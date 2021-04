Aleix Rengel y Roser Tapias interpretan a David y Valeria en 'Acacias 38' y han participado en un directo de Instagram para charlar con los fans el día en que Valeria y David dejan 'Acacias 38'.

La pareja ha conseguido romper todos los obstáculos y han decidido marcharse del barrio para emprender una nueva vida juntos en Nueva York.

En el directo que han compartido en la cuenta de Instagram de RTVE Series han dado muchos detalles desconocidos sobre su trabajo en la serie, su relación con los compañeros y su futuros proyectos artísticos. Si no has podido seguir el encuentro en directo, ¡te contamos lo más interesante!

Aunque Aleix y Roser habían coincidido en una serie anterior en su Cataluña natal, lo cierto es que esta es la primera vez que coinciden en secuencia. "Aleix y Yo participamos en la misma serie hace tiempo en el canal autonómico catalán, pero no coincidimos en escena. Esta es la primera vez que trabajamos y que nos conocemos" nos cuenta Roser. "Yo lo primero que pregunté fue quién iba a ser mi compañera porque me parece que el 70% del trabajo depende de quien tienes al lado. ¡Tuve una suerte enorme!" nos devela Aleix.

Los dos actores han llegado a la serie en un momento de máxima preocupación porque grabar con el peligro que supone el COVID en la actualidad conlleva otro problema añadido. "Yo pensaba que estaba haciendo mi trabajo y ya está pero es cierto que por comentarios que decían desde producción tipo, "Qué valiente eres", poco a poco me di cuenta de que trabajar sin mascarilla era un riesgo" nos cuenta Aleix.

Llegar a 'Acacias 38' supono llegar a una gran familia que lleva trabajando cada día desde hace seis años. " Mi primer día fue en un exterior con Carlos de Austria y desde el momento en que entré en el coche me hizo sentir en casa. Tanto que es a quien le doy mis llaves de casa por si las pierdo" nos descubre Aleix. Para Roser también ha sido fácil. "Llegar a Acacias es llegar a una familia, nos lo han puesto fácil"

Una de las pasiones del personaje de Valeria es la música ya que toca el piano. En el directo, Roser nos ha descubierto que ella también toca el piano. "Toco el piano desde pequeña y aunque a veces eso no se aprecia en pantalla, ayuda. Para mi fue una gran alegría enterarme de que Valeria era pianista", relata la actriz.

Sus secuencias favoritas

Ambos han vivido una historia de amor intensa, con problemas pero también con muchas satisfacciones, por eso lo tienen claro cuando tienen que elegir entre sus secuencias favoritas. "Me quedo con todas las secuencias que he hecho contigo. Es cierto que luego las hay muy divertidas con Jacinto, Servando y el resto. Esas secuencias fueron muy importantes para mí para poder coger aire y respirar del dramón que teníamos tú y yo" reconoce Aleix. Roser está de acuerdo. "Sin duda mis secuencias contigo son mis favoritas. También me gustó mucho trabajar con Clara Garrido porque nuestros personajes eran superantogonicos y trabajar con una actriz como ella es maravilloso".