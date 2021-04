La transición a la vida independiente nunca es fácil. Por un lado está el bombardeo de mensajes excesivamente optimistas que no dejan de repetirle a uno que si persigue sus sueños incansablemente, estos se harán realidad. Una afirmación que, desde luego, tiene parte de verdad. Pero no hay que olvidar que existen más historias de descalabros que de éxitos en este mundo, y es esta la idea que nos transmite Rolando Villazón en su última novela, Amadeus en bicicleta. El tenor y escritor ha venido a hablarnos de ella a De pe a pa.

Rolando Villazón es un hombre ocupado. Compagina su trabajo de tenor lírico (un campo en el que es considerado de los más notables de la actualidad) con labores de director de escena y, desde hace ocho años, las de escritor. Una confluencia de labores que no le dejan mucho tiempo libre. Afirma, sin embargo, que duerme sus horas, y nos cuenta uno de sus secretos para no distraerse: tiene un teléfono móvil sin acceso a internet ni pantalla táctil. Entre risas, confiesa que es uno de los motivos por los que su hijo se burla de él. "Prehistórico", le llama. Rolando no sabe si se refiere a su teléfono o a él mismo.

Una agenda tan llena como la de Villazón es consecuencia de su éxito artístico y la fama que ello conlleva. Y pesar de tener pocos huecos en su calendario, afirma que él trabaja en lo que quiere. "Tuve la oportunidad de hablar con el maestro Daniel Barenboim, y me dijo que la fama solo sirve para darte poder y libertad artísticos". Mientras que el tenor está de acuerdo, también es de la opinión de que le hemos conferido demasiada importancia en nuestro día a día, siendo la reputación un aspecto mucho más importante. La fama, además, puede encajonarle a uno, y él mismo lo vive siendo un tenor que además escribe novelas.

También es la promesa de esta fama lo que a muchos les lleva a creer a pie juntillas en la cultura de los sueños y trabajar por ellos. En esto, Villazón adopta un papel crítico. "Las afirmaciones de que uno conseguirá sus sueños si se lo propone y se dedica exclusivamente a ellos suelen venir de gente que ha obtenido el éxito en la vida. ¿Cuántos tenistas quieren ser Rafael Nadal y no lo consiguen?". Esta opinión se ve fielmente reflejada en el contexto y la historia del protagonista de Amadeus en bicicleta, Vian Maurer. Un joven mexicano ansioso por hacerse un hueco en el mundo de la ópera, que tiene que luchar contra envidias y traiciones y la influencia de un padre que viaja a Salzburgo para traer de vuelta a casa al hijo soñador. Villazón pretende contar la historia de un fracaso, porque a veces uno simplemente no tiene lo necesario para ser el número uno y el más famoso en lo que se propone. Y eso no es malo.

Amadeus en bicicleta ya está disponible en la editorial Galaxia Gutenberg.