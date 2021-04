Aunque no sea oficial, si Filipinas tuviera un plato nacional sería sin duda el adobo. Lo de adobar carnes y pescados nace, como muchas otras recetas, de la necesidad de conservación: bañar estos productos en una salsa con vinagre, sal, pimentón… los dota de sabor pero, sobre todo, en tiempos en los que conservar las carnes en frío no era una opción, alargaba la vida útil del producto. Esto en un clima tropical como el de Filipinas es una jugada maestra que, a día de hoy, se traduce en platos extremadamente sabrosos como el que nos trae esta semana Gipsy Chef: carne magra de cerdo (porque, sí, no toda la carne de cerdo es grasa) con un adobo típicamente filipino.

Ah, y como lo prometido es deuda, también nos enseña a hacer el arroz basmati perfecto. Toma nota.

Advertencia: Si después de probarlo te obsesionas con la gastronomía filipina no nos hacemos responsables :)

Sí, esa salsa es tan espectacularmente sabrosa como parece en la foto. Alba Giné