Que si no tengo tiempo, que si no me apetece cocinar… Lo sentimos mucho pero con esta ensalada de legumbres con aliño agridulce se os han acabado las excusas para no comer sano. Porque es un plato que nuestra nutricocinera Marta Verona ha preparado en poco más de un minuto así que es rápido como pocos. Casi todos los ingredientes van en crudo por lo que también es súper es sencillo. ¿Y sano? Pues es un rato: aquí os explicamos las propiedades de las legumbres, aquí os hablamos de la cebolla y sus beneficios, y qué podemos decir del tomate o del aceite de oliva. Motivos no te faltan, ahora solo tienes que sacar un par de minutos para disfrutar de esta delicia, ¡apunta!

null Ingredientes Preparación PARA UN BOL:

1 tomate cortado en dados

1 pepino cortado en dados

50 g de queso fetta

80 g de alubias rojas cocidas

1/2 cebolla morada picada en dados

Perejil picado

Menta

(Para el aliño)

10 ml de aceite de oliva

5 g de mostaza de dijon

5 ml de salsa de soja

5 g de sirope de agave ¡Menos tiempo del que tardas en leer la receta! Mezclar todos los ingredientes y ¡disfrutar de lo lindo en menos de lo que canta un gallo!