Raquel Sánchez Silva y los cuentos protagonizados por mellizos

La periodista Raquel Sánchez Silva estaba un día leyendo un cuento a sus dos hijos mellizos de cinco años. Uno de ellos le preguntó dónde está el hermano del personaje. Pensó que “cualquier momento decisivo y significativo en su vida requiere de la compañía de su hermano y en los cuentos solamente tienen niños singulares, entonces yo empecé a contarle cuentos de mellizos. No a escribirlos para publicarlos”, ha explicado en Tarde lo que tarde. De esta “gran aventura inesperada” ha surgido el libro Dosmundos. Cuentos de mellizos, gemelos y otros hermanos sin igual.

Compraba cuales eran buenos y cuales malos comprobando de si acordaban o reían. Supo que quería compartirlo el día que entró en la habitación y se encontró con sus dos hijos con una mano en el pecho del otro escuchando el corazón. Una escena que le recordaba a uno de los cuentos que había escrito, “El latido”, donde dos niños tienen el mismo latido del corazón.

“Mentiría si te dijera que solamente he escrito el libro para satisfacer a mis hijos y para que tengan cuentos o para que se vean y se reconozcan en un cuento, también lo he escrito para mí. No hay en el mercado productos que vayan acorde a su crecimiento. Los padres de niños mellizos y gemelos estamos un poquito abandonados. No tenemos una guía, no encontramos una solución para muchas cosas que no hacemos bien porque nadie nos ha contado cómo hacerlas bien”, le ha contado a Julia Varela.

Mabru y Teono son los protagonistas de algunos de los cuentos, unos nombres que surgen de la combinación de las letras de los nombres de sus dos hijos: “Me hace gracia lo de jugar a inventarnos nombres diferentes y darles la oportunidad, sin dejarlo tan claro, de estar dentro del cuento”.