Ángel Moreno abandona el barrio y pone rumbo a Barcelona para empezar una nueva vida. Honrada y lejos de su pasado que le llevó hace siete años a la cárcel por un crimen cometido en la banda de Los Discípulos. El tiempo en el que ha estado en el barrio no lo ha tenido nada fácil. Empezó como mensajero en Mensajería Velasco y terminó trabajando para Joaquín en el Hotel Nova Sur, dónde esa vida tranquila y honrada se fue diluyendo por el dinero que poco a poco iban ganando en las timbas ilegales del hotel.

Durante los meses en los que Diego Klein ha estado grabando ‘Servir y Proteger’, serie de RTVE en colaboración con Plano a Plano, el parque del Retiro ha sido un sitio clave y de referencia para él. Un lugar del que ha podido aprovechar para entrenar así su cuerpo y su mente, y afrontar la que quizás haya sido la temporada más difícil para todo el equipo.

En su última semana en Madrid, el actor mexicano nos confesó que su paso por la serie había sido increíble. ‘Ha sido una experiencia maravillosa y nunca la voy a olvidar’. A la hora de preparar las secuencias, Diego nos explicó que gracias a la serie encontró una manera diferente de trabajar las secuencias: “En ‘Servir y Proteger’ encontré un sitio muy bonito desde dónde trabajar. Yo estaba más acostumbrado a trabajar preparándome los estados emocionales y aquí he estado más relajado y pensando en disfrutar de las secuencias con mis compañeros. Y esto es algo que aprendí aquí”.

A pesar de lo perfeccionista que puede llegar a ser Diego, los ritmos de grabación de una diaria lo cambian todo. Y eso fue lo primero que tuvo que interiorizar: “Nunca había estado tan cerca de hacer lo que hice, pero creo que me mentalicé de tratar de decirme a mí mismo que las secuencias que iba a grabar no iban a estar perfectas. Aunque soy muy perfeccionista y me gusta hacer las cosas muy bien y prepararme todo mi personaje con muchísima intensidad, en una serie de estas características tienes que ir relajado y no agobiarte con las múltiples secuencias que tienes que grabar cada día. Lo más importante de una serie diaria es que aguantes. Es como una maratón y lo pensé de esta forma. Mi estrategia fue de entender lo más posible al personaje para que lo pusieran dónde lo pusieran, yo lo pudiera resolver. Entonces me enfoqué muchísimo en entender en cómo habla Ángel, en cómo piensa y cómo reacciona para así poder ponerlo al servicio de estos ritmos y de esta velocidad de grabación que es ‘Servir y Proteger’”.