"Una frontera, dos mundos"

La crisis abierta por Marruecos con Ceuta añade tensión a las relaciones entre las autoridades de Rabat y España, que nunca han sido fáciles. Informe Semanal ha recorrido la ciudad autónoma para comprobar cuál es allí la situación una semana después de la entrada masiva por mar de miles de personas procedentes de Marruecos. Policías y militares nos dicen que en los momentos más duros el principal objetivo era "proteger vidas", que la respuesta fuera proporcionada.

La entrada de migrantes se ha detenido, pero la normalidad tardará aún en volver a Ceuta, afirma su alcalde-presidente, Juan José Vivas, del Partido Popular, que destaca "la contundente respuesta" del gobierno español y de las autoridades europeas. "Demostró, asegura, que Ceuta es España, Ceuta es Europa y que los ceutíes no están solos".

La mayoría de los migrantes han sido devueltos al otro lado de la frontera, pero en la ciudad autónoma quedan cerca de mil menores que se resisten a volver con sus familias a Marruecos. "Llevo aquí 8 días y no he podido hablar con mi padre ni con mi madre", dice uno de ellos y nos cuenta que desde que él recuerda su padre está sin trabajo. "A veces desayunas pero no tienes para comer y si tienes para comer no tienes para cenar", añade. En el terreno de la diplomacia, aún es tiempo de turbulencias.

Quo vadis, Bosnia? La masacre de Srebrenica, durante la guerra de Bosnia, dejó heridas que aún sangran y que la película "Quo vadis, Aida?" plantea desde la perspectiva de una directora, Jasmila Zbanic, que con 22 años fue testigo del momento en el que el ejército serbio tomó la ciudad. La cinta, ahora en los cines, llegó a la puerta de los Óscar como una de las candidatas a mejor película internacional.

El genocidio de Srebrenica es el mayor asesinato masivo en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. En una entrevista con Informe Semanal Zbanic afirma que se obsesionó con esa historia que ve como "una traición de las Naciones Unidas, una traición de Europa, una traición del mundo. De repente dejas de creer en todo lo que te enseñaron en la escuela...Te das cuenta que lo único que importa es la violencia".