Blas Cantó ha eclipsado Róterdam en el primer ensayo de Eurovisión 2021. El candidato de España ha rozado la perfección vocal, a pesar de los nervios y la emoción. No sólo está cumpliendo uno de sus sueños de la infancia, sino que representa a su país con una conmovedora historia dedicada a su abuela: "Voy a quedarme".

“Cuando era un niño me imaginé en sueños estar en este escenario“

Tras la primera prueba en el Rotterdam Ahoy, el artista ha atendido a los medios acreditados en una rueda de prensa donde ha compartido su sensación al pisar por primera vez el escenario del Arena. "Cuando era un niño me imaginé en sueños estar en este escenario. Y ha sido impresionante. Los sueños se hacen realidad, me he sentido genial", ha afirmado Blas.

El ensayo ha comenzado con algunos errores en el playback que han obligado a detener el primer pase. Sin embargo, eso no ha hecho que el cantante murciano se viniera abajo, al contrario: se ha venido arriba y ha brillado en el escenario.

"Estoy feliz, tenemos que ajustar muchas cosas de sonido, luces y cámaras, pero me siento bien porque cuento mi historia. No es fácil, es duro. Pero no quiero pensar demasiado en la historia tras la canción, lloraría todo el tiempo. Prefiero pensar en la gente que está aún con nosotros y hacerlo lo mejor posible con ellos", ha reconocido.

“Le prometí a mi abuela que haría lo que fuera por ella“

Blas Cantó ha explicado entre lágrimas qué significa para él con el que defenderá a España en la final del 22 de mayo: "La canción dice 'haré todo lo que pueda por ti, como si tengo que bajar el cielo'. Es lo que prometí a mi abuela. Yo la siento a ella conmigo. Para ser honesto es muy difícil estar aquí. Pero quiero estar aquí por ella".

Ha añadido que, pese a esa tristeza, está viviendo un sueño y quiere lanzar un mensaje positivo y de esperanza a toda Europa: "Lloro todo el rato. Pero no quiero llorar en el escenario porque es el momento de mi vida", concluye.

Y en cuanto a la capella con la que inicia y finaliza "Voy a quedarme": "Quería mantener esa sensación de cantar sin nada más, como cuando empecé. Traer ese momento de cuando era niño a Eurovisión".