En la vida real a veces es imposible conseguir consenso. En Internet todos sabemos que es simple y llanamente imposible. Creo que solo hay dos cosas en las que más o menos todos podemos estar de acuerdo gracias a Internet:

1) Los argentinos son los mejores insultadores del planeta. No te metas a discutir con un argentino por Internet. No importa si llevas razón o no, su capacidad creativa a nivel de insulto está a unos límites inalcanzables para el resto de seres humanos. A veces evitar el conflicto es lo más inteligente.

2) Nadie se ofende más fuerte (ni más gracioso) que los italianos cuando los yanquis destrozan su gastronomía. A ver, los yanquis tienen la capacidad de destrozar cualquier plato que tocan, sea cual sea la procedencia. De hecho estoy segura de que han tenido la osadía de rebozar y freír todos los platos que existen en el planeta, incluyendo los de cristal y porcelana.

A todos nos duele como una puñalada en el alma ver sus destrozos, sobre todo cuando nos tocan cerca de casa, pero nadie expresa esa indignación como los italianos. Es la mala hostia convertida en un don.

“carbonara is not an opinion pic.twitter.com/n4swUIbobi“ — italians mad at food (@ItalianComments) October 27, 2020

Michelle: "¿Entonces qué es la carbonara en tu opinión?".

Massimo: "La carbonara no es una opinión".

Tanto es así que la idea de los italianos enfadadísimos comentando posts de recetas italianas pasadas por la trituradora estadounidense es un meme en sí misma. Hay cuentas que recopilan estas reacciones y son, sinceramente, pura delicatessen. La cuenta de Twitter Italian Mads at Food (@italiancoments) es un paraíso digital que, si no conocías, tengo el placer de descubrirte.

“italian wisdom pic.twitter.com/uCCN9FXJEJ“ — italians mad at food (@ItalianComments) March 16, 2021

"El 'chef' que hizo esto lo llamó carbonara".

Salvo: "Si coges mierda y le pones azúcar aun así no estarás comiendo Nutella, confía en mí".

Contactamos con Sarah, la persona que (junto a su pareja) lleva las páginas de Italians Mad at Food en todas las redes sociales, y nos explica que no siempre fue así. Como vimos en alguna entrevista de hace años, el creador de la página de Twitter era un chico llamado Zach.

"Zach y yo (yo italiana y él estadounidense) creamos una página similar sin saberlo. Él en Twitter y yo en Facebook. Mientras que el posteaba solo los comentarios (para reírse de cómo los italianos reaccionamos cuando alguien asesina nuestra comida) yo posteaba las fotos de la comida en cuestión más los comentarios (por la misma razón, para demostrar cómo nos enfadamos con esto). Así que cuando descubrí su página contacté con él, hablamos sobre el tema, y le dije que podía llevar yo su Twitter ya que a él ya no le motivaba el tema. Ahora lo llevo todo yo y mi novio me echa una mano con las fotos".

Sinceramente, Sarah, gracias por tanto ❤️

Michael Pappone: "Por favor, no pongáis los ingredientes así, es como una declaración de guerra a Italia. Perdón por mi inglés imperfecto… conozco mis límites".

Ese "conozco mis límites" me parece una de las mejores guindillas que he visto soltar a nadie jamás.

“the american cross pic.twitter.com/hGI2QokTCw“ — italians mad at food (@ItalianComments) March 13, 2021

Paolo: "¿Por qué los americanos comen como si tuvieran sanidad pública?".

Paolo, esto es algo que nos preguntamos todos constantemente y que, sinceramente, parece no tener respuesta.

“pasta 1 pasta 2 pasta 3 pic.twitter.com/N9oREwP4kN“ — italians mad at food (@ItalianComments) March 11, 2021

"Los italianos dándole nombres a todos esos tipos de pasta… es como, tío, estáis aburridos".

Ambra: "¿Así que la gente que tiene múltiples hijos deja de ponerles nombre después del tercero o el cuarto?".

Marco: "Si quieres llamar "spaghetti" a toda la pasta alargada del nº1 al 13 sin importar si es redonda o plana, entonces te mereces comer mierda como 'bucatini all’amatriciana' preparado con capellini nº1. Entonces a lo mejor lo entenderás".

Confieso que he pecado de esto y Marco me acaba de poner un puntito en la boca. Juro que no volveré a quejarme de esto, pero no me hagas comerme los capellini esos, porfa.



"Tortellini en la olla de cocción lenta".

Francesco: "¿Para que tengas más tiempo de pensar en tus errores?".

Esa ha dolido desde aquí.



Alessandro: "No estamos solo ofendidos, estamos literalmente vomitando".



"Gnocchi con salsa. Soy un genio culinario".

Lidia: "Se convertirán en bonitas mariposas un día".

Después de la última foto, creo que todos estamos de acuerdo con Alessandro en lo de vomitar. Tremenda arcada.

Podéis seguir en redes a @italiancoments para seguir riendo un poco cada día.