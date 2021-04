Con más de una treintena de discos a sus espaldas -el último fue Vida (2018)-; la participación en cerca de 50 películas -también como directora; con su presencia en decenas de obras de teatro y ganadora del Goya de Honor en 2017, Ana Belén es indiscutiblemente una leyenda viva de la música, el teatro y el cine que ha hecho suyas todas las artes. Una figura que se ha convertido en un icono de elegancia, trabajo y majestuosidad y que protagonizó, como señala el director del documental, “voluntaria e involuntariamente, en la vida y en la pantalla, el paso del silencio a la alegría”.

La actriz Ana Belén ha recogido el Goya de Honor que sirve de reconocimiento por su carrera. En su discurso, ha criticado la "pavorosa" situación laboral que vive el cine, asegurando que "no merece tanto desprecio de sus gobernantes", y que no entiende por qué no hay más mujeres en el cine.