Cuando te vengas pa Cadi,

adónde te voy a llevar

a comerte una pizzita

cerca de la Base Naval

Estas alegrías que me he marcado en exclusiva mundial para todos ustedes son de invención propia, pero si alguien de Rota (Cádiz) me está leyendo, sabrá que no he dicho ninguna tontá. Allí, en el pueblo donde los americanos plantaron la Base Naval, hay pizzerías y pizzas para todos los gustos y paladares.

La localidad con más pizzerías por habitante del mundo Pocos saben que Rota es la localidad con más pizzerías por habitante del mundo. Sus treinta y cuatro pizzerías —el dato es de 2018, no sabemos aún las que sobrevivirán o se abrirán tras la pandemia— para los más de 29.000 habitantes sitúan a esta villa por encima de ciudades como Barcelona, Madrid e incluso Nápoles. Toma ya. El origen y razón de este amor de Rota por la pizza se explica con la llegada de la población estadounidense a la Base Naval. Una población numerosa que lleva en esta localidad desde la década de los 60.

Estadounidenses, os recibimos con alegría y pizza Vamos a imaginarnos la España marinera de principios de los 50 del siglo pasado. La Villa de Rota estaba a lo suyo, tan ricamente con su urta a la roteña, su arranque y las cositas buenas que salían de su huerta, pero quiso Dios (y el Gobierno de Franco) con su poder fundir cuatro rayitos de sol y hacer con ellos las cuatro bases estadounidenses que se instalaron en territorio español. Una de ellas, en Rota. Pimientos de la huerta roteña coronando la pizza Restaurante Pasta & Pizza Esto, como es natural, supuso que la población arraigada a una cultura gastronómica tradicional se abriese a platos internacionales del gusto de sus nuevos vecinos. De ahí que la pizza en Rota trajese pasaporte y ADN estadounidense y no italiano.

La pizza en Rota: neoyorkina, napolitana, roteña y ciudadana del mundo La pizza llegó a Rota como pizza estilo nueva york, con la masa más gruesa que la napolitana y con los ingredientes a elección de cada uno. “Rota ha sido vanguardia de la pizza en España, pero a la vez ha sabido evolucionar”, me cuenta el periodista gastronómico Eugenio Camacho. “Con el tiempo, además de pizzerías al estilo neoyorkino, han aparecido nuevos establecimientos donde tienen la auténtica pizza napolitana, como Los Napolitanos y otras pizzerías como Pink Pepper, donde apuestan por la mezcla de gastronomías en la pizza, como la árabe o la japonesa o la de morcilla. Y luego está lo que aquí se llama pizza roteña, que la hacen en muchísimos establecimientos”, dice el periodista jerezano.

De cuando la pizza americana conoció la huerta de Rota y la mayonesa Prima y quiso ser roteña para siempre Cuando hablamos de pizza roteña, nos estamos refiriendo a una pizza con la masa algo más fina que la neoyorkina, sin llegar a la napolitana, y tiene salsa de tomate condimentada con orégano, pimienta blanca y ajo e ingredientes de la huerta de Rota, como el pimiento verde, zanahoria y cebolla. “La gente de Rota prefiere elegir los ingredientes y hacerse la pizza a su gusto. Hay especial afición por la pizza grasientita. Y abundante, bien abundante”, dice Sergio Reina, pizzero en Pizza & Pasta & Pan & Coffe. Los ingredientes grasos a los que se refiere Reina son sobre todo el bacon, el chorizo y la carne de hamburguesa, que la ponen en trocitos, sin llegar al tamaño de las albóndigas. Aunque también hay quien prefiere productos del mar, como gambas o atún. Y si se tiene el día creativo, le dan colorío con maíz, alcaparras y lo que surja. Por influencia de la pizza de EE.UU, cubren todos los ingredientes con una buena capa de queso que luego se funde. Un tanque de mayonesa, por si quema mucho la pizza Cuando hablamos de que la pizza roteña es abundante no sólo nos referimos a la variedad de ingredientes, sino a la cantidad en que se administran. “La pizza en Rota va colmadita —dice Eugenio Camacho— y tienen una costumbre que no está ni escrita ni reglamentada, pero sí que es común que el roteño se la coma con mayonesa Prima. No vale cualquier mayonesa, tiene que ser de esta marca”.

Instrucciones para comerte una pizza en Rota y no parecer un frastero Elige: primero, pizzería, recuerda que tienes más de una treintena de locales, y luego, ingredientes. Mitad y mitad: ¿No te decides? En esto de las pizzas se te permite querer dos amores a la vez y no estar loco. Una de las favoritas en Rota es la de hamburguesa, bacon y chorizo. Puedes pedirte una mitad de esta y la otra de gambas y atún, por ejemplo. Y el pizzero hará su magia. El pepperoni es Dios y su rastro tu camino: si tu pizza es mixta, no vas a ver dónde está la mitad de cada una porque los ingredientes están bien arropaditos debajo del queso. Pero el pizzero, que conoce los problemas importantes de la especie humana, te habrá puesto dos rodajas de pepperoni en cada extremo. Sólo tienes que unir los puntos. Una pizza roteña en proceso Restaurante Pasta & Pizza La mayonesa Prima: cada cual tendrá sus razones, pero la principal explicación a lo de ponerle mayonesa a la pizza es que, como viene tan caliente, tenemos hambre y mucha ansia, con la mayonesa le bajamos la temperatura al queso. Así que no soples, soplar es de frastero (forastero).