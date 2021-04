Mary Somerville, la reina de las matemáticas del S.XIX

Mary Fairfax Greig Somerville nació el 26 de diciembre de 1780 en la pequeña ciudad escocesa de Jedburgh. Su padre era miembro de la Armada británica con rango de vicealmirante y su madre hija de un abogado eminente. La pareja tuvo siete hijos, tres de los cuales murieron siendo niños y Mary nació en quinto lugar.

La familia era humilde pero podían permitirse tener un cocinero, una criada y un jardinero. Mary tuvo una infancia despreocupada, más bien solitaria. Amaba las aves silvestres y las alimentaba y le gustaba recoger conchas cuando se trasladaron a Edimburgo.

Siguió estudiando hasta su muerte a los 91 años

En su último año de vida, Mary Somerville escribió: “Todavía puedo conducir por varias horas. Soy extremadamente sorda, y mi memoria de los acontecimientos ordinarios, y especialmente de los nombres de las personas, está fallando, pero no por temas matemáticos o científicos. Todavía puedo leer libros sobre álgebra superior durante cuatro o cinco horas por la mañana, e incluso para resolver los problemas”.

Mary Somerville murió mientras dormía, a los 91 años, el 29 de noviembre de 1872 en Nápoles. Fue enterrada en el cementerio inglés de la ciudad. A la mañana siguiente de su fallecimiento, se pudo leer la frase: “Whatever difficulty we might experience in the middle of the nineteenth century in choosing a king of science, there could be no question whatever as to the queen of science” ("Cualquiera que sea la dificultad que podamos experimentar a mediados del siglo XIX para elegir a un rey de la ciencia, no podría haber ninguna duda sobre la reina de la ciencia")