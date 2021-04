Sé que voy a empezar este artículo haciendo daño, así que antes de nada: lo siento.

Se cumplen 20 años del estreno de La Comunidad del Anillo, primera entrega de la trilogía cinematográfica de El Señor de los Anillos. Sí, amiga, eso fue en 2001, así que si fuiste a verla al cine tengo que darte la triste noticia de que ESTÁS MAYOR. Tranquila, yo también, por eso he decidido que para hacer menos amarga esta violenta confirmación del paso del tiempo podríamos probar a rememorar nuestros momentos de frikismo juvenil preparando el elemento gastronómico más inolvidable de ESDLA: el pan de Lembas.

Para los que tengáis la memoria un poco oxidada, el pan de Lembas (o Lembas sin más) era un pan prácticamente mágico elaborado exclusivamente por los elfos. Era de tamaño bolsillo para poder llevarlo a cualquier parte y nutricionalmente excepcional. Podía aguantar fresco durante meses si se envolvía en hojas de árbol. Vamos, como una superbarrita energética para los viajeros de la Tierra Media. Si vas a pegarte una buena caminata, bien sea hasta Mordor o en plan dominguero por el monte, tener a mano una ración de pan de Lembas es una buena opción.

Según explica Tolkien en los libros este pan es marroncito en el exterior y color crema en el interior, aplanado. La receta era un bien preciadísimo por los elfos y nadie más la conocía. De hecho solo compartían su Lembas con alguien que no fuera un elfo en ocasiones muy especiales como, por ejemplo, tener que destruir el anillo único para que no se vaya todo a donde Gandalf perdió la chancla. Vamos, que si no llega a ser porque Galadriel sabía hornear y era maja me veo a Frodo y Sam dejándolo todo a medio camino porque a un Hobbit con hambre no lo sacas de la Comarca ni aunque esté ardiendo.

La receta del pan de Lembas está tan tan bien guardada que lo cierto es que no la tenemos. Tolkien no la explica en los libros. Puede que para mantener el misterio, puede que porque el señor no tuviera ni repajolera idea de cocina y le diera pereza informarse de cómo se hace el pan, pero el caso es que no la tenemos. También entendemos que somos simples humanos y que los elfos no quisieran compartir su secreto: las abuelas tampoco quieren compartir nunca sus recetas con demasiada precisión (para que nunca nos quede la comida tan buena como a ellas) y ni siquiera hablamos de cosas tan mágicas como un pan que no se reseca en meses, así que es comprensible.

Pan de lembas del cocinero Santiago Carmena.

Tendremos que conformarnos con una aproximación imaginativa a cómo creemos que sería el pan de Lembas en el mundo real. Después de mucho vagar por Internet entre cientos de recetas de Lembas creadas por los fans he escogido esta de la web Qué bien comer, de Santiago Carmena, que además de ser supernutritiva no lleva gluten ni lactosa y es vegana para que podamos disfrutarla todos.