Panopoulos jugaba con una incalculable ventaja: la falta de tradición pizzera en Canadá hacía que no hubiera normas ni nadie a quien ofender con sus experimentos. Primero empezó a combinar platos de la cocina canadiense con la gastronomía china y la pizza. Abrió con su hermano un diner llamado Satellite Restaurant, y buscando romper con los las cartas eternamente repetitivas de estos locales apostó en primera instancia por lo asiático hasta asentarse en la pizza, al principio de forma básica, con champiñones de lata, queso, beicon y poca cosa más. Luego nuestro Panopoulos se puso "inventón".

“Hawaiian pizza was invented in Canada by a man from Greece



He was inspired to put a South American ingredient on an Italian dish after eating Chinese food... it then went on to become the most popular kind of pizza in Australia“