Este 11 de mayo se cumplen 10 años del terremoto de Lorca en el que murieron 9 personas y más de 300 resultaron heridas... Se les ha recordado con un acto en el que 9 niños han depositado 9 velas en memoria de los fallecidos.

Tras el terremoto, se derribaron en Lorca 1800 viviendas. Casi todas de la zona cero, que fue el barrio de la Viña de la localidad. En aquella jornada trágica hubo un edificio que se convirtió en todo un símbolo, el campanario de la iglesia de San Diego. Las imágenes de la caída de este emblema, que ya son historia de nuestro país, fueron captadas por las cámaras de España directo, que estaba en emisión cuando sucedió todo… El reportero que lo vivió en primera persona llama Julio Muñoz y 10 años después de la catástrofe, ha vuelto a España Directo para hablar de lo ocurrido, y ha confesado que estuvo mucho tiempo “sin querer ver esas imágenes”.

Después de lo ocurrido ha vuelto a Lorca en varias ocasiones. El vínculo que le une a la ciudad murciana es irrompible… Eso sí, de las veces que ha ido se ha quedado con ganas de ver a una persona en concreto: “De las veces que he ido me he quedado con ganadas de ver al de protección civil, que fue el que puso la vaya donde elegimos el punto de directo y que probablemente si lo hubiera puesto un poco más atrás, seguramente no estaríamos halando ahora”, confiesa.

06.02 min Tenemos que hablar - Julio Muñoz escapó por los pelos en el terremoto de Lorca

A día de hoy Julián sigue emocionándose al recordar lo ocurrido: “Aquello fue, por un lado, profesionalmente excitante, pero por otro fue un verdadero drama… Bueno, el periodista siempre se mueve en eso, pero por otro lado veías el drama de la gente y todavía se me ponen los pelos de punta”, ha asegurado.