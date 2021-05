La primera semifinal de 'The Dancer' ya está aquí. Este lunes a las 22:10, la recta final del talent show arranca en La 1 y lo hace con una gala de infarto en la que dos concursantes serán expulsados y otros diez se clasificarán para la segunda semifinal que se emitirá dentro de una semana. Por primera vez en la edición arrancará la verdadera lucha por equipos, algo que se hará notorio en los capitanes, que van a luchar mucho para que ninguno de los integrantes de sus equipos sea expulsado del programa.

Homenajes a grandes ídolos

Llegar a esta fase del programa no ha sido fácil para ninguno de los participantes, por ello, todos van a dar la mejor versión de si mismos en esta gala en la que deberán homenajear a grandes ídolos del mundo del espectáculo en sus respectivas actuaciones. Rihanna, Madonna, Justin Bieber, Lady Gaga, Nirvana o Tom Jones son algunos de los artistas que recibirán su merecido homenaje por parte de los concursantes de 'The Dancer'. Para muchos, superar este reto propuesto por sus capitanes no será nada fácil ya que les harán salir de su zona de confort para enfrentarse a estilos muy diferentes a los que habían defendido hasta ahora en el programa.