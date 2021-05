Joaquín Rodríguez, el ex director del hotel Nova Sur, decide cambiar su vida y comenzar de cero como taxista. Su ambición y las timbas ilegales que organizaba en el hotel fueron descubiertas por la policía a raíz de una investigación. Unas timbas que ha ido organizando de manera cautelosa hasta que su hija Cristina fue secuestrada y que terminó siendo falso.

Para Alfonso Lara, su paso por ‘Servir y Proteger’, serie de RTVE en colaboración con Plano a Plano, ha sido un reencuentro con compañeros de la profesión. “He vuelto a coincidir con colegas que hacía tiempo que no veía. Directores de fotografía, guionistas, actores, etc…”

Alfonso Lara, Joaquín Rodríguez, en 'Servir y Proteger' RTVE / Pipo Fernández

Con relación a su personaje, el actor lo tiene claro: “Joaquín es muy humano. Demasiado humano. Y termina aprendiendo la lección de todos los errores que ha podido cometer en el pasado. Sobre todo, en relación con el dinero. El dinero no es tan importante en la vida. Uno siempre aprende y a mí me ha resultado en ciertos momentos divertido acercarme a determinados ambientes que en la vida Alfonso no ha olido por asomo, como son las timbas ilegales del hotel”.

“Interpretar a Joaquín ha sido meterse en la piel de alguien que se mueve por el trapicheo y que en algunas ocasiones se ha llegado a poner en plan Padrino. Todos los personajes son una oportunidad para aprender sobre uno mismo y en este caso verse con tantas estreches te enseña a ver de una forma diferente la vida”.

Durante toda esta temporada, Joaquín nos ha dejado grandes momentos que nunca olvidaremos. ¡No te pierdas su entrevista de despedida!

