La top model Naomi Campbell acaba de ser madre a los 50 años. Antes que ella, muchas otras famosas, como Cameron Diaz o Salma Hayek, recurrieron a alternativas para conseguir descendencia a edades maduras. No todas lo consiguen. Nuestra Miss España 2002, Vania Millán, ha reconocido de forma muy valiente su lucha para tener un hijo.

El 20% de la población española tiene problemas de fertilidad. Ahora mismo España es uno de los países más avanzados en técnicas reproductivas en el mundo y cada 4 de junio se celebra el Día Mundial de la Fertilidad con el objetivo de dar voz a este problema. Cada vez son más las personas que recurren a tratamientos reproductivos. Y es que, alargar la edad para traer un hijo al mundo es más frecuente.

Vania Millán tiene que partir de cero tras dar positivo en Covid Vania Millán lo sabe. La modelo y Miss España 2002, hace poco anunciaba que estaba en un proceso de reproducción asistida para ser madre junto a su pareja, pero al parecer, tras dar positivo en Covid ha tenido que parar todo el proceso y tiene que partir de cero. Un revés que ella ha sabido encajar con madurez, y que ha compartido en sus redes para ayudar a otras mujeres a las que les haya pasado: "'Puedo entender el mensaje. Para mí como digo me ha servido para decirme... Vania... no tengas prisa... la vida manda... y para entender que cualquier transformación, cualquier proceso de cambio necesita su tiempo y su espacio... y que hay que respetarlo", explica. " Ver esta publicación en Instagram "Una publicación compartida de Vania Millán Miras (@vaniamillan)" " La modelo ha visitado 'La Hora de la 1' para explicar más extendidamente sobre lo ocurrido y hablar de su proceso: "Fue todo un sin querer, porque cuando yo comparto mi experiencia no es por hacerme abanderada de nada, sino porque la primera vez que me hablan de la "fecundación in vitro", pensé que sería algo fácil, rápido, que iba a ser un sí… pero de pronto fue un no". "��️ Hablamos con Vania Millán (@vaniamillan) tras confesar los problemas que tiene para quedarse embarazada.#LaHoradeLa1 https://t.co/e7ND0tWpmT pic.twitter.com/O45KWrWoll" — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) June 4, 2021 Eso fue "un gran palo para ella". Le afectó tanto que ni siquiera tenía ganas de hablar en sus redes: "Yo en Instagram estaba acostumbrada a ser muy motivadora, de pronto me salió decir: "No tengo ganas de hablar porque no estoy animada". Y de pronto mucha gente me dio apoyo", explica. Gracias a esas personas y su información se ha levantado muchos días. En la segunda vez que lo intenta, Vania tiene que parar el proceso tras contagiarse de Covid. Y eso fue muy frustrante para ella, porque significa empezar de 0: "Eso es la segunda vez que lo intento, estaba animada, con fuerzas… iba muy ilusionada, y claro, cuando estoy a unos días de la punción doy positivo en Covid, y claro, tengo que parar todo", explica.