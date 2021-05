Hace 16 años la ciencia estuvo muy cerca de resolver uno de los grandes misterios de la historia: el origen de Cristóbal Colón. Al frente de aquella investigación estaba el catedrático forense y experto en genética José Antonio Lorente. Su misión consistía en extraer el ADN de los restos óseos que reposaban en la Catedral de Sevilla de Cristóbal Colón y los que están considerados como su hijo Diego Colón y su hermano Hernando Colón.

Se trataba de un proyecto histórico con el que se iba a desentrañar el gran misterio sobre su lugar de nacimiento, sin embargo, en 2003, Lorente tuvo que paralizar todos los análisis científicos. Desde entonces, este catedrático de la Universidad de Granada y uno de los principales investigadores en este ámbito no ha parado de recibir decenas de e-mails con tono agresivo que le pedían explicaciones sobre la paralización del proyecto. “Me preguntaban qué secretos se suponía que estaba guardando sobre el origen de Cristóbal Colón”, confiesa Llorente. Pero no había ningún secreto, sino una tecnología insuficiente.

José Antonio Lorente liderará las investigaciones sobre el origen de Colón

El estudio definitivo sobre el origen de Colón “Los restos óseos con los que trabajamos tiene un estado de degradación muy grande, son muy pequeños y tienen muy poca cantidad de ADN”, explica el catedrático. “Con la tecnología que teníamos entonces, de haber continuado con los análisis se hubiera puesto en peligro la preservación de los restos”, continua. Lorente y su equipo se enfrentaban al siguiente dilema: si continuaban podrían llegar a una conclusión (o no), lo que era seguro es que aquellas piezas de un valor incalculable sufrirían daños irreparables. “Ojalá hubiéramos descubierto de dónde era hace 16 años, pero no se hace ciencia si no se cumplen los máximos requisitos”, añade. Ahora las cosas han cambiado. Casi dos décadas después de aquel parón, la evolución tecnologica ha sido determinante y el equipo de Lorente va a retomar los análisis de ADN de la familia Colón, tal y como ha explicado durante la presentación, este martes, del nuevo proyecto. “La capacidad que tenemos ahora para extraer ADN se ha purificado. Es decir, la tecnología capaz de darnos más información partiendo de muy poca cantidad de ADN y además sin dañar prácticamente los restos”, explica con optimismo. Los restos de Cristóbal Colón reposan en la Catedrán de Sevilla