilara a Dolores Afano

antes de que viniese a comisaría a hablarnos de su marido.

Lo mismo con respecto a Pecorini.

Bueno, ven esta noche a mi casa y te lo explicaré todo.

Pero... has de tener paciencia.

Mientras haz una cosa,

envía esto por mensajería rápida a Macannuco en Gioia Tauro.

Tocan a la puerta.

Voy a ver quién es.

¿Quién es?

Catarella... -Disculpe.

¿Te he hecho daño? -No, señor.

Lo hecho con las uñas y con los dedos para no molestar.

Prefiero cuando haces ruido. -Tengo el artículo.

Dáselo a Fazio.

Gracias. Gracias.

-De nada. A ver, aquí está.

(LEE) "Dos de febrero, crimen en Putumayo.

Un comerciante de Vigata de 52 años, Filippo Alfano,

residente hace dos años en Colombia,

fue asesinado ayer en su despacho...".

Na, na, na...

"La causa de la muerte un disparo de arma de fuego en la nuca.

El cadáver fue descuartizado con una crueldad inaudita,

fue despedazado en 30 trozos".

Esto es una firma con timbre incluido.

Don Balduccio hizo doblete.

Coge el artículo y guárdatelo.

¿No se lo doy a Augello? No, lo harás cuando yo te lo diga.

Adelante.

¿Se puede? Anda, entra.

¿Cómo no va a prosperar la mafia si para combatirla ponen inútiles?

Buenos días, Fazio. ¿Qué ha pasado?

Pues que les he hecho un resumen a antimafia de la operación

y les he dicho que los indicios apuntan a don Balduccio,

pero dicen que es una pista falsa.

Les he dicho: "Ahora el muerto tiene nombre y apellido,

se llama Giovanni Alfano". ¿Sabes qué han contestado?

Que no puedo ser Balduccio quien lo mató.

¿Y por qué? Porque dice que Sinagra

se retiró hace tiempo.

Y porque nunca ha oído que Alfano tuviese nada que ver

con los asuntos mafiosos de la familia.

¿Y qué piensas hacer?

Seguir adelante, Salvo, tengo tantas pruebas contra Balduccio

que no me puedo retirar ahora.

No puedo retirarme, ¿lo entiendes o no?

Suena un teléfono.

¿Diga? -Montalbano, soy Macannuco.

Macannuco, ¿qué tal? -Tenías razón, has acertado.

Ah...

-Las manchas del fondo del cubo son de sangre.

El cubo lo tiene la científica

para analizar si es la misma que la del lavabo.

¿Cuánto tiempo necesitan?

-Les he pedido que fueran deprisa, mañana por la mañana me dirán algo.

¿Has hablado con tu superior?

-Sí, me ha autorizado a interceptar los teléfonos.

¿Le has dicho que no informe a Tommaseo?

-Sí, se ha opuesto un poco, pero al final ha aceptado.

Recuerda que yo no debo aparecer ni ahora ni nunca.

-Tú tranquilo, nunca te he mencionado, tenlo por seguro.

Adiós. -Adiós, hasta pronto.

A ver, para empezar...

he descubierto que Mimi...

tiene una amante.

Lo siento mucho por su mujer, comisario,

pero el inspector Augello es un mujeriego, así que...

Su amante es Dolores Alfano.

(SE ATRAGANTA)

Ya ves. Su puta madre.

Sí.

Su historia empezó hace un par de meses.

Al principio solían verse de noche, en el chalet de verano de Pecorini.

Ella le sedujo, creo yo.

Lo persuadió...

con un objetivo claro.

Pero antes de todo te quiero contar la historia de Dolores.

Dolores hace dos años tuvo un romance con el tal Pecorini,

el carnicero.

Balduccio se enteró y obligó al carnicero a largarse a Catania.

Al poco tiempo Pecorini obtuvo de Balduccio Sinagra

permiso para volver de vez en cuando a Vigata

para llevar sus negocios.

Pecorini ya no tiene ningún interés en la mujer de Alfano,

sin embargo se ven a escondidas y la historia continúa

de manera aún más pasional que antes.

Dolores cree que no se librará nunca del marido,

que es un hombre de Balduccio,

y entonces junto a Pecorini decide matar a Giovanni Alfano

e intentar acusar al mismísimo Balduccio Sinagra.

Entonces fue Dolores quien lo mató.

Junto con Pecorini.

¿Y por qué quieren culpar a Balduccio?

Creo que es idea de Pecorini, para vengarse de él por haberle echado.

Y además a los dos les conviene alejar las sospechas.

Claro.

Dolores le contaría a Pecorini

cómo asesinaron a Filippo Alfano en Colombia...

Y ambos en práctica una réplica exacta

del típico crimen ordenado normalmente por Balduccio.

Pero vayamos por orden.

El tres de septiembre Dolores y Giovanni Alfano

salen de Vigata para ir a Gioia Tauro.

A medio camino ella convence a Giovanni para parar en Catania

y allí le lleva junto a Pecorini.

Sí, pero ¿Giovanni no sospecha, no le parece raro?

No, en mi opinión Giovanni ni siquiera conoce a Pecorini

y además ella le diría que era un amigo.

-Buenos días. -Buenos días.

-Giovanni, Arturo. -Sí, es un placer, pasad.

-Gracias.

Disparo y cuerpo desplomándose.

Y aquí viene lo más interesante.

Mientras Pecorini se dirige a Vigata con el cadáver despedazado

Dolores va a Gioia Tauro.

Entra en casa y prepara toda la escena.

Coloca los pantalones en la cama,

las copas con la cerveza y el vino.

Lleva consigo una jeringuilla con sangre del marido

y con ella deja algunos rastros de sangre en el lavadero,

a fin de poder demostrar después que Giovanni estuvo allí con ella.

Por último deja algo de cocaína en una caja de zapatos.

Una vez preparada la escena vuelve a Vigata, pero comete un error,

tira la jeringa con sangre en el cubo de basura de la casa.

¿Pero entonces la carta que manda a la comisión antimafia...?

Bien, unos días después

Dolores y Pecorini envían una carta a antimafia

en la que acusan a Balduccio

de matar a un mensajero por traidor.

Lo que querían era hacer pasar a Giovanni

por un mensajero mafioso asesinado por su jefe.

Luego, mediante una persona de su confianza,

probablemente un pariente,

escriben aquella postal con la firma aparentemente falsa

de Giovanni Alfano y ponen en escena toda la comedia.

Claro...

así cuando aparece el cadáver en el barrizal

ella acude a nosotros y sin darnos cuenta

nos ofrece la pista mafiosa que en cambio es falsa.

Ella quiere dirigir las investigaciones

y las quiere controlar porque quiere estar segura,

y ahí entra en escena nuestro amigo Mimi Augello.

Hace dos meses le pilló por banda y lo engatusó muy bien, está claro.

Cuando sale a la luz el cuerpo del barrizal

va a ver a Mimi y le dice que está segura que ese es

el cadáver de su marido asesinado por Balduccio Sinagra

y pretende que Mimi tome el mando de las investigaciones

porque quiere asegurarse de que Balduccio acabará encerrado.

Él está perdidamente enamorado, claro,

la cree ciegamente, ofrecería una mínima resistencia,

pero al final...

hace con él lo que quiere.

No me lo puedo creer.

Sí...

Suena el teléfono.

¿Diga? -Has acertado, Salvo.

Hombre, Macannu. -La sangre del fondo del bidón

es la misma que había en el lavabo, es decir de Giovanni Alfano.

Estaba seguro. Oye, ¿te he llegado la carta?

-Sí, sí, he ido a enviarla por correo urgente.

Supongo que llegará mañana.

Bien, solo queda esperar alguna reacción.

-Pues a esperar.

Muchas gracias, Macannu. -Buenas noches.

En cuando Mimi llegue le dices que esta noche has estado pensando

y le das el artículo sobre el asesinato de Filippo Alfano.

¿Y qué cree que hará él?

Lo considerará una prueba importante.

Correrá a Montelusa para hablar con Tommaseo y quizás con Musante.

En fin, perderá el día entre un despacho y otro,

pero tú cúrratelo, ponle las cosas bien difíciles, ¿vale?

Es importante que le tengas ocupado todo el día.

¿Y luego? Cuando yo haya vuelto

que vaya a mi despacho y le contaré

lo del arresto de Dolores, quiero que estés presente.

Está bien, comisario. Adiós.

-¿Hay alguien?

¿Hay alguien?

¿La jeringa dónde está?

(RÍE) -La jeringa está en un lugar muy seguro,

¿qué se cree?

¿Cuánto dinero quiere?

-¡Dinero le hará falta mucho,

porque yo sé lo que usted hizo!

-¿Ah, sí?

Tenga mucho cuidado, no sea que a usted le pase lo mismo.

(RÍE)

-Señora Alfano...

queda detenida por la muerte de su marido.

Vamos.

-Buenas tardes, señor. Hola, Catarella.

Comisario, ¿cómo ha ido?

Ha confesado, ¿y Augello? En su despacho, acaba de volver.

Me ha preguntado si la Sra. Alfano había llegado.

Procedamos.

Tocan a la puerta.

Adelante.

Madre mía. ¿Qué pasa, Salvo?

¡La virgen santa, qué noticia, qué noticia!

¿Qué noticia de qué? ¿Quién iba a esperar algo así?

Me acaba de llamar Macannuco. Bien, ¿y cuál es la noticia?

Han detenido a Dolores Alfano en Gioia Tauro.

¿Cómo que han arrestado a Dolores Alfano en Gioia Tauro?

Sí, en Gioia Tauro. ¿Pero por qué?

¿Cómo que por qué? Por el homicidio de su marido.

No es posible. ¿Por qué dices eso?

Ha confesado, Mimi, ha confesado. No puede ser.

Fueron ella y su cómplice,

cómplice amante, el tal Pecorini, el dueño del chalet.

Nos han engañado, vino aquí, nos soltó un rollo

y resulta que...

Oh...

Mimi...

¡Mimi! ¿Augello?

Mimi... Augello...

Levántale la piernas.

¿Mimi, me oyes? ¡Augello!

Quítale los zapatos. ¡Eh, Mimi!

Despierta, hombre, soy Salvo.

-A ver, pon esto aquí, por favor. Sí, cariño, sí.

-Salvo, siéntate atrás. Abróchate el cinturón, ¿eh?

Perdona, cariño, voy a hablar un momento con Salvo.

Salvo, perdona un momento. ¿Sí?

¿Puedo hablar contigo?

Dime.

Nada...

quería decirte que tuve ese desmayo...

porque me di cuenta de que me había equivocado en todo.

Como hombre y como policía.

Mimi, somos humanos, todos podemos equivocarnos.

Te pido disculpas por mi comportamiento las últimas semanas.

Has sido un capullo. He sido un capullo, un capullo.

Y te quiero dar las gracias

por darte cuenta de que yo no estaba muy bien.

Y por tener paciencia, mucha más de la que sueles tener conmigo.

Tampoco te acostumbres.

También quería darte las gracias por otra cosa.

Mira, Salvo, yo seré tonto, pero tonto, tonto, no.

Por la historia de Macannuco y lo de Gioia Tauro,

me juego lo que quieras a que detrás de este caso estás...

solo tú.

¿Eh?

Mimi, descansa en las vacaciones.

O te vas enseguida o te pego una patada en el culo.

Adiós, Salvo.