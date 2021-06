Nuevas terapias innovadoras contra el cáncer

“Ya no es que la terapia vaya a matar el cáncer, sino que la terapia va a hacer que tu sistema inmunitario mate al cáncer. Y eso tiene muchísimas ventajas.”

Elena Garralda, Directora de la Unidad de Investigación de Terapia Molecular del Cáncer (UITM) – Fundación “La Caixa”, VHIO.

En los últimos 20 años la supervivencia de los pacientes con cáncer ha pasado del 30 al 65% y podría aumentar todavía más en el futuro. Hace unas décadas había muy pocas opciones de tratamiento para esta enfermedad, quimioterapia y poco más, sin embargo ahora hay muchas. ¿Qué ha ocurrido? ¿A qué se debe este avance? En este capítulo analizaremos las claves del progreso científico que nos está permitiendo ganar la lucha contra el cáncer. El conocimiento que tenemos sobre cómo funciona la enfermedad ha aumentado enormemente gracias a la revolución de la genómica y del Big Data, y ahora sabemos que cada tumor tiene características distintas. El concepto clave es el de medicina personalizada, en la que se ajusta el tratamiento a las características del paciente y del tumor que tiene. Pero hay también otro gran pilar de los tratamientos que está revolucionando la manera de curar el cáncer: la inmunoterapia, en la que se estimula el sistema inmunitario del paciente para que reconozca y elimine el tumor.

El cáncer de mama es el más común del mundo

En esta temporada hemos tratado problemáticas sanitarias como el efecto del confinamiento por la pandemia, y ahora abordamos una de las enfermedades que mayor impacto socioeconómico tiene: el cáncer.

Durante años el cáncer de pulmón ha sido el más diagnosticado, pero en un informe publicado por la OMS esta primavera se detalla que, por primera vez en estos años, el cáncer de pulmón pasa a ser el segundo más frecuente siendo la primera posición para el cáncer de mama. La diferencia, sin embargo, no es grande, ya que de los aproximadamente 19,3 millones de casos detectados, un 11,7% fueron cáncer de mama (2,261 millones de casos) mientras que un 11,4% fueron diagnósticos de cáncer de pulmón (2,206 millones de casos). En tercera posición está el cáncer colorrectal (1,931 millones) y le siguen el de próstata (1,414 millones) y el de estómago (1,089 millones).

“ En este capítulo analizaremos las claves del progreso científico que nos está permitiendo ganar la lucha contra el cáncer.“

Las oscilaciones de estas cifras se deben principalmente a mejoras en la detección, envejecimiento de la población, etc. sin embargo, es esencial no olvidar que estamos hablando de diagnósticos y no de fallecimientos, ya que si hablamos de fallecimientos la situación cambia bastante respecto al cáncer de mama: se sitúa en quinto lugar. En el 2020 se produjeron 9,953 millones de fallecimientos por cáncer, de los cuales en primer lugar se sitúa el cáncer de pulmón (1,796 millones, un 18%), después el cáncer colorrectal (935 mil fallecidos, 9,4%), el de hígado (830 mil, 8,3%), el de estómago (768 mil, 7,7%) y, en quinta posición, el cáncer de mama (684 mil, 6,9%). En “Arrinconado al cáncer” exploramos los nuevos tratamientos que se están desarrollando para combatir al cáncer.

Este programa explorará el concepto de medicina personalizada contra el cáncer